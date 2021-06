На ремонт домов культуры и музыкальных школ в Ставрополье направят 280 млн рублей 18 июня 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Более 280 млн рублей направят на ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в Ставропольском крае в 2021 году в рамках краевой программы «Сохранение и развитие культуры» нацпроекта «Культура». «В текущем году объем финансирования данного направления составляет 284 млн рублей. Среди запланированных мероприятий – ремонт 12 домов культуры и 14 детских музыкальных школ в территориях края. Также планируется создание двух модельных библиотек в Курском и Труновском муниципальных округах и двух виртуальных концертных залов в Ипатово и в Пушкинской галерее Железноводска», – передает ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике правительства Ставропольского края. В свою очередь, в рамках реализации нацпроекта на 2022 год на территории Ставрополья уже поданы заявки на ремонт 17 домов культуры, 19 детских школ искусств, создание новых модельных библиотек, а также на закупку музыкальных инструментов для 11 детских школ искусств и краевого музыкального колледжа имени В. И. Сафонова. Нацпроект «Культура» – один из национальных проектов, созданных по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Тайное голосование на съезде «Единой России» пройдет в отдельном помещении 18 июня 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Тайное голосование на съезде «Единой России» для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры. Как отметили в партии, особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на ковид, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Онлайн-трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2» 18 июня 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС. Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он. Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции». Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского 18 июня 2021, 10:52

Фото: STEPHANIE LECOCQ/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости». Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины. Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение. Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина 18 июня 2021, 02:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине. «У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере». Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS. «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Скончался заслуженный артист России Андрей Егоров 17 июня 2021, 23:28

Фото: teatrarmii.ru

Текст: Антон Антонов

На 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Егоров, сообщил московский Центральный академический театр российской армии. В театре сообщили, что «прощание состоится 19 июня в 11.00», о месте прощания сообщат позднее. «Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход – невосполнимая утрата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Егоров исполнил в Центральном академическом театре российской армии свыше 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях «Красное колесо» (Николай II), «Мольер (Кабала Святош)» (Мольер), «Судьба одного дома» (Чумак), «Барабанщица» (Чуфаров), «Русланова» (Гаркави). Дебютной главной ролью Андрея Егорова в кино стала роль Андрея Подобеда (Андрейки) в фильме Вадима Абдрашитова «Время танцора». Он также снимался во многих других фильмах и сериалах, причем не только российских. В частности, в «Звезде», «Дальнобойщиках», британском сериале «Телохранитель». Киев отказался выполнять минские соглашения 17 июня 2021, 23:59

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не может выполнить минские соглашения в их нынешнем виде, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Данилов заявил, что Украина «не денонсирует» минские соглашения, с ними «нужно работать, других нет». Однако «выполнить их в том виде, который есть», Киев, по его словам, «не может». Как заявил секретарь СНБО, «при наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров» в Донбассе «выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить». «Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1». Напомним, среди украинской политической элиты в последнее время сложился явный консенсус на выход из Минского процесса. Однако президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта, хотя в Киеве не первый год утверждают, что в Донбассе якобы находятся «российские войска». Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России 18 июня 2021, 11:46

Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать. «Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт. Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше». «На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник. При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт. Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства. Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности». Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16 18 июня 2021, 11:05

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri

Текст: Алина Назарова

Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog. Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение». В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов». Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Вышедшая из берегов река затопила Ялту 18 июня 2021, 08:57

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Река Водопадная вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света, сообщила глава администрации Янина Павленко. Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов с полуночи до шести утра пятницы – 42 миллиметра. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 мм), сообщили РИА «Новости» в крымском гидрометцентре. В настоящее время дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад. «У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке … Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо … В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Дождь идет и будет идти весь день, как мы предполагаем … Уже есть точечные случаи подтопления подвалов домов», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, местами вода вышла из берегов и затопила улицы. Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США 17 июня 2021, 21:46 Текст: Вера Басилая

В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости». По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было. Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен. Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением 18 июня 2021, 00:29

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Евгения Васильева

Благодаря осадкам, которые выпадают в горной части Крыма, вода аккумулируется в водохранилищах в районе Симферополя, Белогорска, Ялты, Алушты, это способствует заполнению водохранилищ естественного стока, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Однако, как отмечает крымский политолог Владимир Джаралла, сказать, что проблема кардинально решилась, конечно же нельзя. По его словам, «там ситуация хорошая». «Точно так же с наполнением водохранилищ, которые обеспечивают Севастополь», – сказал он, добавив, что с Керчью ситуация иная. «Осадки на Керченском полуострове нигде не аккумулируются, а утекают в море. Там дожди особо не помогут с водообеспечением Крыма», – заявил Цеков. Больше всего, по его словам, устойчивого водообеспечения не хватает Восточному Крыму, хотя Керчь и Феодосия снабжаются водой из скважин, которые расположены в Нижнегорском районе. «При этом ситуация с водообеспечением Крыма не хуже, чем была во времена Украины, где эта проблема не решалась совершенно», – сказал он. С Цековым согласен крымский политолог Владимир Джаралла. «Облегчение несомненно будет: ливни прошли, почва насытилась, вода ушла с горизонта, потом снова поднялась, и в результате поступление воды увеличилось. В горных районах благодаря горам и лесу идет заполнение водохранилищ. Но сказать, что проблема кардинально решилась, – конечно же, нет», – полагает эксперт. По его мнению, ливни не решают проблемы с водоснабжением, но облегчают общий водный баланс Крыма. «Ученые практически единогласно говорят, что сейчас закончился засушливый период, будет полегче. Положение Симферополя и особенно приморских городов становится легче», – заявил эксперт. Предыдущий засушливый период, по словам политолога, завершился в 2014 году. Потом Крым обходился своими силами, после чего снова наступила засуха, приведшая к кризису 2019–2020 годов. Сейчас наступает более благоприятный период по осадкам, и продлится он, вероятно, тоже несколько лет. «Однако для Керчи и Ленинского района, который к ней прилегает, требуется комплексный подход, и он намного более сложный», – считает Джаралла. «В этом регионе всегда были проблемы с водой. Керчь по часам получала воду на памяти уже нескольких поколений ее жителей», – сказал эксперт, отметив, что у Керчи есть несколько своих источников, и там можно решить вопрос рационально. Как утверждает Джаралла, по всему Крыму и в Керчи сейчас идет замена сетей водоснабжения, серьезная подготовка к созданию искусственных водохранилищ, будут перекрывать стоки полноводных рек. Кроме того, по словам политолога, ливни показали, что требуется серьезный подход к решению глобальной проблемы катастрофического подтопления. В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба. В региональном Гидрометцентре уточнили, что за ночь в Керчи выпало 72 мм осадков, в Опасном (район Керченского пролива) – 73 мм, передает РИА «Новости». Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер. Июньская норма здесь составляет 48 мм. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что уже с пятницы дожди в Крыму приобретут локальный характер и существенно снизят свою интенсивность, а к выходным погода на полуострове станет солнечной и теплой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Ялты обратились за помощью к Черноморскому флоту 18 июня 2021, 13:07

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом (ЧФ) Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР), сообщила глава администрации города Янина Павленко. Павленко заявила, что обратилась за помощью к Осипову, «нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева», передает ТАСС. «Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе «Октября» (кинотеатра) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с «Автодором» и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», – добавила она. В город уже направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ. «Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева», – рассказала глава администрации. По ее словам, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города. «В ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где возможно замыкание, таких улиц, к сожалению, очень много. Все службы на местах, будут работать столько, сколько понадобится, чтобы решить все проблемы, которые возникли в городе», – добавила Павленко. Также сообщается о приостановке движения всех троллейбусов и части автобусов из-за подтопления улиц города в результате ливней. «С 10.00 приостановлено движение на маршрутах № 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 138 и 29-А, 100», – сообщается на сайте мэрии Ялты. В пресс-службе ЧФ сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Ялте введет режим ЧС, началась эвакуация детей. Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в городе, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света. Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве 17 июня 2021, 20:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора. «Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова. Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции. «Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Киев велел странам Запада не оправдывать бездействие коррупцией на Украине 18 июня 2021, 00:56

Фото: Fabrizio Bensch/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами». Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1». Кулеба считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве «был однозначно на стороне Украины» и «четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава МИД Украины сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, «детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине» и выразила поддержку республике. «Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила «Никаких договоренностей об Украине без Украины», – указал глава МИД. Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига считает, что для Киева «те публичные сигналы», которые увидели на Украине, причем «не только публичные, стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе». Можно говорить о «прямом свидетельстве консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины». «Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США заявили о готовности самостоятельно пресечь действия российских хакеров 18 июня 2021, 04:29

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности». Салливан также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения осужденных в России американцев, но не пояснил, готовится ли их обмен на россиян. Он сказал, что не хочет «выступать с прогнозами», передает ТАСС со ссылкой на CNN. Комментируя утверждения о том, что проведение встречи на высшем уровне «предоставило платформу» Путину, Салливан указал, что у того уже «есть платформа» – «он является президентом одной из мировых ядерных держав». США считают, что должны «с ним взаимодействовать», но делать это «решительно и твердо, основываясь на принципах». «Как говорил президент Байден, диалогу лицом к лицу нет альтернативы с точки зрения поддержания отношений, являющихся сложными и напряженными», – сказал Салливан, отметив, что Байден хотел лично обсудить в Женеве спорные вопросы, и «уже только по этой причине стоило встретиться с президентом Путиным». Кроме того, Байден, по словам его советника, «действовал в интересах» США в «сфере безопасности, снижая риск ядерной войны, повышая шансы» на то, что будут урегулированы вопросы «кибербезопасности и других сфер». Салливан не согласился с тем, что «США это не было нужно». По его мнению, «для Америки это было хорошо». Напомним, Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД