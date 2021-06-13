В Подмосковье среди сделавших первую прививку от COVID разыграют квартиру

Жители Подмосковья, получившие первый компонент вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, станут участниками розыгрыша трехкомнатной квартиры, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

«В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Это позволит сохранить свое здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Московской области», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным пресс-службы, главное условие – укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Как уточнили в правительстве Подмосковья, приз – трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове, ЖК «Новая пролетарка.

Отмечается, что принять участие может любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале «Госуслуг» uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Далее – указать данные, на почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию. Вакцинация – абсолютно бесплатная, следует из релиза.

«27 июня в 19.00 в прямом эфире на ТК «360» методом жеребьевки будет определен победитель. Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.