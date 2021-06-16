Белый дом не согласился с тем, что Байден кивал в ответ на вопрос о доверии Путину

Президент США Джо Байден не кивал утвердительно головой в ответ на вопрос американских журналистов о том, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Там была беспорядочная толкучка, и репортеры перекрикивали друг друга. Президент США очевидным образом не отвечал ни на один из этих вопросов, он кивал в знак признательности прессе в целом. Он всего лишь два дня назад говорил на своей пресс-конференции: «Сначала проверяй, а потом уже доверяй», – опубликовала Бедингфилд в Twitter, отвечая на запись журналистки Пи-би-эс, отметившей, что Байден утвердительно кивнул головой в ответ на вопрос о том, доверяет ли он Путину, передает ТАСС.

В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.