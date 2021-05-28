Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID прививаться через несколько месяцев

Роспотребнадзор рекомендует переболевшим коронавирусом сделать прививку через несколько месяцев после болезни, сообщили в ведомстве.

«Следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Так, Роспотребнадзор рекомендует привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.

«После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», – отмечается в сообщении.

Также ведомство подчеркнуло, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей.

«Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено», – добавляет Роспотребнадзор.

Ранее ВОЗ рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19.