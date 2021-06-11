Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса Въезжающих с иммунитетом к COVID-19 предложили освободить от ПЦР-тестирования 11 июня 2021, 17:45 Текст: Алексей Дегтярев

Роспотребнадзор предложил отменить сдачу двух ПЦР-тестов возвращающимся в Россию и прошедшим полную вакцинацию от коронавируса или имеющим антитела гражданам, об этом говорится в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой. «При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется», – цитирует проект ТАСС. Вместе с тем, согласно документу, прибывающим нужно будет размещать в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) информацию о наличии вакцинации против COVID-19 или результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 «в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования». В конце мая в Евросоюзе предложили освободить полностью прошедшим вакцинацию от коронавируса лиц от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС.

Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев 9 июня 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны. В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины. В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине. Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса. В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19 10 июня 2021, 16:25 Текст: Дарья Григоренко

Больше половины россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, представленным в четверг на пресс-конференции Экспертного института социальных исследований в Москве, 55% опрошенных выразили готовность привиться российской вакциной. При этом 16% респондентов ответили, что скорее не стали бы делать прививку, еще 26% отметили, что точно не стали бы делать. Массовую вакцинацию не поддерживают 22% опрошенных, передает ТАСС. Напомним, что власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Премьер Испании призвал разрешить въезд в ЕС привитым «Спутником V» 9 июня 2021, 21:15

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что руководство Евросоюза должно разрешить въезжать в страны ЕС людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутником V». «Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», – цитирует РИА «Новости» Санчеса. Напомним, министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Проценко заявил о сложностях лечения COVID-19 из-за новой мутации 10 июня 2021, 21:40

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения этого гипервоспаления, или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, и это заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал», – передает его слова РИА «Новости». По словам Проценко, вирус стал тяжелее, и разорвать этот порочный круг без вакцинации невозможно. «[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии», – пояснил медик. Сейчас в больнице в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда, передает ТАСС. «Во всяком случае пока тот уровень популяционного иммунитета, который есть в Москве, требует носить маски... Он глубоко меньше 50 процентов. Говорят о том, что 60+ процентов – это то, когда мы можем начать понятием оперировать», – добавил Проценко. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлено более тысячи случаев коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский, и 6% – южноафриканский. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. Гинцбург объяснил летний рост заболеваемости COVID-19 в России 9 июня 2021, 13:38

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – передает его слова РИА «Новости». Ученый пояснил, что те, кто сделал прививку, если даже и заболевают, то в легкой форме. Поэтому, добавил Гинцбург, всем необходимо активно вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких. Между тем ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Ракова призвала москвичей сократить свои контакты 9 июня 2021, 16:52 Текст: Елизавета Булкина

Жителям Москвы на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», – передает ее слова ТАСС. Она также призвала сделать прививку от COVID-19. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – отметила заммэра столицы. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. Между тем заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в данный момент не находится на пороге нового скачка заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Молдавия захотела наладить выпуск «Спутника V» 8 июня 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

Выпуск российской вакцины «Спутник V» планируется наладить в Молдавии, сейчас идут переговоры с российскими партнерами, заявил глава Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в эфире телеканала «Первый в Молдове». «Есть уже опыт многих стран: и Сербии, и Белоруссии, которые запустили производство «Спутника V» у себя. Это не фантастика – мы хотим запустить производство «Спутника V» в Молдавии и уже начали об этом переговоры с нашими партнерами из России», – приводит слова Додона ТАСС. Он подчеркнул, что «уверен в успехе, так как фармацевтическая отрасль в Молдавии всегда была и остается на достойном уровне». Додон полагает, что важно наладить выпуск российской вакцины как можно раньше, потому что по аналогии с осенью прошлого года можно ожидать нового всплеска пандемии. Лидер социалистов также сообщил, что на следующей неделе в Кишинев прибудет еще одна партия вакцины «Спутник V». «Я намерен сделать себе прививку из этой партии», – отметил он. Напомним, в конце мая Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса. Ранее в том же месяце лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву с целью обсудить поставку российской вакцины в качестве гуманитарной помощи. Вакцинация «Спутником V» началась в Приднестровье 6 мая. В апреле президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в республику в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В феврале Додон объявил о регистрации в республике «Спутника V». При этом он обвинил Санду в попытках помешать регистрации препарата. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима 9 июня 2021, 13:58

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. «Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», – цитирует Данчикова РИА «Новости». Он добавил, что штраф за нарушение требований составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Усилен контроль за предприятиями и организациями, не соблюдающими эти правила, планируются постоянные контрольные проверки совместно с полицией и Роспотребнадзором. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, летним верандам при них и ночным клубам. «За нарушение установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений может быть приостановка деятельности до 90 суток», – сказал Данчиков. По его словам, ответственное поведение и соблюдение установленных ограничений позволит избежать роста заболевших и не вводить новые запреты. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок. Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса 9 июня 2021, 19:56 Текст: Елена Мирошниченко

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% российских военнослужащих и членов их семей, это, по его словам, позволило защитить армию от коронавируса. «Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников», – рассказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны, об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, это позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности. Шойгу объяснил, что вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил. По словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса, продолжается прививочная кампания. «В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», – рассказал министр. В апреле сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек. В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса 10 июня 2021, 11:33

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5245, Санкт-Петербурге – 859, Московской области – 801. Всего в стране выявлено 5 167 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 771 995 человек, из них 10 096 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 125 278 человек. Накануне, 9 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 407. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1292. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. СМИ анонсировали отмену Германией ограничений на въезд 11 июня 2021, 15:30

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Текст: Елизавета Булкина

Германия с 1 июля намерена отменить ограничения на въезд граждан из стран с показателями заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщило издание Bild. В Германии определяют степень заражаемости на 100 тыс. населения для введения определенных мер для борьбы с распространением коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии является критической, передает РИА «Новости». Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил снятие ограничений. «С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам», – сказал он. По его словам, ФРГ с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска. Однако Германия будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости. «Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру», – передает слова Мааса ТАСС. Напомним, 1 июня представительства ФРГ и Франции в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз. Собянин объявил об открытии в Москве дополнительных больниц из-за ситуации с COVID-19 9 июня 2021, 14:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Москвы в скором времени откроет дополнительные больницы для борьбы с COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин. «К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. <...> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», – цитирует Собянина ТАСС. Он отметил, что правительство города пока не собирается вводить локдаун, оно считает, что сможет справиться с ростом заболеваемости без этой меры. «Тем не менее, прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», – сказал он, передает РИА «Новости». Пациенты с коронавирусом сейчас занимают порядка 10 тыс. коек, указал градоначальник. До этого сообщалось, что правительство Москвы решило усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в организациях и на производствах. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок. Иммунолог объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве 9 июня 2021, 11:52 Текст: Алексей Дегтярев

Наблюдающийся в Москве всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит)», – пояснил Жемчугов, говоря о повышении числа новых случаев коронавируса в столице, передает РИА «Новости». Он добавил, что в Москве до сих пор есть некоторое количество людей без антител к коронавирусу. «Они и заболевают. Главное сейчас – не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным», – указал специалист. По его словам, что в приросте новых случаев есть плюс, это быстрее позволяет формировать «иммунную прослойку» в обществе. «Если мы считали, что в начале года в Москве, по словам мэра, было 50-60% людей с антителами, то сейчас, я думаю, уже близится к 90%», – сказал Жемчугов. В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 тыс. 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Ученые предупредили о риске кровотечения после вакцинации AstraZeneca 9 июня 2021, 19:04 Текст: Елизавета Булкина

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca на 48% повышает риск развития кровотечений и примерно в шесть раз увеличивает вероятность появления синяков и кожной сыпи, к таким выводам пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы исследования изучили последствия вакцинации от коронавируса 2,5 млн жителей Шотландии препаратами компаний Pfizer и AstraZeneca, передает ТАСС. «В прошлом заявления о побочных эффектах были основаны на наблюдениях за небольшими группами людей. Мы изучили фактически все вакцинированное население Шотландии и обнаружили, что вакцина Pfizer не вызывала серьезных побочных эффектов, тогда как вакцина от AstraZeneca повышала вероятность развития аутоиммунных проблем, тромбов и кровотечений», – заявил профессор Эдинбургского университета (Великобритания) Азиз Шейх. Однако при этом он подчеркнул, что абсолютный уровень риска во всех этих случаях остается крайне малым для большинства групп населения, а также он в десятки раз меньше, чем вероятность гибели от аналогичных осложненийпри коронавирусе. Поэтому, пояснил ученый, результаты исследования не должны стать причиной для отказа от вакцинации, если пациенты не испытывали в прошлом аналогичных проблем с работой кровеносной системы. Ученые подтвердили, что препарат AstraZeneca действительно способствует развитию тромбов в крупных кровеносных сосудах. Вероятность сих появления повышается примерно на 22% по сравнению с тем, как часто они появляются у здоровых людей того же возраста и пола. Также исследователи обнаружили два других серьезных побочных эффекта, которые связаны с британо-шведской вакциной: AstraZeneca примерно в 5-6 раз повышала вероятность развития так называемой идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП). Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое в большинстве случаев приводит к формированию синяков и кожной сыпи. Иногда появление ИТП приводит к развитию более опасных проблем со здоровьем, угрожающих жизни пациента. Также вакцинация AstraZeneca повышала вероятность развития внутренних кровотечений примерно на 48% по сравнению со здоровыми людьми, не получавшими эту прививку. Чаще всего такие кровотечения возникали в первые две недели после вакцинации. Но при этом, считают ученые, оба этих побочных эффекта могут быть связаны не с непосредственным действием вакцины на организм жителей, а с различными побочными факторами, которые были упущены при анализе. Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции. При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины. Волонтер движения «Мы вместе» рассказала о самоотверженности соцработников в период пандемии 8 июня 2021, 21:25 Текст: Андрей Самохин

«Соцработники – люди с огромным сердцем. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, они в период пандемии все равно приходили на помощь людям»,– сказала газете ВЗГЛЯД активистка движения «Мы вместе» из Свердловской области Жанна Рябцева. Во вторник в России отмечается День социального работника. «Во время пандемии в самое пиковое время в Свердловской области работало 3500 волонтеров, ребят из общественных организаций. В их числе были и сотрудники Министерства соцполитики, которых мы теперь тоже называем волонтерами, поскольку они занимались не только своей основной деятельностью, но и работали сверхурочно, просто по собственному желанию, – скажем, принимали заявки, которые приходили на «горячую линию». Они действовали вместе с нами, плечом к плечу – в рамках акции «Мы вместе»», – рассказала победитель предварительного голосования «Единой России», руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активистка движения «Мы вместе» Жанна Рябцева. «В общей сложности мы вместе отсортировали 40 тысяч продуктовых наборов, которые фонд «Русь» собрал для многодетных семей и пожилых людей в Свердловской области. К нам приходило много заявок от пожилых людей, – тех, кто живет одиноко, у кого нет связки с Министерством соцполитики. Наши волонтеры вместе с соцработниками шли тогда домой к таким многодетным и пожилым людям. После этого уже волонтеры воспринимались рядовыми гражданами тоже как соцработники. Теперь все эти люди у рядовых жителей области вызывают колоссальное доверие и уважение», – пояснила Рябцева. «Благодаря акции «Мы вместе» пожилые люди узнали, что могут быть под защитой в такое сложное время, когда действовал режим самоизоляции. В то время наше местное Министерство соцполитики совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» и аэропортом Кольцово организовывало доставку горячего питания по всей области – тем, кто нуждался. В отдаленных районах нам были особенно благодарны», – вспоминает активистка. «Тогда у волонтеров был закрыт доступ в больницы. И вот заболела ковидом многодетная семья в поселке Верхнее Дуброво. Всю семью госпитализировали. И внутри ковидного отделения больницы семья не могла получить детское питание и лекарства. В нашем рабочем чате уже были к тому моменту и сам министр соцполитики Андрей Злоказов, и все волонтерские организации. Мы позвонили министру с просьбой выручить – и ведомство пришло на помощь», – рассказывает Рябцева. «Конечно, та поддержка, которая оказывается государством, очень важна для волонтеров. Но в том числе важно и признание их заслуг. Ясно, что во время пандемии удалось справиться только благодаря совместным усилиям. И вот сегодня президент поблагодарил соцработников за то, что они оказались рядом с теми, кому было трудно. Не бросили, не оставили в беде, шли до конца. Это дорогого стоит. Соцработники – люди с огромным сердцем. В их профессиональный праздник хочется пожелать им оставаться такими же неравнодушными, здоровья, удачи и всего самого доброго», – подчеркнула активистка.



Во время пандемии именно социальные работники разъясняли волонтерам тонкости работы с людьми, и они консультируют добровольцев до сих пор, добавила Рябцева. «Мы с ними работали плечом к плечу. Они всегда находились на связи, очень помогали нам, потому что не во всех отдаленных районах были волонтеры. Мы делились с соцработниками экипировкой, защищавшей нас от заражения. Совместная работа в условиях риска скрепила нас, сдружила. И сегодня хочется от всей души поздравить их с праздником», – рассказала она. «Как напомнил сегодня в разговоре с соцработниками президент России, в разгар пандемии никто не знал, как это все будет разворачиваться и чем закончится. Несмотря на то что у волонтеров есть свои семьи, они никого не бросили. Как сказал Владимир Владимирович, основная категория подопечных у социальных работников – многодетные семьи и тяжелобольные люди. Понимая, что рискуют своим здоровьем, а, возможно, и собственной жизнью, соцработники все равно приходили на помощь, понимали, что без них многие люди просто погибнут», – подытожила Рябцева.



День соцработника учрежден указом президента в 2000 году. Сегодня в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч человек. Деятельность социальных работников в России во время распространения коронавируса была самоотверженной, а порой и героической. Они трудились на пределе сил и выполняли свой долг, несмотря на огромную нагрузку и все сложности, заявил президент Владимир Путин во вторник в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы. Как считает глава государства, самоотверженные действия социальных работников в период пандемии, безусловно, заслуживают безмерной благодарности и признательности. Путин выразил уверенность, что каждый гражданин России «прочувствовал особое человеческое измерение их труда, осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью».