МВД посоветовало иностранцам урегулировать положение в России до 30 сентября

Граждане других государств, которые остались в России из-за пандемии коронавируса, должны до 30 сентября обратиться в МВД и урегулировать свое правовое положение в стране, сообщили в ведомстве.

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ, а также не покинувшим территорию РФ в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании правового положения», – передает сообщение МВД ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, в случае обращения иностранцев с таким заявлением, к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы России и установлением запрета на въезд в страну.

«Названная преференция по урегулированию своего правового положения в РФ также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в РФ в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности и они не покинули территорию РФ в установленный срок», – уточнили в МВД.

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения коронавируса. Согласно документу, иностранцы в России вправе до 30 сентября обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы страны.