Минцифры предложило регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта

На Украине опубликовали третью часть «прослушки Медведчука»

В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России.

Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований.

«Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео.

Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары.

Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей».

Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.