На «Армии-2021» впервые покажут стратегическую подлодку «Борей» Пентагон захотел оснастить корабли Zumwalt гиперзвуковыми ракетами 11 июня 2021, 10:55 Текст: Алексей Дегтярев

Командование ВМС США может установить по 12 гиперзвуковых ракет на каждый корабль класса Zumwalt, это позволит увеличить их боевые возможности, пишут СМИ. На эти цели Пентагон попросил у конгресса 1,4 млрд долларов в 2022 году, средства пойдут на исследования в сфере ракет CPS и оснащение кораблей Zumwalt, передает ФАН. Двухступенчатые ракеты диаметром 35 дюймов планируется устанавливать в многоцелевые пусковые трубы. Первый блок для таких ракет на подлодках планируется подготовить к 2028 году, но на оснащение кораблей Zumwalt уйдет больше времени, полагают военные эксперты. По их мнению, для установки гиперзвуковых ракет придется снимать с судов две 155-миллиметровые пушки с носовой части. В ВМС США рассчитывают, что гиперзвуковые ракеты смогут значительно усилить возможности для нападения на наземные цели и расширит потенциал кораблей Zumwalt. Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт сообщил, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.

В США обратили внимание на новое российское супероружие 8 июня 2021, 13:17

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Планирующая бомбовая кассета «Дрель» может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу. Автор статьи напомнил, что начиная с 2016 года разработкой ПБК-500У СПБЭ-К занималось Научно-производственное объединение «Базальт», госкорпорации «Ростех». Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт. «Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», – передает РИА «Новости» слова Сучиу. Отмечается, что «Дрель» оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров. Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист. Он также добавил, что ПБК-500У СПБЭ-К изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника. В заключение автор отмечает, что бомба представляет собой предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия-2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. Эксперт объяснил удивление Шойгу отсутствию компьютеров в московском военкомате 8 июня 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, Шойгу удивили пережитки прошлого в военкомате в то время как Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя видео с внезапным визитом главы Минобороны России в один из московских военкоматов. «Когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны России, практика внезапных проверок военкоматов стала регулярной. Как правило, СМИ узнают об этом постфактум от самих проверяемых органов», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. По мнению эксперта, глава Минобороны высказал не какие-то конкретные замечания руководству военкомата, а скорее общее недоумение по поводу отсутствия компьютеров и подключения к базе данных Минобороны. «В этом смысле наше военное ведомство находится на передовых позициях. Из репортажей Национального центра управления обороной страны мы знаем, что министерство имеет круглосуточный доступ к данным любой воинской части. Поэтому Шойгу удивили пережитки прошлого, ведь Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – пояснил Мураховский. По поводу отсутствия компьютеров в московском военкомате Мураховский отметил, что это структурное подразделение не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. «Если в номенклатуре укомплектования военкоматов не были указаны компьютеры, то им и взяться было неоткуда. Даже если бы их приобрели за свой счет или с помощью спонсоров, то как их подключить к ведомственной сети, если это не предусмотрено нормативами?» – задает риторический вопрос собеседник. «Сеть Минобороны не общедоступна, поэтому тут требуются не просто бытовые компьютеры, подключенные к интернету, а соответствующие технические средства и программная защита доступа», – объяснил Мураховский. При этом Мураховский указывает на ряд проблем в связи с отсутствием компьютеров в военкоматах. «При проведении медицинского освидетельствования необходимо знать полную историю болезней человека. Тем более, что военкомат освидетельствует не только призывников, но также контрактников и кандидатов на поступление в военные вузы», – уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, в военкомате должны знать и сопутствующую информацию о человеке, включая образование. «Сейчас в военкоматах все это вынуждены подтверждать справками. Можно сказать, что они в этом смысле остались на обочине цифровизации», – полагает Мураховский. Он также указал на проблему «потери» дел уклоняющихся от призыва людей. «В отсутствие компьютеров это очень просто сделать. Однако сейчас набирает обороты другая тенденция. В некоторых регионах, особенно на юге страны, среди желающих поступить на службу в ВС России проводится конкурс. И там отмечаются не только случаи «замыливания» своих недостатков по медицинским показаниям, но и случаи коррупции», – рассказывает Мураховский. Собеседник предполагает, что после такой проверки к концу текущего года все военкоматы страны снабдят необходимыми техническими средствами и подключат к системе данных Минобороны России. «По сути, визит министра в военкомат подтверждает известный тезис военного писателя и военачальника Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». И так во всем. Когда начинаешь разбираться, на практике все оказывается гораздо сложнее», – заключил Мураховский. В понедельник в Сети было опубликовано В понедельник в Сети было опубликовано видео , в котором министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что, как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата. Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море 9 июня 2021, 09:33

Фото: U.S. Air Force

Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии МиГ-29, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море, сообщил телеканал BTV со ссылкой на министерство обороны республики. По данным оборонного ведомства, связь с пилотом истребителя МиГ-29 была потеряна минувшей ночью, передает ТАСС. «Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС», – передает РИА «Новости» заявление минобороны. На место происшествия выехал министр обороны страны. Тактические учения были приостановлены. Напомним, во вторник истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Минобороны анонсировало начало российско-белорусско-сербских учений под Новороссийском 8 июня 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Под Новороссийском вскоре начнется активная фаза тактических учений «Славянское братство – 2021», сообщили в Минобороны России. «Торжественное открытие и активная фаза совместных учений пройдет на полигоне Раевский под Новороссийском в период с 16 по 18 июня текущего года. Военнослужащие из Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Сербия проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а так же более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Напомним, в сентябре подразделения вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии в ходе учений «Славянское братство-2020» отработали действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Пушков высмеял США после заявлений об НЛО 9 июня 2021, 13:04

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Истерия помогает американским властям управлять государством, заявил сенатор Алексей Пушков на фоне утверждения о влиянии НЛО на работу ядерных объектов в США. «И все же они существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США – их ядерные программы и на их ядерные объекты», – написал Пушков в Telegram. По мнению сенатора, у бывшего главы секретной программы Пентагона Луиса Элизондо, заявившего о «влиянии» инопланетян, либо «сдала психика», либо он участвует в новом проекте по созданию «массовой истерии вокруг НЛО». «Истерии такого рода – то вокруг Ирана, то России, то Китая помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам», – заключил он. Ранее бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо заявил в интервью изданию The Washington Post о том, что «неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США». До этого экс-президент США Барак Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Также бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО. Напомним, 4 июня газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, что не убедило администрацию США. Турция пожаловалась на отказ США продавать ЗРК Patriot 10 июня 2021, 06:57

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если США не согласятся продать системы ПВО Patriot, Турция может приобрести ЗРК и у других стран, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он указал, что Анкара не раз требовала от США «гарантий» того, что власти США одобрят сделку по продаже Patriot Анкаре, но Вашингтон таких гарантий дать не может. Турция хотела бы приобрести ЗРК у «союзников», хотя Patriot «очень дорогие», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber. «Если этот вопрос не решается в техническом плане, то как его решить политически?» – заявил министр, добавив, что «если США не принимают это, то Турция может приобрести систему ПВО у другой страны – у России, у любой другой страны». При этом условия Турции «тоже должны быть приняты», проблему нельзя «решить при упрямстве одной из сторон», а в таком случае «пусть друзья» Анкары «обсудят с точки зрения политики пути решения». Чавушоглу отметил, что прежде Франция предлагала Турции разместить ЗРК SAMP-T, но у стран испортились отношения, хотя сейчас ситуация улучшилась, вопрос обсуждался с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Кроме того, Турция «получила письмо о намерениях от итало-французского консорциума EUROSAM, есть также предварительное соглашение в связи с приобретением и совместным производством систем ПВО». Он упрекнул западные СМИ в искажении его слов о С-400. Чавушоглу заверил, что «С-400 будут на 100% под контролем» Турции, ими будут управлять турецкие инженеры и военные, идет «процесс обучения». «Но я не использовал фразу «вышлем русских» или другие обидные слова», – сказал министр, отметив, что после окончания процесса обучения и полной настройки С-400 российских военных специалистов в Турции не будет. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт. В США указали на преимущество российской пехоты над американской 10 июня 2021, 14:04 Текст: Алексей Дегтярев

Пехота армии России обладает существенным преимуществом перед американскими военными, заявил американский военный аналитик Кайл Мизоками в материале для The National Interest. Аналитик сравнил структуру механизированных и пехотных подразделений ВС США и России, он также сравнил их боевые возможности в своей статье, пишет ФАН. Мизоками отметил, что солдаты с обеих сторон побывали в большом количестве горячих точек, у них богатый боевой опыт. Российские войска имеют преимущество, которое заключается в возможности выставить в колонну пехотных и механизированных взводов на 25% больше, чем американцы. Такое преимущество дает большую тактическую свободу на полях сражений, указал эксперт. У российских ВДВ также выше тактическая мобильность, чем у американских коллег. У России есть десантируемая техника, они могут высаживаться на значительном удалении от цели и добираться до нее своим ходом, не ставя под удар транспортную авиацию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каком состоянии находится сейчас военно-транспортная авиация (ВТА) России, и почему сейчас стране срочно необходимы военно-транспортные самолеты. В Минобороны оценили разрабатываемую в России военную технику 10 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Ануфриева

Разрабатываемая техника отвечает современным требованиям, ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие, заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко. Криворучко на испытательном полигоне Смолино в Нижегородской области ознакомился с новыми видами вооружений в рамках гособоронзаказа, в том числе осмотрел модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения, передает «Царьград». Делегация во главе с Криворучко ознакомилась и с новыми возможностями артиллерийских комплексов: были проведены стрельбы по движущимся и стационарным мишеням из самоходных орудий «Флокс», «Лотос», «Магнолия», «Мальва», а также самоходной противотанковой пушки «Спрут». Замминистра также осмотрел в действии новый самоходный миномет «Дрок». «Разрабатываемая техника, в целом, отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», – заявил Криворучко по итогам демонстрации вооружений. Также он провел совещание с представителями ВПК по новым образцам оружия для воздушно-десантных войск, морской пехоты и сухопутных войск. Ранее сообщалось, что Россия решила вывести на экспортный рынок боевые вертолеты Ка-52М. Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов 9 июня 2021, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. «Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию – приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?» – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Руденя заверил, что его регион способен уложиться и в более короткие сроки. «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», – пошутил Шойгу. Ранее сообщалось, что Шойгу приехал с внезапной проверкой в московский военкомат и остался недоволен отсутствием там компьютеров.



США обвинили Турцию в нарушении обязательств по НАТО из-за С-400 11 июня 2021, 00:17

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Приобретение российских ЗРК С-400 не соответствует обязательствам Турции как члена НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, российские системы «несовместимы с оборудованием НАТО» и «угрожают безопасности технологий» альянса. США «продолжают предупреждать Турцию не принимать эту систему». Прайс подчеркнул важность Турции для НАТО и заявил, что Анкара сама должна понять несоответствие покупки С-400 своим обязательствам, передает РИА «Новости». Прайса спросили, не предлагали ли США компромисс – оставить С-400 на базе Инджирлик под американским контролем. Он ответил, что Вашингтон «никогда не сигнализировал о том, что готов согласиться с наличием у Турции систем С-400». Прайс отказался обсуждать какие-либо «частные дипломатические переговоры» и комментировать возможные предложения, которые могла делать администрация Дональда Трампа, передает ТАСС. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт. СК возбудил дело после повреждения захоронения времен ВОВ в Ленобласти строителями 8 июня 2021, 17:22 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи возбудили уголовное дело из-за повреждения и уничтожения воинских захоронений в Ленинградской области, на месте которых начали вести строительные работы. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России», – сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, работники ООО «Эврика» в ходе земельных работ в поселке Тельмана нашли останки времен Великой Отечественной, но не приостановили деятельность. «Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», – подчеркнули в СК. Следователи устанавливают все обстоятельства, а также причины и условия преступления. В апреле в Крыму после рейда «черных копателей» на братскую могилу, где захоронены около 6 тыс. расстрелянных нацистами военнослужащих, возбудили уголовное дело. Военные России, Белоруссии и Сербии провели совместное десантирование 10 июня 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

В рамках подготовки к учениям «Славянское братство – 2021» прошло совместное десантирование военных России, Белоруссии и Сербии, сообщило российское Минобороны. В десантировании участвовали спецназ вооруженных сил Сербии и военнослужащие отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил спецопераций вооруженных сил Белоруссии. Десантировались с использованием «управляемых парашютных систем типа «Крыло», а также «беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Десантирование на парашютных системах спецназначения проводилось на полигоне Раевский с высоты 2 тыс. м. Перед этим военные трех стран «прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса» гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, передает ТАСС. Накануне в Новороссийск прибыли сербские военнослужащие. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Шойгу прибыл с проверкой в Дагестан 8 июня 2021, 12:32 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу прилетел в Дагестан, он намерен провести инспекцию хода строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии, сообщили в министерстве. «В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Командование Южного военного округа и Каспийской флотилии доложат министру о ходе подготовки и организации учебного процесса. Также Шойгу проинспектирует выполнение гособоронзаказа на заводе «Дагдизель». Ранее во вторник Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. Стартовали масштабные учения Тихоокеанского флота 10 июня 2021, 11:02 Текст: Дмитрий Зубарев

В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне, сообщает Минобороны России. «В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. «В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника», – добавили в российском военном ведомстве. Отмечается, что общее руководство оперативным учением разнородных сил в центральной части Тихого океана осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Кучениям Тихоокеанского флота привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения, совершившие переход в 4 тыс. километров. «Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач. К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения», – говорится в сообщении. Отмечается, что среди них – ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также суда материально-технического обеспечения. Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России. Ранее на Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота. Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море 11 июня 2021, 08:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский ракетный эсминец «Лабун» движется в сторону Черного моря для проведения операций по обеспечению безопасности, сообщает Шестой флот ВМС США. Корабль ВМС США «Лабун» начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота. BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021 Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек. Напомним, 10 мая американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».