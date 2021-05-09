Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов

Гоблин упрекнул Кожухова в подыгрывании грузинским националистам

Кожухов может зарабатывать на поездках в Грузию, поэтому он устроил легкую пропагандистскую акцию, которой поддерживает усилия тех, кто на первое место ставит национальный признак, считает публицист Дмитрий Пучков (Гоблин). Так он отреагировал на слова журналиста Михаила Кожухова о том, что ему «стыдно за Отечество», которое якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».

«Видимо, Кожухов проводит экскурсии по Грузии, зарабатывает на этом и устроил легкую пропагандистскую акцию: я свой, не трогайте меня, мы и дальше будем приезжать сюда и зарабатывать деньги. Так же поступают российские актеры и певцы, которые ездят на Украину. Им надо там зарабатывать, поэтому «Украина хорошая», – считает российский блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин).

Пучков добавил, что в некоторых окружающих Россию бывших советских республиках к власти пришли «нацисты, которые выводят на первое место национальный признак – если я грузин или латыш, то я хороший, а русские – всегда плохие и мы будем мстить тем, кто там еще остался каким-то чудом». По его словам, эти страны откровенно признаются в том, что нашли себе нового хозяина в лице США и намеренно вредят России по требованию Вашингтона. «Михаил Кожухов, видимо, изо всех сил поддерживает эти усилия», – полагает публицист.

Однако он напомнил о вековых связях между Россией и Грузией, поэтому сами грузины прежде всего должны быть заинтересованы в нормализации двусторонних отношений. «Грузины – прекрасный народ. У меня масса знакомых грузин, они великолепные люди. Вот куда им продавать грузинское вино? Во Францию? Оно исторически продавалось только в России. Грузинские фрукты и овощи тоже можно продавать только в России, не в Италии же! С женой мощно развестись и больше никогда не видеть ее, а от соседа никуда не денешься. От разрыва крепких торговых связей жестоко страдают грузинские фермеры, теряя деньги», – подытожил Пучков.

Ранее телеведущий и путешественник Михаил Кожухов признался в чувстве стыда перед грузинами за Отечество, которое якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». «В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана», – написал Кожухов в Facebook.

Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера, который в день своего 87-го рождения был фактически выдворен из республики радикалами.

Российско-грузинские отношения остаются напряженными с августа 2008 года, когда Тбилиси напал на Южную Осетию. Москва встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года.

В июне 2019 года несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси с требованием отставки главы МВД и председателя парламента. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие российских депутатов в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).