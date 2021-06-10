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Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы
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Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил обещания США о возмещении Киеву европейцами возможных транзитных потерь из-за «Северного потока – 2».
Рябков заявил, что «ничему не удивляется, но просто поражается тому, насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене». Он указал, что Вашингтон «слышит только себя» и готов «слушать только тех, кто поддакивает, либо каким-то образом играет в оркестре» США, передает РИА «Новости».
Замглавы МИДа заявил, что «так не бывает» и США должны помнить, что «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов». По его словам, США «глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то» позицию России. Москва лишь укрепилась в решении строить «Северный поток – 2».
По мнению дипломата, будущие поколения, в том числе и в США, осознают правоту тех, кто «обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы». «Северный поток – 2» станет «элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии», сказал он.
Напомним, по словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2»
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«Это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы Госдепа США компенсировать Украине финансовые потери от эксплуатации «Северного потока – 2» за счет европейцев.
«Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через «Северный поток – 2» за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», – считает немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вопрос строительства и введения трубопровода в эксплуатацию – это бизнес в чистом виде. «Более того, Украина по-прежнему зарабатывает и, думаю, будет продолжать зарабатывать на транзите российского газа в Европу», – добавил эксперт.
«В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать. То, что Европа заинтересована в диверсификации поставок энергоресурсов – это логично и понятно с точки зрения эконмических интересов», – полагает Рар.
По мнению собеседника, даже если бы между Россией и Украиной не было конфликта, никто бы не выступил против построения дополнительных трубопроводов. «Почему в таком случае европейцы должны компенсировать Украине финансовые потери за «Северный поток – 2», а за первый «Северный поток» или «Турецкий поток» не должны? Через них ведь российский газ также поступает на Запад в обход Украины», – заметил Рар.
«Видимо, Украина не справляется с реформированием своей экономики, особенно после пандемии. Отсюда – колоссальные экономические проблемы. А газовый транзит – важнейший источник заработка для страны. Так что, вероятно, это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – предположил политолог.
По его мнению, Германия не пойдет на это, «ведь никто не гарантирует, что деньги поступят туда, куда нужно». «Берлин лишь может включить Украину в европейский проект по зеленой экономике. В таком случае она будет получать «зеленые кредиты» или иную помощь на покупку ветряных мельниц и производство зеленого электричества», – полагает Рар.
«Что касается заявления Блинкена о том, что худший для Вашингтона итог строительства «Северного потока – 2» – это отравленные отношения с Германией, то я всегда указывал на важность немецкого фактора в этом вопросе. Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином, особенно во время первого визита Джо Байдена к союзникам. Я считаю, что американцы правильно поступили, отказавшись вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG», – заключил политолог.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, передает ТАСС.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Ранее Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
«Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2».
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России предсказали утрату лидерства в экспорте газа
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Правительство допустило, что Россия уже в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире, следует из данных плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года.
В документе указывается, что в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку в тройке крупнейших поставщиков голубого топлива на международный рынок, передает РИА «Новости».
Однако перспективы на 2024 год менее определенны: в нем Россия может удержать позицию, однако также может оказаться и вторым по величине экспортером газа.
Основной рынок сбыта российского голубого топлива – европейский. По информации ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. Затем в списке крупнейших поставщиков следует Катар с объемом экспорта 143 млрд кубометров, на третьей строчке расположились США с показателем 132 млрд, четвертое место заняла Норвегия со 111 млрд кубометров газа, пятое – Австралия (100 млрд).
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что из крупнейших в мире экспортеров СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у США, располагающих большими запасами сланцевого газа, а также Катара, который планирует расширить производственные мощности.
Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров.
Однако, на его взгляд, цель отстоять лидерство любой ценой – не самый рациональный подход. «Важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет», – заявил он.
Нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счет реализации новых СПГ-проектов. При этом сильно увеличить продажи за счет Европы вряд ли получится, помехой может стать конкуренция со сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на «зеленую» энергетику, заключил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
Власти Украины разработали план противодействия России
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Украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России».
«Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики», – цитирует пояснительную записку к проекту указа президента Украины РИА «Новости».
Документ предполагает стремление Украины развивать отношения с ЕС и НАТО, развитие сотрудничества с другими странами и международными организациями. Украина, согласно документу, также стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, и выстраивает «отношения добрососедства с дружественными соседними странами».
В стратегии отмечается, что политика России «является основной угрозой для Украины и Европы».
В ней предусмотрено противодействие «российской агрессии политико-дипломатическими методами» с помощью расширения круга стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны «в противодействии с Россией».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
Документ осудили в Госдуме, а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях.
Военный эксперт рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии
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На морально-психологическое состояние украинских солдат негативно влияют проблемы с выплатами, заявил военный эксперт Борис Рожин. С 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить.
По данным украинского военного издания «Военный курьер», к 15 мая 2021 года в ВСУ накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 млн гривен (2,5 млрд руб.). Тогда как 1 января он составлял 350,8 млн грн (939 млн руб.), передает ФАН.
Такие данные содержатся в докладе начальнику генерального штаба ВСУ от 25 мая 2021 года. Долг в документах называется критическим: «Вызывает напряжение в военных коллективах и семьях военнослужащих».
По информации издания, министерство обороны Украины выделяет на погашение долга только 322 млн гривен (864 млн рублей). Однако пока неизвестно, когда эти деньги достигнут конечной цели, фактически Украине на данный момент нечем кормить армию, заключает «Военный курьер». При этом издание утверждает, что Минобороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн гривен (2,7 млн долларов).
«На фоне недавних скандальных публикаций о том, как Минобороны пытается согласовать через профильный комитет Верховной рады закупку люксовых лимузинов, галстуков и рубашек для парада на сумму, что, пожалуй, превышает 100 млн гривен, такой аттракцион большой искренности кажется просто циничным», – сообщает СМИ.
Военный эксперт Рожин рассказал, что подобные ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами.
«Такие публикации – проявление скрытого недовольства, которое объективно существует в вооруженных силах Украины. Такая информация периодически просачивается в Сеть. Недавно публиковались документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты вынуждены переводить деньги на карточки своим командирам. Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ. Критики подвергается и руководство Украины, которое обвиняют в том, что Киев недостаточно эффективно снабжает армию, а солдаты воюют в ненадлежащих условиях. Объективно эти проблемы существуют, несмотря на все разговоры об увеличении финансирования ВСУ. Есть также проблемы с укомплектованием личного состава. Но все эти проблемы пытаются сразу же решить, поскольку они бьют по рейтингу Зеленского и его партии «Слуга народа», – сказал эксперт.
Рожин отметил, что такой расклад дел негативно влияет на морально-психологическом состоянии солдат ВСУ.
«Естественно, если есть проблемы с довольствием и зарплатами, то это, конечно, сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В рядах ВСУ и так существует большой процент нежелающих принимать участие в боевых действиях, но когда возникают проблемы с зарплатами, то мотивация становится еще ниже. Конечно, данная ситуация окажет свое влияние на морально-психологическое состояние солдат вооруженных сил Украины», – заключил он.
Напомним, это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины.
Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявлял, что военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, который поставлял бойцам просроченные консервы, сухие пайки и испорченный хлеб. Военнослужащие отказались нести службу на передовых позициях.
Эксперт усомнился в способности США сохранить транзит газа через Украину
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«США могут придумать юридическую новацию, но она будет выглядеть коряво», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона договориться с европейскими странами о продлении соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины.
«У нас есть нынешний контракт на поставку газа между Россией и Украиной, он действует до конца 2024 года. Будут ли в дальнейшем подписаны новые контракты – зависит от Украины. Если она предложит что-то выгоднее, чем поставки газа через Польшу – тогда она могла бы частично получить этот транзит. У Киева есть три года, чтобы что-то придумать», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, в мире нет правовых механизмов, способных заставить компании отказаться от покупки газа через «Северный поток – 2». «Юридическую новацию можно придумать, но это будет выглядеть коряво, – убежден собеседник. – Получается, какая-то немецкая компания, которая заключила контракт на поставки газа через трубопровод, должна прекратить его получать в случае, если транзит через Украину будет приостановлен? А кто тогда будет компенсировать компании убытки? Немецкое правительство?».
Митрахович также указал на то, что «подобные компенсации прописываются в контрактах только в случае каких-то неординарных событий: войны, чрезвычайных происшествий и технологических катастроф». «В обычной жизни такого рода механизмы выглядят странно».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии
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Президент России Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24», комментируя внесенный в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».
«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», – сказал российский лидер. Об этом сообщает ТАСС.
Президент добавил, что неприемлемо делить народы на коренные и нет. «Это... не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин, добавив, что не ожидает реакции Запада на законопроект.
«Смею предположить, что никакой реакции и не будет», – ответил Путин на вопрос о возможной реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.
По словам Путина, называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо», – заявил Путин.
Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», – сказал Путин. Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах. «Они сами о себе писали как о русских людях и православных», – добавил Путин.
Глава государства также добавил, что идея Украины назвать русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и это, конечно, не может быть для нас безразличным», – отметил президент.
Путин задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью: «Сам Зеленский – еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих».
Он отметил, что видел этот проект закона: «Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские», – передает «Интерфакс».
«Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если взять перепись населения советского времени, я думаю, мало что изменилось, - это же миллионы людей, которые проживают там на территории и писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека», – сказал он, предположив, что «сотни тысяч, а может быть и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому».
Российский президент также посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях: «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим».
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.
Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США
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Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Львовские националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину
Во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину, инцидент сняли на видео.
Инцидент произошел в день рождения Пушкина, 6 июня, пишет РЕН ТВ.
Сотрудники российского консульства приехали возложить цветы к памятнику, но националисты не дали им этого сделать, они начали спрашивать дипломатов о принадлежности Крыма и предложили возложить цветы к памятнику «героям АТО».
В итоге они вынудили сотрудников консульства сесть в машины и уехать, это сопровождалось криками «Украина понад усе!».
На Украине сторонники националистических группировок постоянно устраивают провокации, вспыхивают потасовки. Так, в Одессе в День Победы радикалы напали на женщину с портретом маршала Георгия Жукова, после чего началась драка.
Германия назвала сохранение транзита российского газа через Украину условием реализации «Северного потока – 2»
Германия будет способствовать продлению договора о транзите российского газа через Украину, без этого реализация проекта «Северный поток – 2» невозможна, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас сообщил, выступая в бундестаге, что Германия будет стараться сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией состоялся, передает ТАСС.
«Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток – 2» мог реализовываться по плану», – добавил он.
Министр также заявил, что Берлин «будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен».
«Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», – сказал Маас.
Ранее США захотели продления поставок газа через Украину на много лет. Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнения в способности Вашингтона сохранить транзит газа через украинскую территорию. Вместе с тем немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2».
Напомним, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Янукович выиграл суд по разморозке своих активов в Евросоюзе
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Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году.
«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», – цитирует ТАСС решение суда.
В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.
Также в решении суда отмечается, что Совет ЕС может вводить санкции против лиц на основании вынесенных против них обвинении в коррупции в странах за пределами ЕС, но он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту.
При этом это решение суда не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.
В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.
Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе
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Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференции принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) Газпрома в районе города Свободный Амурской области.
Президент наблюдал за запуском в работу предприятия, которое, как планируется, станет одним из самых крупных по переработке природного газа, передает РИА «Новости».
Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, сообщает ТАСС. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», – подчеркнул он.
«После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», – добавил президент.
Сейчас на глобальном рынке в этом секторе США занимают 56%, Катар – 28%, а Россия – всего 3%. «Знаю, что в него (завод – прим. ВЗГЛЯД) вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», – указал президент.
Путин назвал АГПЗ «хорошим шагом в повышении глубины переработки сырья», это свидетельствует об эффективном и рачительном использовании природных ресурсов.
Присутствовавший на видеосвязи глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что компания в скором времени запустит в районе Владивостока гелиевый хаб для экспорта гелия с Амурского ГПЗ.
«Гелий крайне востребован в самых современных производствах, и мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. И в самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию для поставки гелия на международные рынки», – заявил Миллер.
На АПГЗ планируется перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по «Силе Сибири», проектная мощность завода – 42 млрд кубометров газа в год. На предприятии также будет крупнейшее в мире производство гелия, до 60 млн кубометров в год.
На заводе будет шесть технологических линий мощностью по 7 млрд кубометров в год каждая, их планируется вводить поэтапно. На проектную мощность предприятие планируется вывести к январю 2025 года.
АГПЗ будет производить 38 млрд кубометров товарного газа для Китая, также он будет производить до 2,6 млн тонн этана, до 1 млн тонн пропана, около 500 тыс. тонн бутанов и до 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции в год.
Навпомним, Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» в сентябре. В январе начались проектно-изыскательские работы.
Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы
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Москва не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
По его словам, существующее положение дел в мире – это сумма договоренностей держав, победивших во Второй мировой войне, и Россия намерена возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», – указал глава ведомства.
Он отметил, что представители Запада не готовы вести «честный диалог» с Москвой, основанный на фактах, и «предпочитают действовать в духе highly likely». «Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», – добавил министр.
Россия намерена способствовать продолжению мирных перемен «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем», отметил он.
«Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров.
Российская сторона заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, в том числе с Западом, США, НАТО и ЕС.
Также Лавров затронул тему Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). «После того как американцы разрушили многие из договоров, например Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора», – подчеркнул министр.
Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.
Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне, даст понять: «Америка вернулась».
По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости».
При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС.
Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы».
Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех».
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США.
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Путин дал оценку «окрика» США в сторону Зеленского
Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал «окрик из-за океана в сторону» украинского президента Владимира Зеленского по поводу идеи вступления Украины в НАТО.
«О чем они там разговаривали? О чем договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит», – приводит слова Путина ТАСС.
Президент сказал, что произошедшее следует «иметь в виду» и «соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами». Он не исключил, что США поступили так, поскольку Киев сделал заявление слишком рано и не к месту, учитывая скорый саммит в Женеве.
Как заявил Путин, «на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается». «Во всяком случае, никто не говорит «нет», – предположил он, добавив, что лидеры США «неоднократно» говорили ему об открытости НАТО. «И что, какой вывод из этого можно сделать?» – сказал Путин.
Напомним, в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину Путин объяснил опасность вступления Украины в НАТО. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
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За убежищем и гражданством России за семь лет обратились около 1,7 млн украинцев
Около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства, сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов в ходе пленарного заседания Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка».
«С 2014 года около 1 млн 700 тыс. граждан Украины обратились к России за получением российского гражданства, статуса беженца, временного убежища. О высокой востребованности среди украинских соотечественников свидетельствует то обстоятельство, что с момента начала действия указа президента России об упрощенном порядке получения гражданства для жителей Донбасса гражданство РФ приобрели более полумиллиона человек, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР», – передает ТАСС слова Константинова.
Ранее в МВД сообщали, что большинство получивших гражданство России в 2020 году составили украинцы.
Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев.