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ЛНР начала контактировать с Белоруссией по делу Протасевича
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Власти Луганской народной республики поддерживают с властями Белоруссии контакты по поводу уголовного дела в отношении белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Насколько я знаю, контакты были. По-моему, наши следователи – хотя я не знаю, уже уехал в этот момент, – должны были поехать в Белоруссию для его допроса по нашему уголовному делу. Но это неточно. Но контакты, созвоны были – 100%», – передает ТАСС слова Пасечника.
Ранее генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.
Напомним, 4 мая офицер народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Протасевич обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева.
Эксперт: Лукашенко исправил историческую несправедливость в отношениях с Польшей
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«Теперь взгляды Минска и Москвы на начало войны совпадают практически до уровня единства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя учреждение в Белоруссии Дня народного единства в день начала Освободительного (Польского) похода Красной армии в 1939 году.
«Польский поход Красной армии для Белоруссии был освободительным и означал воссоединение западной и восточной частей страны в составе Советского Союза, а затем в 1991 году это позволило создать независимое государство – Республику Беларусь», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Политолог напомнил, что по результатам Рижского договора 1921 года треть страны была оккупирована поляками. «Польские власти запрещали белорусский язык, а также работу всех национальных организаций и движений страны. Иными словами, шла усиленная полонизация западной Белоруссии. Поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», – отметил Межевич.
По его словам, в 2021 году эта историческая несправедливость была исправлена. «Предложение назначить День национального единства именно на 17 сентября рассматривалось очень давно. Я с белорусскими коллегами обсуждал этот вопрос еще четыре года назад. В коридорах власти эта идея тоже обсуждалась», – уточнил эксперт.
Собеседник предполагает, что ранее такое решение не было принято из-за стремления Белоруссии сохранить добрососедские отношения с Польшей. «Варшаве это определенно не понравится, поскольку Польша сейчас занимает демонстративно враждебную позицию в отношении Белоруссии», – считает Межевич.
«При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», – добавил он. По словам Межевича, абсолютно верно то, что таким образом Минск отрицает восточноевропейский миф о причинах начала Второй мировой войны. «Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», – заключил он.
В понедельник стало известно, что белорусские власти учредили новый государственный праздник – День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, сообщает ТАСС. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – говорится в сообщении.
Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. «Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности», – приводит ТАСС заявление пресс-службы главы белорусского государства.
Агентство БелТА отмечает, что День народного единства 17 сентября не будет в Белоруссии выходным.
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Либералы атаковали советского диссидента из-за Протасевича
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Известный советский диссидент Александр Подрабинек подвергся нападкам в Сети за свою позицию по Роману Протасевичу – оппозиционеру, арестованному за организацию массовых протестов в Белоруссии.
На своей странице в Facebook Подрабинек высказал сомнения в том, что белорусский журналист, бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал признательные показания в подготовке госпереворота и назвал своих подельников под пытками.
«Он не производит впечатления человека, которого только что сломали, и он говорит так из страха возобновления пыток. Такие люди иначе держатся, у них совсем другой взгляд. Я думаю, его либо очень сильно запугали, либо ему понадобилось совсем немного, чтобы облить грязью своих друзей и соратников», – делает выводы Подрабинек.
Также он не видит следов воздействия «сыворотки правды»: «Протасевич – не тот случай. Он в полном сознании, у него живые реакции, он адекватно реагирует на внешние раздражители, прекрасно ориентируется в пространстве, времени и собственной личности. Протасевич ничуть не подавлен, говорит ясно и четко, порой даже вдохновенно, – пишет Подрабинек. – Просто такой ценой он спасает свою жизнь и свободу. Возможно, и свободу своей девушки тоже. Думаю, он наговорил много сверх того, что от него требовалось. Защитился с запасом».
В ответ десятки комментаторов пожелали Подрабинеку оказаться в застенках КГБ и подвергнуться пыткам, а потом рассуждать о предательстве Протасевича. Причем Подрабинек, по сути, единственный человек в современной российской оппозиции, действительно имеющий опыт репрессий, допросов в КГБ СССР из-за своей правозащитной деятельности, переживший ссылки по политическим статьям. Более того, Подрабинек содержался и под стражей в Белорусском СИЗО, где сейчас находится Протасевич.
Тем не менее комментаторы агрессивно восприняли точку зрения Подрабинека, утверждая, что его биография не дает ему права осуждать Протасевича за сдачу своих сторонников.
Сам диссидент считает, что такая реакция «диванных революционеров» (среди которых преобладают жители России, Украины и эмигранты из этих стран), «пафосно-инфантильного болота», объясняется желанием представить слабого, зависимого от бытовых удобств человека в качестве ролевой модели для оппозиции, чтобы оправдать себя на этом фоне. «Они даже могут произносить трескучие речи и рядиться в красивые оппозиционные одежды, но при первом же звонке, максимум при втором, дадут деру или бухнутся хозяину в ноги с причитаниями «мы же не герои, мы обычные люди, что с нас взять?» Будто не лгать и не предавать – это героизм, а не норма. Они давно уронили планку нормы, чтобы выглядеть прилично в ряду таких же все себе прощающих людей», – пишет диссидент про современную оппозицию.
В защиту Подрабинека выступил только либеральный журналист Александр Рыклин, заявивший, что «люди, которые, брызжа слюной, вылили тонны помоев» на диссидента, «просто смешные и жалкие». Рыклин пожелал Подрабинеку не принимать близко к сердцу «этот ничтожный понос морализаторствующх боевых хомяков».
Ранее сомнения в пытках и оппозиционной стойкости Протасевича высказал оппозиционный политик и американский эмигрант Константин Боровой, за что тоже получил массовые оскорбления и обвинения в работе на российскую ФСБ и белорусский КГБ разом.
Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair
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К экстренной посадке в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«У (президента Белоруссии Александра) Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда (задержанный в аэропорту Роман) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», об этом сообщает РИА «Новости».
Кравчук оценил предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск.
«Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине и в целом. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», – высказался политик.
Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил.
«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС.
В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии.
Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня.
Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку».
Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу.
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БелАЗ договорился о поставке самосвалов в Россию на 260 млн долларов
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписал договоры и соглашения на поставку в Россию 128 самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн на общую сумму более 260 млн долларов, сообщила пресс-служба предприятия.
Как сообщает издание БелТА, данные соглашения были подписаны на выставке угольной и горнорудной промышленности «Уголь России и майнинг», состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области. В ней приняли участие Белорусский автомобильный завод, Торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер компании в регионе Кузбасса – компания «БелАЗ-24».
Отмечается, что достигнутые договоренности стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК».
По данным издания, компания «БелАЗ» также подписала соглашение с компанией «ТехноЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Белоруссию современное вооружение, перечень будет составлен вместе с российскими коллегами.
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью»
Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать», заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.
Он вспомнил соответствующее высказывание писателя Олеся Гончара, считавшего юго-восток Украины злокачественным образованием, от которого необходимо избавиться.
«Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», – сказал Кравчук в интервью украинскому Пятому каналу.
По мнению политика, если бы киевские власти ранее имели представление об этих проблемах, они выбрали бы другую тактику поведения. Однако Кравчук считает, что Донбасс необходим стране, его важно интегрировать путем создания свободной экономической зоны и инвестиций в развитие региона, а также изменить там языковую политику.
Кравчук добавил, что проблема Донбасса будет вынесена на референдум – и если жители Украины предпочтут оставить регион «в этой борьбе», решение будет правильным. Однако дальнейшая ситуация с Донбассом будет зависеть от формулировки вопроса.
«Он не должен быть сформулирован в лоб: «Вы хотите этих людей или не хотите?». Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их», – заключил Кравчук.
Ранее Кравчук заявил, что на Украине не было эффективного президента. При этом он отметил, что таким может стать нынешний глава Украины Владимир Зеленский.
Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Украинский вуз лишил Лукашенко звания доктора наук
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишился звания почетного доктора наук, выданного ему Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
«Сегодня принято такое решение», – сообщили в университете РИА «Новости».
Лукашенко стал первым из 107 докторов наук, который лишился звания, выданного этим вузом.
Вопрос о лишении этого звания в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске поднимал ректор университета Владимир Бугров.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.
В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании Nexta
Российского бизнесмена, главу «Уралхима» Дмитрия Мазепина ни в чем не обвиняли, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о словах белорусского оппозиционера Романа Протасевича про финансирование оппозиции.
«Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta. Протасевич до этого сделал заявление, что основанный им канал получал финансирование в том числе из российских источников.
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинского спецназа
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала прибытие к линии соприкосновения в Донбассе разведывательного подразделения Сил спецопераций.
«По полученным нами данным, в зону ответственности 14-й бригады ВСУ прибыло разведывательное подразделение Сил спецопераций из состава восьмого полка спецназначения», – заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также уточнил, что Народная милиция зафиксировала нахождение указанного полка в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Трехизбенка, он находится у линии соприкосновения.
«Напомню, что восьмой полк спецназа ВСУ неоднократно привлекался к проведению диверсионно-разведывательных действий против нашей республики, однако все эти попытки всегда заканчивались провалом», – уточнил Филипоненко.
Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
Сербия отказалась закрывать воздушное пространство для Белоруссии
Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил председатель парламента Сербии Ивица Дачич.
«Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза», – передает РИА «Новости» ответ Дачича на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.
Напомним, гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
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В Белоруссии в озере нашли тело нигерийского футболиста
Футболиста из Нигерии Кельвин Оденигбо, выступавшего на позиции нападающего в клубе высшей белорусской лиги «Витебск», нашли мертвым в Белоруссии. По предварительным данным, футболист утонул во время купания в озере.
В команде сообщили, что тело 20-летнего футболиста было обнаружено накануне сотрудниками общества спасения на озере «Белое». По предварительным данным, спортсмен утонул во время купания. Правоохранительные органы Белоруссии установят окончательную причину смерти иностранного гражданина при помощи экспертизы, передает «Московский комсомолец».
Оденигбо приехал в клуб «Витебск» только в марте этого года и успел сыграть за команду всего четыре матча в чемпионате Белоруссии.
В конце мая бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом.
На Украине потребовали призвать Кравчука к ответственности за сравнение Донбасса с раковой опухолью
Украинский парламентарий из «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович попросил привлечь к ответственности главу делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука из-за цитирования мемуаров, где тот сравнивает эту территорию с раковой опухолью.
«Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович требует от главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова привлечь к ответственности первого президента Украины, главу украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и внести информацию в Единый реестр досудебных расследований. Причина – публичные призывы Кравчука, которые несут в себе пропаганду раскола нации и угрозу территориальной целостности, что может привести к уничтожению государственности», – сообщается на сайте ОПЗЖ.
Рабинович в обращении к Баканову указал, что Кравчук якобы призывал к изменению границ страны.
«Кравчук... по сути, призывает изменить границы территории Украины и подстрекает к препятствованию законной деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», а также ограничению прав граждан по признаку политических убеждений», – говорится в обращении.
Рабинович потребовал, чтобы глава СБУ взял дело под личный контроль и привлек Кравчука к ответственности.
Напомним, Кравчук на минувшей неделе заявил, что Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать».
Мазепин отверг причастность к белорусскому Telegram-каналу Nexta
Российский бизнесмен, владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta.
«Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», – цитирует Мазепина ТАСС.
Мазепин, говоря о словах основателя Nexta Романа Протасевича о том, что тот получал финансирование в том числе из российских источников, заявил, что «кому-то захотелось развить историю про российскую причастность к событиям в Белоруссии», передает РИА «Новости».
«Я хорошо понимаю, кто такой Роман Протасевич – молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском «Азове» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовал штабы белорусской оппозиции с одной стороны», – сказал Мазепин.
«С другого стороны, ему грозит высшая мера наказания. Также хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой – в очередной раз показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про «вагнеровцев» и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta», – добавил Мазепин.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Позже послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.
При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.