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В ДНР начали проверять сообщения об участии Протасевича в батальоне «Азов»
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Прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики проводит проверку сообщений об участии белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича в националистическом батальоне «Азов», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Насколько я знаю, нашей прокуратурой проводится проверка данных. Он находился в «Азове» в районе поселка Широкино на Мариупольском направлении. Какие были преступления и есть ли об этом свидетельства или доказательства, после этого будет принято решение о заведении уголовного дела», – цитирует РИА «Новости» Пушилина.
Об участии Протасевича в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины заявлял глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева.
После этого генпрокуратура республики обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
9 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти республики начали контактировать с Белоруссией по делу Протасевича.
Захарова назвала журналистов Би-би-си принципиальными лицемерами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «принципиальными лицемерами» журналистов Би-би-си, которые ушли с пресс-конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Романа Протасевича.
«Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», – написала Захарова в Telegram.
Также она посоветовала всем, кто «хочет разобраться в ситуации» с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, посмотреть «от начала до конца» пресс-конференцию белорусского МИДа.
«Начинается после примерно 20-й минуты. Очень познавательно», – заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель телеграм-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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Протасевич заявил, что Польша «взяла в заложники» его родителей
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске заявил, его родителей «держат в заложниках» в Польше. По его словам, они находятся в стране в условиях «информационного вакуума».
Он отметил, что у него нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил, передает БелТА.
«Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, у меня отличное настроение, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу», – сказал он.
Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». Также он отметил, что «никого не предает и не сдает». «Я помогаю следствию и помогаю своей стране. И намерен помогать дальше», – заявил он.
По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой. «Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать нечего не буду, это просто смешно», – ответил он.
Он добавил, что искренне уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко как человека, «который смог выстоять перед тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор». «Но я не буду сторонником президента», – добавил он.
Кроме того, Протасевич заявил, что дает официальные показания только представителям Следственного комитета республики.
«Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии», – сказал он.
Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В Ryanair оценили действия пилота, посадившего самолет с Протасевичем в Минске
Пилот самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, «не мог поступить иначе» после получения сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва, заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.
«На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске», – заявил О’Лири, передает ТАСС.
По его словам, после того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил уровень угрозы взрыва. «Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном (максимальном) уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе», – сказал О’Лири.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Журналисты Би-би-си ушли с конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Протасевича
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Журналисты британской корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Романа Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским) принимает участие в мероприятии не по своей воле.
Задержанный в Белоруссии в понедельник Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair, организованной МИД республики. В ходе трансляции пресс-конференции Протасевич появился в зале, организаторы поместили табличку с его именем и фамилией у микрофонов, передает РИА «Новости».
«В последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена, и вот он здесь», – заявил, открывая в понедельник пресс-конференцию, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
При этом через несколько минут после начала конференции в Сети появилась информация, что журналисты Би-би-си ушли с мероприятия. В Twitter корреспондент Джона Фишер написал, что отказался присутствовать, потому что Протасевича «очевидно» принуждают участвовать в этой пресс-конференции.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В Киеве озвучили два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
У Киева есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе: начать прямой конфликт с Москвой или делать ставку на дипломатическое решение вопроса, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», – сказал Арестович, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Нормандский формат и Минские соглашения остаются «единственными приемлемыми» сценариями в сложившейся ситуации, добавил он. При этом спикер украинской делегации отметил, что Киев не может позволить себе такой «класс игры», при котором получилось бы «сдвинуть» эти договоренности и создать что-то новое.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева.
До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе.
Светлане Алексиевич вручили одну из высших наград Германии
Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич получила орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», которым ее наградил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Торжественная церемония награждения прошла во вторник в Берлине, во дворце Бельвю – официальной резиденции главы государства, сообщает Deutsche Welle.
Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.
Нобелевскую премию по литературе Алексиевич получила в 2015 году за «ее полифонические сочинения, памятник страданиям и мужеству в наше время», причем награду ей прочили уже несколько лет.
Алексиевич родилась в 1948 году в Станиславе (ныне Ивано-Франковск, Украина). Отец – белорус, мать – украинка. После демобилизации отца из армии семья переехала в Белоруссию.
Протасевич заявил о готовности привиться «Спутником V»
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что скоро сделает прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться «Спутником V». Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», – цитирует ТАСС Протасевича.
Ранее он заявил, что у него нет жалоб на здоровье, и в СИЗО его никто не бил. Протасевич уточнил, что его «никто не бил и пальцем не трогал». По его словам, сообщения в интернете о том, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко, смешны и являются шуткой.
Напомним, журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Путин заявил о «подтаскивании» украинской техники к линии соприкосновения в Донбассе
Украина постоянно подтаскивает личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
По его словам, Россия постоянно проводит плановые учения на своей территории. При этом в Москве не обращают внимания, если в соседних государствах, например, на Аляске в США проводятся маневры, передает РИА «Новости».
«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам», – отметил он.
Путин напомнил, что со времен СССР расширение НАТО на восток произошло дважды.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.
Минск не получил от Польши и Ирландии данные контроля по инциденту с Ryanair
Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair, заявил директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.
«С просьбой предоставить данные объективного контроля мы первого июня обратились в Польшу, страну регистрации воздушного судна, и в Ирландию – страну-эксплуатанта воздушного судна, ответа мы до сих пор не получили», – цитирует ТАСС Сикорского.
По его словам, комиссия ИКАО по расследованию инцидента с самолетом Ryanair не собирается в Белоруссию.
«Только 4 июня ИКАО уведомила Беларусь о собрании комиссии. До сих пор неизвестен ни ее состав, ни компетенции ее участников. О визите в Беларусь речь пока не идет. Нас просто попросили выслать информацию», – сказал он.
Между тем председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что Минск заинтересован найти авторов сообщения о «минировании» самолета Ryanair, передает РИА «Новости».
«Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение (о минировании самолета Ryanair) и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество», – сказал Гора. В то же время он отметил, что сотрудничество «оставляет желать лучшего.
Также глава СК привел пример, как в январе 2020 года белорусская сторона направила в Швейцарию запрос о правовой помощи относительно расследования сообщений о якобы минировании осенью 2019 года нескольких объектов в Белоруссии. Он пояснил, что то сообщение было направлено с сервиса Protonmail, как и в случае с ложным сообщением о минировании самолета Ryanair. Гора подчеркнул, что спустя полтора года ответ так и не был получен.
Он добавил, что белорусская сторона готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair.
Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств какой-либо причастности России к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными, однако после посадки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.
Сапега подала жалобу на задержание, суд по ней будет закрытым
Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в закрытом режиме, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович.
«В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое», – цитируете его РИА «Новости».
Также Филанович рассказал, что представитель защиты Сапеги 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с «документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела».
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Белоруссия не исключила «холодной войны 2.0» и «горячей войны»
Есть «предпосылки» к тому, что может начаться новая холодная война и даже «горячая», заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
По его словам, «есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Как заявил Макей, Запад полагал, что после распада Советского Союза сможет сохранить «влияние навеки», но «появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнце». Китай, Индия, Россия «тоже имеют на это право», а «большие геополитические игроки» не соглашаются «с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить», сказал глава МИДа. «Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе», – заявил он.
«Как и с кем дружить – это уже будет зависеть от развития ситуации», – сказал министр, добавив, что его настораживают недавние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого «беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией». «Мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество, или со странами третьего мира развивают взаимодействие», – сказал Макей.
Он отметил, что «сегодня в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни и так далее и тому подобное», но «все это абсолютная мишура и за этим скрывается намного большее». Макей заявил, что Запад готов использовать любые методы для достижения своих целей, «уже не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание, уже – теракты, что было в Беларуси, восемь случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война».
Глава МИД Белоруссии заявил, что предложение России о встрече лидеров пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН назрело, ее нужно провести как можно быстрее, в этом же русле находится и белорусское предложение о проведении широкоформатного международного диалога по вопросам безопасности и мира в регионе – «Хельсинки-2». При этом Запад «почему-то предпочел забыть» о «положительных инициативах и предложениях». В 2020 году впервые со времени холодной войны мировые военные расходы увеличились до 2 трлн долларов, что составляет 2,5% от мирового ВВП., указал министр.
Напомним, Макей заявил, что выработанные Минском ответные меры на случай расширения санкций Запада касаются политики, экономики и военной сферы.
Глава ЛНР призвал наказать подобных Протасевичу «по законам военного времени»
Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который участвовал в конфликте в Донбассе, и подобные ему люди должны понести суровое наказание, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он заявил, что видел фото Протасевича в военной форме – «на нем бронежилет, на нем шикарная военная одежда, у него очень мощное достойное оружие». Как заявил Пасечник, «вот такие разодетые молодчики, «бравые солдаты», они расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса».
Глава ЛНР выразил уверенность, что «такое прощать нельзя», они «однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Луганск-24».
По словам руководителя ЛНР, действия таких людей были направлены не на убийство одного человека, а носили массовый характер. Он не стал «комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни». При этом Пасечник считает, что военные преступники «должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершенные ими деяния».
Напомним, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии. Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе. В ЛНР сообщили, что он обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева.
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В Киеве связали уменьшение числа обстрелов в Донбассе со встречей Байдена и Путина
Снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Я думаю, что снижение интенсивности связано со встречей Байдена и Путина, которая намечена», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает РИА «Новости».
Он также заявил, что информация в СМИ о якобы нападении украинских диверсантов на противника в Донбассе является фейком. По его мнению, эта информация нужна, чтобы «обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз, и второе – это скрыть потери, которые были понесены по халатности».
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Суд в Минске не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки России Софьи Сапеги на задержание, заявила судья Наталья Дедкова.
В понедельник суд рассмотрел жалобу в закрытом режиме, решение оглашалось публично, передает РИА «Новости».
Адвокат россиянки Александр Филанович сообщил, что решение о задержании Сапеги будет обжаловано в Минском городском суде, передает ТАСС.
Он также уточнил в отношении Сапеги в производстве находятся два уголовных дела. «И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела», – сказал он.
Филанович уточнил, что одно уголовное дело, по которому Сапега является подозреваемой, было возбуждено 23 мая, второе – 25 мая. Адвокат не стал утонять суть этих уголовных дел, а также статус россиянки по второму делу, сославшись на подписку о неразглашении.
Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В МВД объяснили причину исключения Тихановской из базы разыскиваемых лиц
Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц по решению инициатора розыска – Белоруссии, следует из разъяснения МВД.
В ведомстве пояснили, что «решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ (Межгосударственный информационный банк) находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска», передает РИА «Новости».
В связи с этим в МВД рекомендовали по данному вопросу обратиться в правоохранительные органы Белоруссии.
Ранее стало известно, что оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц.
Между тем Тихановская заявила о подготовке к новой фазе протестов в Белоруссии. В обращении она назвала лидера республики Александра Лукашенко нелегитимным лидером страны. Тем временем Россия пообещала помощь Белоруссии в случае введения санкций ЕС.