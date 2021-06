Сенатор: Боррель признался в планах влиять на выборы через структуры Навального Россию призвали до 6 сентября выплатить компенсации депортированным грузинам 10 июня 2021, 18:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комитет министров Совета Европы призвал Россию до 6 сентября выполнить прежнее решение ЕСПЧ и выплатить компенсации общей суммой в 10 млн евро депортированным в 2006 году грузинским нелегалам, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси Россия должна либо выплатить сумму правительству Грузии для распределения компенсаций, либо оформить меморандум, чтобы этим занялся Совет Европы, пояснили в министерстве юстиции Грузии в четверг. ЕСПЧ принял сторону Грузии по ее иску 31 января 2019 года и обязал Россию выплатить компенсации от 2 до 15 тыс. евро 1,5 тыс. граждан Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан. В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье, Москва решила депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.

Юрист оценил законность задержания должников судебными приставами по пути на курорты 9 июня 2021, 20:32

Фото: Антон Буценко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Выявление злостных должников судебными приставами на ведущих на российские курорты трассах абсолютно законно, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, юрист Артем Кирьянов. Руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко рассказала, что на пути к кубанским курортам на оживленных магистралях с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» выявляются автомобили, владельцы которых имеют неоплаченные штрафы от ГИБДД, просроченный налог или алименты, сообщает издание «Комсомольская правда». Планирующим отдых приставы посоветовали проверить, нет ли у них неоплаченных штрафов. «Если у должника в собственности есть автомобиль, то машина может быть арестована на штрафстоянку до полного погашения долга. Это абсолютно законно, несмотря на то, что это происходит не в родных регионах граждан, а по пути на курорт. Служба судебных приставов у нас федеральная, исполняющая решение судов. Никакого нарушения действующего закона на всей территории России усмотреть нельзя», – говорит Кирьянов. Он убежден, что такие меры воздействия справедливы, по крайней мере, по отношению к гражданам, которые не платят алименты. Более того, он напоминает, что для злостных неплательщиков алиментов в России предусмотрена уголовная ответственность, но ее на сегодняшний день можно обойти нехитрым способом. При этом гражданин остается должником крупных сумм. «Если люди едут в отпуск на личном автотранспорте, то совершенно точно они могут оплачивать содержание своих детей. Тем более, что предусмотрено не полное содержание, а достаточно небольшая помощь для становления маленького человечка», – убежден правозащитник. Юрист предупреждает, что если приставы остановят гражданина по пути на отдых, но у него не будет возможности оплатить все долги, то сотрудники имеют полное право конфисковать его имущество в виде автотранспорта и пустить его на погашение долга. «Создается максимальное давление на людей, которые злостно не оплачивают обязательные платежи. Но, опять же, вопрос заключается в том, насколько удобно будет организован сам процесс. Если человек действительно имеет задолженности, но, возможно, не знает о них, при этом он готов их оплачивать, то наготове должен быть сервис оплаты этих задолженностей. Мало выявить, остановить и провести ознакомительную беседу по документам, надо еще обеспечить возможность человеку на трассе оплатить те задолженности, которые у него есть, а затем разрешить ему продолжать ехать в отпуск. Это идеальная схема», – считает Кирьянов. Если же желания оплачивать долги у гражданина не будет, то должнику нужно быть готовым попрощаться с имуществом, что будет справедливым решением со стороны приставов, заключил собеседник. Ранее на дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума замминистра юстиции Евгений Забарчук предложил в упрощенном порядке без участия судебного пристава списывать со счетов водителей штрафы за правонарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Умерла Лариса Шойгу 10 июня 2021, 14:11

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу, об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – сообщил Неверов в своем Facebook. Депутат благодаря своим человеческим и профессиональным качествам и стремлению помогать людям заслужила любовь и уважение коллег, товарищей и общественности, добавил он. «Ее уход – большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – заключил Неверов. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в ЕР соболезнуют в связи со смертью парламентария. «Ушел из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне», – пояснил Перминов РИА «Новости». Ранее Шойгу победила на праймериз ЕР, набрав порядка 40 тыс. голосов. Лариса Шойгу является сестрой министра обороны Сергея Шойгу. В 1977 году окончила Томский медицинский институт, трудилась на должности врача-психиатра в Туве. С 1976 по 1998 год работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, завершила карьеру в медицине на посту заместителя главврача по лечебной работе. С 1998 года была первым заместителем министра здравоохранения региона, также была судебным психиатром, руководителем судебно-психиатрической комиссии. Имеет звание «Заслуженный врач России». В конце 1998 года переехала в Москву, в 1999 году устроилась на работу на должность врача-рефлексотерапевта в центральную поликлинику МЧС России. С 2000 по 2007 год трудилась на должности заместителя начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. В конце 2007 года была избрана депутатом Госдумы. В 2011 году переизбралась на второй срок, в 2016-м – на третий. В сборной Украины отреагировали на решение УЕФА по форме для Евро-2020 10 июня 2021, 13:47

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Дмитрий Зубарев

Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу, скорее всего, будет переделана в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с нее политический лозунг, заявил пресс-секретарь главного тренера сборной Андрея Шевченко Николай Васильков. «Скорее всего, форма будет переделываться», – передает ТАСС слова Василькова. Ранее Кремль отреагировал на решение УЕФА о форме сборной Украины. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Путин о вступлении Украины в НАТО: Время подлета ракет до Москвы сократится до 7-10 минут 9 июня 2021, 20:36 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» – задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. «Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается [в плане расширения НАТО]», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет вступления в НАТО. Таких людей президент назвал умными. Президент также заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересы выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними, передает РИА «Новости». Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ». Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя 10 июня 2021, 14:41

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа не должна делать из осужденного блогера Алексея Навального героя, поскольку тот высказывался в поддержку националистов, заявил президент Чехии Милош Земан. «В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. <…> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», – передает его слова ТАСС.



Земан также считает, что европейские страны не должны поддерживать Навального, так как ранее он поддержал воссоединение Крыма с Россией. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Суд Нидерландов не нашел доказательств доставки ЗРК «Бук» из России 10 июня 2021, 10:57

Фото: Martti Kainulainen/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Нидерландские следователи не нашли доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России, заявил судья Дагмар Костер. «В досье содержится информация о том, что «Бук» был доставлен из РФ в Донецк, однако она не подкрепляется ни изображениями, ни показаниями свидетелей. Совместная следственная группа объясняет это тем, что была ночь и было темно», – заявил Костер на слушаниях в суде «Схипхол», передает «Коммерсант». Следователи основываются на данных, полученных с вышек мобильной связи, с их помощью можно отследить положение телефонов людей, которые, предположительно, сопровождали «Бук». При этом в досье есть показания свидетелей, которые наблюдали, как ЗРК везли на последнем отрезке пути рано утром 17 июля 2014 года. Первый свидетель заявил, что около 08.15-08.30 утра под Донецком он видел колонну техники с установкой на гусеницах на трейлере. Он упомянул, что были и другие свидетели. Они также заявили, что видели колонну, включая грузовик Volvo с «Буком», вооруженным четырьмя ракетами, которые были закрыты сеткой, но все равно были видны. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. Европарламент собрался потребовать от России отмены закона об иноагентах 10 июня 2021, 02:29

Фото: Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На очередной сессии Европарламент намерен принять резолюцию, в которой потребует от России отменить закон о нежелательных организациях и иностранных агентах. Проект резолюции опубликован на сайте ЕП, голосование ожидается в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС, передает РИА «Новости». ЕП хочет, чтобы Москва прекратила «преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях». От России ждут, что она «отменит этот закон» и «пересмотрит решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных», а также не станет принимать новых подобных законов. Указывается, что ЕС при подготовке новой стратегии отношений с Россией, нужно «учитывать ситуацию с верховенством права, соблюдением прав человека и основных свобод в России». ЕП призывает «ввести новые условия» для отношений с Москвой, чтобы не допустить в России «репрессий». Также предлагается «усилить поддержку правозащитников, неправительственных организаций и независимых СМИ». В документе предложено призвать государства ЕС «принять запрещенные или находящихся под угрозой российские неправительственные организации, обеспечить выдачу срочных виз и предоставление временного убежища правозащитникам». В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа. В мае Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer), «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch). Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США 9 июня 2021, 21:02

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».



Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. 7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Грызлов назвал истинные цели Киева в Донбассе 9 июня 2021, 19:32

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания. «Исходя из переговорной стратегии и тактики Киева, очевидно, что по внутри- и внешнеполитическим соображениям, а также по экономическим причинам Донбасс не нужен Украине, а истинные намерения украинских властей – это отторжение Донбасса и заморозка конфликта», – передает его слова ТАСС. По словам Грызлова, обстрелы Донбасса ВСУ носят не стихийный, а «вполне управляемый характер». «По сообщениям представителей Донецка и Луганска, за последние дни обстрелов со стороны Украины практически не было, соответственно, не открывался и ответный огонь. Очевидно, что украинские обстрелы носят не стихийный, а вполне управляемый характер, и обострения на линии соприкосновения возникают с учетом политических процессов на Украине и вокруг нее», — констатировал полпред. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе. УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы надпись «Героям Слава» 10 июня 2021, 12:03

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Алексей Дегтярев

Сборной Украины необходимо убрать с формы надпись «Героям Слава», заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «После дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – пояснили в пресс-службе УЕФА РИА «Новости». Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нанесение карты Украины с силуэтом Крыма на новую форму украинской сборной по футболу является отчаянной художественной акцией. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эта форма – особенная, она «умеет шокировать». «Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – указывал он. Захарова согласилась с утверждением, что эта форма «умеет шокировать». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что изображение Крыма на форме украинских футболистов – пренебрежение киевских властей по отношению к волеизъявлению жителей полуострова. «Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», – объяснял Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии 9 июня 2021, 20:14

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24», комментируя внесенный в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». «Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», – сказал российский лидер. Об этом сообщает ТАСС. Президент добавил, что неприемлемо делить народы на коренные и нет. «Это... не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин, добавив, что не ожидает реакции Запада на законопроект. «Смею предположить, что никакой реакции и не будет», – ответил Путин на вопрос о возможной реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект. По словам Путина, называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо», – заявил Путин. Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Об этом сообщает РИА «Новости». «Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», – сказал Путин. Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах. «Они сами о себе писали как о русских людях и православных», – добавил Путин. Глава государства также добавил, что идея Украины назвать русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и это, конечно, не может быть для нас безразличным», – отметил президент. Путин задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью: «Сам Зеленский – еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих». Он отметил, что видел этот проект закона: «Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские», – передает «Интерфакс». «Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если взять перепись населения советского времени, я думаю, мало что изменилось, - это же миллионы людей, которые проживают там на территории и писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека», – сказал он, предположив, что «сотни тысяч, а может быть и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому». Российский президент также посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях: «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим». Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом». В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.

Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе 10 июня 2021, 15:12

Фото: VOLODYMYR GONTAR/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году. «Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС. Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера. В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом. Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. Умерла актриса из фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова 9 июня 2021, 18:30

Фото: ДЕФА, "Три орешка для Золушки"

Текст: Ксения Панькова

Чешская актриса Либуше Шафранкова, которая исполнила главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни, сообщает местная радиостанция Radio Prague International. Как сообщает новостной портал Blesk.cz, в день своего рождения, 7 июня, актриса была госпитализирована в больницу в Праге, где перенесла операцию. Причины смерти не известны, однако сообщается, что в последние годы Шафранкова боролась с раком легких, передает РИА «Новости». Либуше Шафранкова родилась в 1953 году в чешском городе Брно. Она считалась одной из самых красивых чешских актрис и запомнилась зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «Три орешка для Золушки» (1973), «Русалочка» (1976), «Коля» (1996, получил премию «Оскар») и других. Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась» 10 июня 2021, 01:07

Фото: Al Drago/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась». Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: «Америка вернулась». По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости». При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС. Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы». Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех». Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной 10 июня 2021, 09:20

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной продлятся не больше недели. Азаров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко «мусолят» тему войны с Россией. «Давайте трезво подумаем, сколько бы такая война продолжалась, если бы она действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие. Два дня, три, неделя. Наверное, не больше», – передает «360» слова Азарова со ссылкой на NewsOne. Политик отметил, что Украина эксплуатирует тему с «российской агрессией» для оправдания экономических проблем в стране. Он подчеркнул, что украинское правительство заложило военный сбор в проект бюджета до 2024 года. Из этого Азаров сделал вывод, что все эти годы «будут продолжаться мантры про войну с Россией». Экс-премьер выразил мнение о том, что бедственное положение Украины связано с госпереворотом. В результате Соединенные Штаты «привели к власти своих марионеток». Ранее National Interest писал, что украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С».