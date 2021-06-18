Вирусолог разъяснил вопрос необходимости вакцинироваться переболевшим COVID

Делать прививку от коронавирусной инфекции «на всякий случай» не стоит: даже если в организме переболевшего человека осталось мало антител к вирусу, то сохраняется клеточная память, которая в случае нового столкновения с COVID-19 активируется и защищает организм, считает научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

В данный момент в медицинском сообществе некоторые врачи придерживаются точки зрения, что после перенесенного заболевания иммунитет короткий, однако Зверев настаивает, что иммунитет после вакцины не может быть более продолжительным, чем после болезни, передает «Ридус».

«С чем сравнивать? У нас же есть обычные коронавирусы, там иммунитет после перенесенного заболевания длился около года, а после SARS – десять лет. Вот этот вирус (который провоцирует заболевание COVID-19) ближе к нему. Будем смотреть. Тем более антитела в крови – это один из показателей иммунного ответа, важный, но все-таки есть еще клеточный иммунитет. Я не знаю, как среди вакцинированных, но среди переболевших я сам наблюдал таких пациентов, у которых после перенесенного заболевания уровень антител со временем падал, падал, падал, а потом вдруг опять высокий. Это значит, что они вновь столкнулись с этим вирусом, и сработала клеточная память, лимфоциты стали опять выделять антитела против этого вируса, – пояснил он.

Таким образом, Зверев считает, нет якобы нет делать прививку от коронавирусной инфекции людям, которые переболели ей: «Я считаю, что не нужно».

Он отметил, что перед вакцинацией желательно сдать тест на антитела, ведь велика вероятность бессимптомного течения болезни.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID прививаться через несколько месяцев после болезни.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД