Премьер Грузии назвал лидера антироссийских радикалов «бесталанным политиком»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в субботу назвал лидера антироссийских акций протеста в июне 2019 года Никанора Мелия, за освобождение которого залог внес ЕС, «непонятным политиком», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «У нашего населения много проблем – бедность, безработица, пандемия коронавируса. Меня не интересуют бесталанные спектакли и шоу непонятных политиков. Никто в Грузии не стоит выше закона», – заявил глава кабмина. Со своей стороны, председатель парламента Грузии Каха Кучава заявил, что лидер саакашвилевского «Единого национального движения» Мелия не является политическим заключенным. «ЕС платит залог за него, чтобы показать свой интерес к Грузии, чтобы здесь не было поляризации. Что касается Мелия, суд по нему пока не принял решения», – сказал спикер парламента Грузии. Мелии грозит от шести до девяти лет тюрьмы. Накануне Европейский фонд за демократию заплатил залог в размере 40 тыс. лари (более 11,6 тыс. долларов) за Мелия для освобождения его из предварительного заключения. Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.

Соловьев дал совет выступившему против парада Назарову 8 мая 2021, 17:21

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на высказывание актера театра и кино Дмитрия Назарова, который выступил против проведения в России парада в честь Дня Победы, посоветовав артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности. «Почему не проявить принципиальность Назарову и не отказаться от званий и оклада и уйти на вольные хлеба. Вырваться из «лап государства» и коллег, «созвучно мыслящих» с собой прихватить. Создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от своей творческой деятельности. Заодно оценить реальный уровень народной любви и количество единомышленников в стране», – написал Соловьев в своем Telegram. Ранее Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – высказался глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада» 8 мая 2021, 15:56

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео. «Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы. Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России. Шендерович заявил, что русский народ «гордится позором и преступлением» 8 мая 2021, 18:46

Публицист Виктор Шендерович раскритиковал празднование Дня Победы в России, заявив, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением». Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он выразил свое мнение относительно Великой Отечественной войны и празднования Дня Победы, отметив, что не следует подчеркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом: «Это лишнее». «Мы развязали эту войну, мы за нее заплатили дороже всех. Но не сделали никаких выводов», – добавил он. По мнению публициста, русские на самом деле гордятся «ужасом, позором, стыдом и преступлением». Шендерович также заявил, что общество России страдает амнезией, когда предлагает миру «можем повторить». Он потребовал «открыть архивы» и опубликовать «историческую правду», вместо того чтобы устанавливать монументы. Их он, кстати, тоже раскритиковал, назвав «освоением средств». Высказывания Шендеровича уже прокомментировали многие, в частности, журналист Аббас Джума отметил, что «мало кто делает больше для разжигания антисемитизма в России», чем Шендерович, передает «Царьград» Напомним, Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе прошлого года он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности». В январе этого года Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства». При этом писатель подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем. В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины 8 мая 2021, 20:52 Текст: Ксения Панькова

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер». В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки. Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого. Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков высмеял поднятые кулаки Зеленского и Блинкена 8 мая 2021, 18:20

Сенатор Алексей Пушков высмеял поднятые после встречи в Киеве кулаки президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. «Поднятые кулаки Зеленского и Блинкена после встречи в Киеве – не более, чем ритуальный жест, призванный обозначить тесные и прочные отношения между Вашингтоном и Киевом. Но кулаки можно было и не поднимать. Зеленский рвется в НАТО – хоть тушкой, хоть чучелом», – написал Пушков в своем Telegram. США, по его словам, рады поддержать стремление Украины вступить в НАТО на словах, но не на деле. Как отметил сенатор, с учетом категорического несогласия Западной Европы со вступлением Украины в альянс, США не могут обеспечить Киеву место в НАТО. «Да и сами не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе. В этих условиях администрация Байдена намерена сама определять модальности и объем поддержки Киева. А поднять кулак – дело несложное, денег не стоит», – добавил он. (фото: Ukrainian Presidential Office/imago images/Xinhua/ТАСС) Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе. Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». В Британии призвали США отойти от границ России 8 мая 2021, 17:45

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, сообщает «ИноСМИ». «В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this. «Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123. Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного». «У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – заявил dc co. Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров. «Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy. «У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco. Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские». «Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad. «Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren. Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина. Посол России в ФРГ назвал сроки завершения «Северного потока – 2» 8 мая 2021, 19:26

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. «Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится», – сказал дипломат в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает РИА «Новости». Нечаев также отметил, что решения, связанные с судьбой проекта, на данный момент принимаются европейской стороной. «Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить 10 млрд евро на дне океана?» – подытожил он. 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая. Напомним, в МИД России заявляли, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» в конце апреля приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вокруг проекта «Северный поток – 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Участники марша в честь дивизии СС «Галичина» захотели повторить его в Москве 9 мая 2021, 01:59

Во Львове один из организаторов шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что такие же марши когда-нибудь пройдут в Донецке и Москве. Несколько десятков человек собрались на митинг на Лычаковском кладбище. Бычко отметил, что участники марша «впервые в истории Украины прошлись по Киеву». Он заверил, что «следующий будет больше». «Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», – приводит его слова «Страна.ua». На митинге присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион. Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату 8 мая 2021, 14:46

Страны Евросоюза должны выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице, в причастности к которому Прага обвиняет российские спецслужбы, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Порту. «Мы всегда должны это [инцидент во Врбетице] воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех», – передает его слова РИА «Новости». Отношение других государств к этому он надеется увидеть на следующем саммите. По словам Бабиша, накануне вечером на полях встречи в Порту состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, в которой выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Саммит носит формальный характер, поэтому никаких письменных решений не принималось. Бабиш добавил, что более широкая дискуссия об отношениях с Россией ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака. Участница Pussy Riot бросила православного активиста и ушла к депутату Люсе Штейн 9 мая 2021, 00:30

Участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн рассказали о том, что состоят в романтических отношениях. Прежде у Алехиной был роман с так называемым православным активистом Дмитрием Энтео (Цорионовым). Штейн рассказала «Дождю» о том, что встречается с Алехиной. Сообщается, что отношения у них «завязались прошлой осенью». В Facebook Алехина в ответ на соответствующий вопрос заявила, что Энтео «сам по себе теперь», а за нее и Штейн «вроде как рад». На Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как указывает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания», передает РИА «Новости». Большинство фигурантов отправлены под домашний арест. С конца января Алехина также находится под домашним арестом. Штейн в апреле изменили меру пресечения на запрет определенных действий. 8 мая Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции. В марте Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно. Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились Алехина и Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них. Напомним, Энтео прославился в связи с так называемыми «православными дружинами». Однако в 2017 году Мила Одегова заявила, что стала главой скандально известного движения «Божья воля», заняв место Энтео, который «сдружился с нераскаянными богохульниками». Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 8 мая 2021, 18:59

России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина. «Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане. «Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи. Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России. Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Разведка Финляндии заявила о готовности России использовать войска в Европе 9 мая 2021, 06:54

В отчете о деятельности военной разведки Финляндии говорится, что Россия якобы «показала готовность и желание использовать вооруженные силы» в Европе. Как сказано в опубликованном минобороны Финляндии отчете, в регион «вернулась силовая политика». Москва, по мнению финской разведки, готова использовать войска, «где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе». Финляндия считает, что «это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», передает РИА «Новости». В Финляндии полагают, что сейчас прямое использование войск не является самым эффективным средством во внешней политике, но государства продолжают готовиться к применению силы. Указывается, что «основные игроки», которые находятся рядом с Финляндией, «развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений». В частностИ, речь идет о России. Разведка также считает, что в ближайшие годы интересы мировых держав могут столкнутся в Арктике. Напомним, заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон заявил, что Финляндия якобы является потенциальной точкой для вторжения российских войск, в связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab. Такое предложение в Стокгольме объяснили тем, что в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон. Аналитик объяснил опасность покупки долларов 9 мая 2021, 03:30

Эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал о рисках, связанных с покупкой долларов в виде наличных. Он указал, что разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика. В результате покупатель снижает доходность своих операций, особенно «в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту», передает «Прайм». Кроме того, следует помнить, что в обменниках часто используют нечистые схемы, работают воры или мошенники. Дроздов также отметил, что деньги, если хранить их в виде наличных, могут быть потеряны при пожаре или краже и не приносят дохода, который могли бы принести, будучи вложенными хотя бы на банковский депозит. По его мнению, тем, кто «твердо верит в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты», будет «быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера», а хранить – «на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например, те же еврооблигации». При этом он посоветовал не полагаться безрассудно на доллары и евро, ведь любые валюты подвержены инфляции. На фоне распространения коронавируса США и ЕС активно вливают деньги в свои экономики, хотя мировая экономика, товарооборот в которой как раз и обеспечен в значительной степени этими валютами, просела. Дроздов призвал помнить и о политических рисках. «В свете всего этого старая мудрость, гласящая, что не следует складывать все яйца в одну корзину, остается как никогда актуальной», – сказал он.