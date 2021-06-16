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Проценко допустил возможность отсутствия антител у 10% вакцинированных
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После прохождения вакцинации от коронавируса у 8-10% граждан могут не выработаться антитела, сообщил главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.
Об этом Проценко заявил в прямом эфире в Instagram. Кроме того, главный врач ГКБ 40 посоветовал перенесшим коронавирус задуматься о прививке через несколько месяцев после болезни. «Я бы об этом задумался, наверное, через семь-восемь месяцев, потому что те наблюдения, которые имеют место быть сейчас, они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через восемь-девять месяцев снижается», – сказал Проценко в ответ на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто перенес коронавирусом, и когда.
Главный врач ГКБ 40 уточнил, что за период с 31 декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано 23,3 тыс. пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее получили один или оба компанента вакцины. «Прививка – не прививка, риски инфицирования заболеванием остаются. Вопрос в тяжести [протекания] болезни», – добавил главврач.
Накануне Проценко сообщил о большом числе поступивших в медучреждение с COVID-19.
В прошлую субботу мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.
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Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус.
«Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.
В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг
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Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков».
«За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».
«Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин.
В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации».
В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
«До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он.
Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии».
«Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин.
В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%».
В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок».
Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи.
Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д.
Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости».
В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве».
Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации
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Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города.
Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей.
Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости».
«С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
МВД России предупредило об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации
В МВД России сообщили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются, заявили в пресс-центре министерства.
В ведомстве уточнили, что объявления о поддельных сертификатах можно найти на обычных сайтах, в Telegram-каналах или на теневых форумах, передает ТАСС.
«Примеры преступлений, в том числе связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, есть, они раскрываются ведомством», – добавили в МВД.
В министерстве отметили, что статистических данных пока нет.
Ранее общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов, по итогам готовится обращение в Генпрокуратуру.
Занимавшийся делом ЮКОСа следователь умер в Москве от коронавируса
Экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко умер в Москве, сообщил депутат Государственной думы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Вчера скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Прощание с ним пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище», – приводит слова Хинштейна ТАСС.
По данным источника, Лысейко умер из-за осложнений после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушел в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также дело владельца «Медиа-Моста» Владимира Гусинского.
Напомним, в июле 2018 года дом Лысейко в Новой Москве подвергся нападению. Злоумышленники убили во дворе сторожевую собаку, проникли в здание, связали хозяев, после чего похитили ценность и деньги на сумму 30 тыс. долларов.
Оперштаб: Бумажный сертификат не будет служить доказательством получения вакцины
Бумажный сертификат о вакцинации не нужно будет представлять по месту работы, так как он не будет служить доказательством получения вакцины, сообщил департамент здравоохранения столицы.
«Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины», – говорится в сообщении на сайте департамента.
Стоит отметить, что в Сети появились предложения о покупке сертификатов, свидетельствующих о вакцинации.
В МВД предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Онищенко назвал альтернативу прививке от коронавируса
Россиянам необходимо донести, что единственное эффективное средство, которым можно защититься от коронавируса, – это вакцина, «альтернативой» является лишь «природный метод» – заражение COVID-19, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Онищенко указал, что изначально с вакцинами действительно были заминки, связанные с их масштабированием, однако теперь эти проблемы решены, и сеть прививочных пунктов отлажена. К тому же вакцинация от COVID-19 уже внесена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, передает «Вечерняя Москва».
«В законе, который действует больше десяти лет, четко прописано: вакцинация возможна на основе добровольного информированного согласия населения. Информированное согласие будет только тогда, когда разным группам – и тем, кто собирается куда-то забиться и подождать, когда все это закончится, и тем, кто хочет привиться, но у них есть какие-то сомнения, – разъяснят, что единственное, чем мы сможем защититься, – это вакцина», – отметил он.
Эпидемиолог также назвал и «альтернативу» вакцине – природу, но этот путь, вероятно, придется пройти через лечение в госпитале наподобие Коммунарки (ГКБ № 40), через аппарат искусственной вентиляции легких, так как даже молодые люди могут, приобретая иммунную защиту естественным путем, потерять огромную часть здоровья. Однако этой «альтернативой» бывший главный санитарный врач России не советует никому пользоваться.
При этом депутат Госдумы не согласился с точкой зрения, что россияне якобы скептически относятся к вакцинации и своему здоровью, так как в 2020 году порядка 70 млн граждан осенью сделали прививку от гриппа.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
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Во Франции решили досрочно отменить ограничения из-за COVID
Во Франции в воскресенье будет отменен комендантский час, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
«Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты», – цитирует его РИА «Новости». Ожидалось, что комендантский час будет отменен с 30 июня.
Также Кастекс объявил, что во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице
«Ношение масок на улицах больше не будет обязательным, за исключением особых условий – при сборе групп, в местах, где много людей, в очередях, или на рынках, или на трибунах стадионов», – сказал он. Премьер добавил, что с 17 июня будут изменены указы префектур, регулирующие ношение масок на открытом воздухе. Но также он уточнил, что маски останутся обязательными в помещениях.
Ранее сообщалось, что Франция начнет отменять карантин по коронавирусу 3 мая, процесс планируется завершить к 30 июня. С 9 июня страна собиралась принимать туристов. 30 июня ожидалась полная отмена комендантского часа и большинства ограничений.
Вирусолог объяснил требование властей Москвы к работодателям привить 60% сотрудников
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Примеру столицы и Подмосковья должны последовать и в провинции – только так будет обеспечен коллективный иммунитет от ковида. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя решение властей Москвы и Московской области в приказном порядке привить от COVID-19 несколько категорий граждан.
«Вакцинация – очень важный подход при ликвидации пандемии. Я надеюсь, что примеру Москвы и Подмосковья последуют другие регионы России, что губернаторы будут принимать подобные решения исходя из размаха пандемии. Например, Санкт-Петербургу надо последовать примеру Москвы. Такое решение будет вполне обоснованным и для Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга. А лучше, если подобные меры примут по всей стране», – уверен профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Для тех, кто не подлежит обязательной вакцинации, надо принимать меры стимулирования, полагает вирусолог: предоставлять льготы в награду за прививку. «Людей нужно уговаривать с помощью разных аргументов», – подчеркнул он.
Вирусолог объяснил, почему власти Москвы и Подмосковья выбрали именно 60% в качестве нижней планки. «При таком уровне обеспечивается коллективный иммунитет. Допустим, у 60% человек будут антитела в результате прививки, к этому показателю добавятся те, кто переболел. В результате вы получите значительный коллективный иммунитет, который повлияет на течение инфекции. При этом бессмысленно назначать цифру в 100%. Такого показателя добиться невозможно. Есть же медицинские отводы: кто-то не может прививаться по состоянию здоровья», – отметил Альштейн. Как напомнил собеседник, когда в Израиле привили 60% населения, «пандемия исчезла».
В среду главный санитарный врач по Москве Елена Андреева распорядилась об обязательной вакцинации от COVID-19 нескольких категорий работающих – не менее 60% от числа сотрудников организаций. Привиться обязаны государственные и муниципальные служащие, сотрудники органов власти, работники сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ и энергетики, образования и культуры. Постановление Андреевой предполагает вакцинацию более 2 млн работников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», добавив, что решение о принудительной вакцинации было «крайне тяжелым».
Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве составит от 30 000 до 1 млн рублей. Ранее власти Москвы обязали работодателей в сфере услуг, торговли и некоторых других областях обеспечить вакцинацию не меньше 60% сотрудников
Заместитель Собянина Анастасия Ракова предупредила работодателей о том, что проверка хода вакцинации среди сотрудников будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не будет служить доказательством. Работодатель предоставит сведения по каждому работнику через личный кабинет на портале mos.ru.
Позднее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штрафы ИП и юрлицам за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве составят от 30 000 до 1 млн рублей.
Вслед за столицей об аналогичных мерах объявили в Московской области. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Контроль за его соблюдением возлагается на правительство Подмосковья.
Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов считает меры властей Москвы и Московской области слишком мягкими. «Принятое решение – это прямой уход от ответственности государства и возложение этой ответственности на работодателя. Но прививочная кампания – дело государства. За вакцинацию должен отвечать Роспотребнадзор и система Минздрава, а вовсе не работодатель таксистов и торговцев на рынке», – считает политолог.
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В РФПИ заявили о возможной регистрации «Спутника V» в ЕС до конца лета
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить регистрацию в Евросоюзе (ЕС) в течение двух месяцев, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности, следует из комментария пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В Фонде заявили, что «все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был получен позитивный отзыв», передает РИА «Новости».
Там также подчеркнули, что информация агентства Reuters о том, что одобрение вакцины в ЕС якобы будет отложено из-за пропуска дедлайна по подаче информации, не соответствует действительности.
В РФПИ подчеркнули, что сроки получения «Спутником V» регистрации EMA «стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации».
«Данные спекуляции не имеют ничего общего с действительностью и замедляют процесс регистрации. РФПИ и Центр имени Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет», – также отметили в фонде.
«Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда «Спутника V» рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев», – добавили там.
Напомним, ЕМА в ходе исследования российский вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявило критических замечаний. Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
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Ракова назвала доступные москвичам вакцины от COVID
Вакцинироваться от коронавируса в Москве можно любой зарегистрированной вакциной: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт», заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что обязательной вакцинации против коронавируса подлежат инфекции работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта, госслужащие и работники организаций, подведомственных органам власти. Передает слова Раковой РИА «Новости».
«В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт». Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа», – рассказала заммэра.
При этом она отметила, что обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение о вакцинации.
«Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан - его клиентов - и тем более подвергать риску их здоровье и жизни», – сказала Ракова.
Также заммэра рассказала, что доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве.
«Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно «помолодела». Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших», – заключила Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Омбудсмен Москвы объяснила обязательную вакцинацию от COVID в ряде сфер
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой о вакцинации от COVID в ряде сфер, заявила, что принятые решения продиктованы тяжелой эпидемиологической ситуацией.
Потяева заявила, отвечая на вопрос, не нарушает ли обязательная вакцинация права человека, что в данный момент «очень остро стоит тема сохранения жизни и здоровья населения», передает РИА «Новости».
«Конечно, вакцинация должна быть добровольной, но когда есть серьезная угроза, я думаю, что в штабе оценивают реальную обстановку, поэтому вышло это постановление Роспотребнадзора. Вы видите, какой рост новых случаев, тяжелых случаев, летальных исходов идет по городу Москве, значит, надо принимать меры», – добавила она.
Омбудсмен отметила, что те, кто считают, что по состоянию здоровья не могут привиться, должны получить соответствующий медицинский документ, подтверждающий противопоказания к прививке.
«Большое количество людей уже переболели и имеют антитела, а остальные люди должны думать о себе, своих близких и окружающих людях. Главное – сохранить жизнь и здоровье людей», – заключила она.
Потяева также отметила, что пока не получала обращений граждан по поводу обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда сфер, но не исключила, что они поступят.
Напомним, Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.
Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны.
Он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
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Власти ЮАР ужесточили ограничения из-за третьей волны коронавируса
Власти ЮАР приняли решение ужесточить ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса, третья волна которой началась в большинстве провинций страны, заявил президент Сирил Рамапоса в обращении к народу.
«Время комендантского часа с 16 июня будет увеличено, теперь он будет действовать с 22.00 до 04.00 на территории всей страны. Рестораны, бары и фитнес-клубы должны закрываться к 21.00. Продавать алкоголь можно только с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00. Вводятся новые ограничения на число лиц, находящихся в одном помещении одновременно: для закрытых – максимум 50 человек, на открытом воздухе – до 100. На похоронах число присутствующих не должно превышать 50 человек», – приводит слова главы ЮАР ТАСС.
Рамапоса подчеркнул, что ношение масок в общественных местах продолжает оставаться обязательным. «Нарушителям данного требования будет грозить уголовное преследование», – заявил он. Обязательным остается поддержание социальной дистанции при общении, а также соблюдение десятидневного карантина всеми, кто заразился коронавирусом. Президент ЮАР подчеркнул, что только поведение самих людей и проявление ими повышенной осторожности может остановить распространение инфекции.
Глава государства отметил, что в ЮАР сейчас отмечается быстрый рост числа новых заболевших, за сутки выявляется в среднем более 8 тыс. заразившихся. «Количество умерших в связи с COVID-19 за последние две недели увеличилось на 48%, – сообщил он. – На 59% увеличилось число поступлений в больницы с диагнозом коронавирус».
Президент ЮАР сообщил, что страна справилась с неожиданной нехваткой вакцины от коронавируса, образовавшейся из-за прибытия из США загрязненного материала для производства вакцины Johnson & Johnson на местном заводе. «До конца текущего месяца Johnson & Johnson направит в ЮАР 2 млн доз вакцины для компенсации испорченных прививок», – отметил Рамапоса. Он подчеркнул, что общенациональная вакцинация набирает темпы и к текущему дню число получивших прививки приближается к 2 млн.
Напомним, в конце мая власти ЮАР уже ужесточали коронавирусные ограничения. В ЮАР выявлены более 1,7 млн инфицированных коронавирусом, 57730 человек умерли. По этим показателям Южно-Африканская Республика занимает первую позицию в Африке.
Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал заявку на регистрацию препарата в ЮАР еще в феврале. Ранее в том же месяце стало известно, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР. Позже гонконгские эксперты выяснили, что против южноафриканского штамма малоэффективна и вакцина немецкой компании BioNTech, разработанная в сотрудничестве с американской фирмой Pfizer.
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Число заболевших COVID в Москве выросло на 80% за неделю
Количество инфицированных коронавирусом за неделю в Москве выросло на 80%, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, в столице койки для лечения коронавирусных больных могут закончиться через две-три недели.
«В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавирусной инфекции. Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза», – заявила Ракова, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что две недели назад госпитализировали порядка тысячи человек за сутки, сейчас – уже почти 1,8 тыс. человек.
«Рост составил более 70%. По еженедельному объему госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года», – сказала заммэра.
По ее словам, в столице койки для лечения коронавирусных больных могут закончиться. Также в столице продолжают ухудшаться другие показатели распространения инфекции, пояснила вице-мэр.
«Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через две-три недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», – добавила Ракова.
Она отметила, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации в Москве подлежат более 2 млн сотрудников различных организаций. «Работников категорий, определенных постановлением, в Москве три половиной – четыре миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более двух миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы», – передает ее слова ТАСС.
До этого власти Москвы предупредили, что организациям, не выполняющим требования о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Бывший главный инфекционист Москвы предположил обязательную вакцинацию от COVID в регионах
После Москвы обязательная вакцинация должна начаться в регионах России, так как «не может быть островка безопасности только в одном месте», считает бывший главный инфекционист столицы, вирусолог Николай Малышев.
Малышев отметил, что в данный момент прививочная кампания идет очень медленно, однако «не может быть островка безопасности только в одном месте, надо чтоб вся страна была», передает Ura.ru.
В качестве примера удачной кампании он привел вакцинацию от оспы, когда несколько десятков миллионов человек были привиты за считанные дни.
Вирусолог подчеркнул, что контролировать число привитых будет очень легко, так как существует общий список людей, которые вакцинировались. Вместе с тем он считает, что наказывать за отказ от прививки не станут.
«Прямых санкций не будет. Непосредственный руководитель будет стремиться заинтересовать моральными и материальными преференциями», – заключил эксперт.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.
Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
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