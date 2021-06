В Риме прошла церемония открытия Евро-2020

На Олимпийском стадионе в Риме перед матчем между сборными Италии и Турции состоялась церемония открытия чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

Церемония началась с перепасовки мяча между двумя чемпионами мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Нестой и Франческо Тотти, после чего на поле вышли сотрудники почетного караула итальянской полиции, которые выступили с оркестровой музыкой. Затем по всему полю были выставлены воздушные шары, символизирующие 24 страны – участницы чемпионата Европы, после чего был запущен фейерверк. Также во время трансляции были использованы визуальные эффекты, передает ТАСС.

На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

Бельгия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Франция

Хорватия

Другая страна



После этого итальянский певец Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma из оперы «Турандот». Затем диджей Мартин Гаррикс и музыканты Боно и Эдж виртуальной картинкой представили официальную песню чемпионата Европы We Are The People.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира помимо Рима примут Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Севилья.

Напомним, 2 июня стал известен состав сборной России на Евро-2020. В Европе сборную России назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.

В апреле три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург. Всего в городе пройдут семь игр: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

