В соцсетях запустят проект о роли искусства в победе в ВОВ Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения ЕР организовала в соцсетях челлендж «География подвига» 7 мая 2021, 10:43 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» в преддверии Дня Победы организовала в соцсетях челлендж «География подвига», участники которого публикуют ролики, снятые в памятных местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны. К акции уже присоединились тысячи человек. Так, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев рассказал о роли Удмуртии в Великой Отечественной войне. «В начале войны в республику было эвакуировано более 50 предприятий. Они направили на фронт 11 миллионов винтовок, 213 тысяч пулеметов, авиапушки, противотанковые ружья, пистолеты. Без устали трудились жители села – 900 тысяч тонн хлеба было направлено на фронт. Жители Удмуртской республики собрали десятки тысяч вещей для наших солдат. С фронта не вернулись 133 тысячи местных. 101 стал Героем Советского союза. География Подвига неисчислима. Память героев священна», – сказал Исаев, слова которого приводятся на сайте ЕР. В то же время заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал о жизни Самары во время войны – город тогда назывался Куйбышев. Его сделали запасной столицей страны в связи с реальной угрозой захвата Москвы. «Сюда были переведены аппараты наркоматов, центральных посольств и диппредставительств. Редакции центральных газет, ТАСС, Совинформбюро. В Куйбышеве работала труппа Большого театра, заканчивал работу над седьмой «блокадной» симфонией Дмитрий Шостакович», – сказал Хинштейн. Руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский поделился историей, связанной с поселком Хужир на острове Ольхон в Иркутской области. Здесь установлен памятник рыбачке. «Во время Великой Отечественной в Хужире работал Маломорский рыбзавод. Здесь делали консервы, которые отправляли на фронт. На заводе работали в основном женщины. В честь девушки, которая добывала для фронта рыбу, здесь и стоит памятник рыбачке», – рассказал Якубовский. Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алена Аршинова рассказала о летчице Елене Крутовой – сейчас в Новочебоксарске есть улица, названная ее именем, а на доме №10 установлена мраморная мемориальная плита. «На фронт она попала в мае 1942 года. В ночь с 31 июля на 1 августа 1943 года в составе эскадрильи Татьяны Макаровой экипаж Крутовой – Саликовой вылетел на боевое задание и был сбит, летчицы погибли. Жене было всего 22. За год на фронте Женя успела совершить 102 боевых вылета. Ее посмертно наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени», – сообщила Аршинова. О памятных местах в своих регионах рассказывают жители Ингушетии, Свердловской области, Краснодарского края, Республики Алтай и других регионов. Акция продлится до 9 мая. К 9 мая «Единая Россия» во всех регионах проводит различные акции: «Субботник на мемориалах Воинской славы», «Звонок ветерану», «Парад у дома ветерана», «География подвига», «Голос Победы». Волонтеры, активисты партии, депутаты всех уровней и участники предварительного голосования навещают ветеранов, поздравляют их с наступающим праздником, передают подарки и помогают по хозяйству. Вместе с «Волонтерами Победы» они высаживают «Сады памяти», в рамках акции «Палисадник Победы» активисты партии проводят уборку во дворах домов фронтовиков. Кроме того, «Единая Россия» организует «Парады у домов ветеранов» – они уже прошли в Нижегородской области, Удмуртии и других регионах. Также единороссы принимают участие и во Всероссийской акции «Окна Победы» – люди украшают окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Путин поздравил последнюю женщину-ветерана КНДР с Днем Победы 6 мая 2021, 08:23 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы в Великой Отечественной войне последнюю оставшеюся в живых в КНДР женщину-ветерана 105-летнюю Ли Ен Сук. «Примите сердечные поздравления с праздником – Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны – самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ – с честью выполнили высокую освободительную миссию – сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения. Наш долг – бережно хранить память о великом подвиге победителей и передать ее будущим поколениям», – говорится в тексте поздравления, опубликованном в Facebook посольства России в КНДР. Путин также пожелал женщине-ветерану доброго здоровья, успехов и благополучия. Поздравление президента России и букет цветов от себя лично передал российский посол в КНДР Александр Мацегора. В посольстве отметили, что Ли Ен Сук являлась бойцом 88-й отдельной бригады Дальневосточного фронта Красной Армии, принимавший участие в боях за освобождение Кореи от японских милитаристов. Ранее Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что 9 Мая остается главным праздником в России. Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!» 5 мая 2021, 18:52 Текст: Наталья Ануфриева

К празднованию Дня Победы Российское движение школьников (РДШ) возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере игры Minecraft, где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест, сообщает пресс-служба движения. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска – учащемуся четвертого класса 33 школы Михаилу Гусеву, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовет!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре – Minecraft. Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!», – рассказал юный игрок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Монумент «Родина-мать зовет!» стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков. Также на территории памятника созданы мини-игры для привлечения внимания к нему. Установлен памятник в примерном месте расположения Волгограда в реалиях игровой территории. В воссоздании памятника активисты РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника. 7 мая в 17.00 по Москве Российское движение школьников проведет на сервере квест, посвященный Великой Отечественной войне. «Наш мир, ежедневная жизнь все быстрее перетекают в цифровое пространство, но есть вещи, которые должны быть вечно с нами. Это память о Победе, образ которой продолжает светить нам из прошлого, формируя настоящее. Важно оцифровать его и нести с собой дальше. Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились. Они возвели памятник «Родина-мать» в виртуальном пространстве, показав, что это важно для них на самом деле, в мире реальном. Ведь для человеческого подвига нет границ и рамок», – отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Кроме того, в продолжении эксклюзивной постройки на российском сервере в игре Minecraft скульптуры «Родина-мать зовет!» активисты РДШ предложили дополнительную активность. Это создание наклейки «Родина-мать зовет!» для распространения в парках и городских общественных пространствах. Наклейки можно использовать на автомобилях, в квартире, на страницах школьных дневников и других предметах. Акция «Письмо Победы» стартовала в России 4 мая 2021, 19:02 Текст: Алина Назарова

Волонтеры Победы в преддверии 9 мая запустили акцию «Письмо Победы», в рамках которой каждый может сказать ветеранам «спасибо» и написать письмо-поздравление со словами благодарности. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно разместить пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды или отправить свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com. Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов движения об участниках Великой Отечественной войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Все пожелания будут напечатаны на специальных бланках и вручены героям ко Дню Победы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. «Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг», – заявила руководитель движения Ольга Амельченкова, слова которой приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Вручения писем начнутся в преддверии Дня Победы по всей стране и за рубежом. В Москве слова благодарности из рук Волонтеров Победы получит и Антонина Алексеевна Белозерова. До военных лет она поступила в медицинское училище и закончила его в июне 1941 года. В апреле 1942 года написала заявление в райвоенкомате города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на защиту Родины. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда Антонина Алексеевна и была зачислена. После войны в начале 1946 года поступила на работу в институт им. Склифосовского в должности хирургической медсестры. Также 6 мая добровольцы Тюменской области вручат написанные слова благодарности жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль. Когда началась блокада, Владимиру Романовичу было всего 12 лет. В марте 1942 года вместе со своей семьей он смог покинуть город по Дороге жизни. В том же году в жизни ветерана и начался период работы в сельском хозяйстве, который продлился более 50 лет. Владимир Романович награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов», орденом Трудового Красного Знамени, а также различные многочисленные почетные грамоты и знаки. В Новосибирске 8 мая Письма Победы получит Швецов Иван Григорьевич, участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией. 22 февраля 2021 года он отметил 95-летие, и помимо поздравлений с Днем Победы активисты Движения и неравнодушные люди со всей страны написали Ивану Григорьевичу поздравления с юбилеем. В прошлом году в рамках акции было написано более 52 тыс. писем. К акции подключились волонтеры, студенты, школьники и знаменитости со всего мира. Среди них заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Олег Газманов, Герой России Максим Сураев, певец Сергей Жуков, телеведущий Дмитрий Губерниев и другие. В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Таджикистана накануне Дня Победы 5 мая 2021, 09:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос о проведении отдельной встречи глав государств, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. «Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», – передает слова представителя Кремля ТАСС. По словам Пескова, Путин и Рахмон обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на парад Победы. Ранее Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Опубликовано видео ночной репетиции парада Победы 5 мая 2021, 02:55 Текст: Антон Антонов

Минобороны распространило видеозапись второй ночной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. Как пояснили в министерстве, на площади прошла «ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада», в ней приняло участие 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военных (все они в добровольном порядке вакцинированы от коронавируса). Также по площади проехали свыше 190 единиц военной техники, передает РИА «Новости». В репетиции были задействованы танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата», бронеавтомобили «Тайфун», а также БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25». Кроме того, на площадь вывели ракетные комплексы «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные гаубицы «Мста-С», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ», ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С», а также системы С-400 и пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс». Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Перед тренировками в Москве было проведено 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на спецплощадке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нарышкин принял участие в церемонии переноса частицы Вечного огня в Словакию 5 мая 2021, 14:53 Текст: Евгения Шестак

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял участие в церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Словакию. Нарышкин отметил, что частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата передана представителям гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии». Байкеры привезут эту частицу к себе на родину, чтобы зажечь памятные огни в Братиславе, Банска-Бистрице, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике. Они зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах в 150 населенных пунктах в рамках историко-мемориальной акции «Путь героического огня», передает РИА «Новости». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, а также представители Министерства иностранных дел России, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, «У нас в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов, участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания. Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром. Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться», – сказал Нарышкин. Также он подчеркнул, что, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига несколько стран Центральной и Восточной Европы. «Более миллиона бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни вдали от родной земли. Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы, хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной армии. При этом около 17 тыс. наших бойцов остались лежать в словацкой земле», – сказал председатель Российского исторического общества. Отмечается, что зажжение частиц Вечного огня позволит символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной Армии, освободившим Словакию от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России. Организаторы «Бессмертного полка онлайн» напомнили о скором окончании приема заявок 5 мая 2021, 17:14 Текст: Наталья Ануфриева

До конца приема заявок в «Бессмертный полк онлайн» осталось меньше трех дней. Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени каждого из регионов, напомнили организаторы. Старт приема заявок был дан две недели назад, и за это время к прошлогодним более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось более 800 тыс., следует из сообщения на сайте «Бессмертного полка России». Отмечается, что акцию поддержали «вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России – Народная артистка России Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина». В 2020 году трансляция полка продолжалась более 20 суток, в этом году «благодаря партнерам потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом». В связи с этим прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки. Подчеркивается, что большое внимание было решено уделить вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тыс. модераторов – это добровольцы из Бессмертного полка России, движения «Волонтеры Победы» и других общественных организаций, а также нейросеть Сбербанка. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней. При этом модераторы уже пресекли ряд провокационных попыток размещения портретов нацистских преступников: «Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фото нацистских преступников в рядах онлайн шествия». Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15.00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру. По любым вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0. Ранее в Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка». Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в ЛНР 5 мая 2021, 22:13 Текст: Антон Антонов

Члены молодежного совета при администрации Луганска присоединились к международной акции «Георгиевская ленточка», сообщили в пресс-службе администрации. В рамках акции «раздали свыше тысячи георгиевских лент и флажков с надписью «Спасибо». Акция продлится в ЛНР до 7 мая. Член Молодежного совета, участница акции Карина Матковская заявила: «Мы говорим спасибо и преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей». Она подчеркнула, что «защитники, которые воевали и трудились, прошли нелегкий путь нечеловеческих испытаний», чтобы молодежь могла «учиться, создавать семьи, жить в своих домах, чувствовать себя независимыми», передает РИА «Новости». Напомним, акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Ее партнером и одним из главных организаторов с 2015 года является движение «Волонтеры Победы» при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра. Как сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, ленточки в 1,5 тыс. населенных пунктов России и за рубежом в 2021 году будут раздавать более 30 тыс. добровольцев. В Таджикистане подтвердили визит президента страны в Москву 9 мая 5 мая 2021, 08:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая приедет в Москву на парад Победы, сообщила пресс-служба главы государства. «Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», – передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран не могут приехать. Говоря о возможном визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на День Победы, Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы тот хотел бы присутствовать на параде. «Но вы знаете, что у нас все-таки союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет», – сказал представитель Кремля. Бутина рассказала о причинах участия в праймериз ЕР 4 мая 2021, 16:05 Текст: Алина Назарова

Член Общественной палаты Мария Бутина, подавшая документы на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в депутаты Госудумы от Кировской области, рассказала о планах политической работы и опыте, полученном в ОП России. «Общественная палата РФ лично для меня стала точкой роста, которая научила системной правозащитной деятельности. Это работа с обращениями граждан, которых мне поступило более сотни за последний год, проведение общественных слушаний, анализ законопроектов. Многие нынешние законотворцы начинали оттачивать свои политические навыки именно в Общественной палате. Решение участвовать в предварительном голосовании в Кировской области – это логичное продолжение моей работы с людьми», – заявила Бутина в интервью Telegram-каналу ОП. Бутина добавила, что еще до принятия решения участвовать в выборах она провела предзащиту своих проектов с жителями Кировской области и только потом решила избираться именно в этом регионе. «Здесь совпало мое личное отношение к кировчанам, которые мне близки по характеру, искреннему желанию изменить свою жизнь в лучшую сторону, и одобрение новых инициатив, которые мы вместе будем реализовывать», – пояснила она. По словам Бутиной, Общественная палата научила ее тому, что закон – это, прежде всего, запрос общества и нужно находить консенсус всех сторон перед его принятием. «Я научилась помогать людям. … В Общественной палате я работаю в Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК. Мы занимаемся защитой прав заключенных, проверяем колонии на предмет содержания и гуманного отношению к осужденным. Благодаря этой работе я узнала о программе Минюста России по переносу следственных изоляторов и колоний за пределы городов. … Этот опыт сейчас мне помогает в решении очень важной проблемы жителей Кировской области – переносу СИЗО из исторической части Кирова за его пределы и созданию на его месте креативного арт-пространства с музеем, квестами, коворкингами, гастрономической зоной», – добавила она. Бутина также рассказала, что в рамках работы в ОП помимо детальной проработки законопроектов, участия в круглых столах, она «проводила много встреч с молодежью, стала экспертом по российско-американским отношениям со своей точкой зрения. Выступала в Крыму, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, в родном Алтайском крае». Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако позже было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. ФСБ представила документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии 7 мая 2021, 09:19 Текст: Алина Назарова

ФСБ России в преддверии Дня Победы опубликовала архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии. Еще в апреле 1940 года Германия высадкой воздушных и морских десантов захватила основные порты Норвегии, а к середине лета 1940 года установила контроль над всей территорией Норвегии. Это стало началом разработки плана войны в Заполярье, где Мурманская операция (план «Зильберфукс» – «Полярная лиса») была составной частью плана «Барбаросса». Боевые действия в Заполярье начались в ночь на 22 июня 1941 года с массированных авианалетов на города, промышленные объекты, погранзаставы и базы военно-морского флота. 29 июня началась наземная операция на Кольском полуострове, где в ходе тяжелых двухмесячных боев удалось остановить наступление войск вермахта, а Северный флот получил приказ начать боевые действия в территориальных водах Норвегии, передает ТАСС. С первых дней войны перед контрразведчиками Заполярья – Управления НКВД-НКГБ Мурманской области и Северного флота – встала задача организовать разведывательно-диверсионную работу в тылах противника. Требовалась как можно более полная развединформация о состоянии береговых укреплений, гаваней, движении судов, аэродромах и оборонительных сооружениях противника и передвижениях войск. Под руководством начальника УНКВД Мурманской области старшего майора госбезопасности Ручкина готовились советско-норвежские разведгруппы и партизанские соединения для выявления расположения германских войск в Норвегии. Благодаря полученным от них сведениям было уничтожено от 80 до 120 немецких военных кораблей. «Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», – говорится в статье, сопровождающей архивные документы. Там отмечается, что «из числа лиц, освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД, подбирались и командиры групп и отрядов, и рядовые разведчики-диверсанты. Брали в первую очередь кандидатов, имеющих военную подготовку, то есть бывших военнослужащих. В первую очередь рассматривались кандидаты, имеющие хорошую физическую подготовку, выносливые, знающие радиодело, умеющие ходить на лыжах и т. п. При этом решение освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное командование». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года в местностях, объявленных на военном положении, некоторые категории заключенных, например, бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, освобождались с передачей в части действующей армии. Между тем, согласно опубликованным документам, бывших осужденных военнослужащих стали набирать в разведгруппы ранее – в опубликованном рукописном документе от 4 августа 1941 года с грифом «совершенно секретно» утверждается план направления группы из 6 «бывших осужденных не за к-р (контрреволюционные) преступления» в целях установления группировки немецко-финских войск и проведения диверсий в районе Саямиярви (Финляндия). Среди обнародованных документов справка о подобранных кандидатах одной из разведгрупп, а также докладная записка начальника УНКВД Мурманской области заместителю наркома внутренних дел СССР Кобулову о действиях разведывательно-диверсионных и интернациональных разведгрупп с участием норвежцев и финнов на территории Финляндии и Северной Норвегии. В конце 1941 года численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около 40 человек, позднее – свыше 70. Только за первые три месяца диверсионно-разведывательные отряды и группы совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, каждый боец участвовал в четырех-семи подобных походах. Один из обнародованных документов – «план командировки в тыл противника» – с подробно поставленными задачами действий в тылу врага. В статье отмечается, что подобный контингент набирался и в спецподразделения Красной Армии, например, в отдельные гвардейские батальоны минеров. «Блицкриг» в Арктике не удался – части вермахта не достигли в Заполярье ни одной из поставленных целей – выйти к Мурманской железной дороге, захватить базы Северного флота и Мурманск. Мурманский фронт был единственным участком советско-германского фронта, где войска противника были остановлены уже в нескольких десятках километров от границы. В результате была обеспечена свобода действий Северного флота в Баренцевом и Белом морях, в том числе защита северных конвоев. Поручение Путина по кредитам регионам позволит модернизировать коммуникации в России 4 мая 2021, 17:10 Текст: Алина Назарова

Решение президента Владимира Путина поддержать инициативу «Единой России» о предоставлении инфраструктурных кредитов регионам под низкий процент является судьбоносным решением для субъектов, у которых прежде не было средств для обновления, завила исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. «В последнее время пристальное внимание уделяется инфраструктурным проектам – строительству магистральных сетей, дорог, аэропортов. Но практически забыли про коммунальную инфраструктуру. Средств на нее в региональных бюджетах не было. Единственная надежда была на то, что придут инвесторы. Но они не торопятся вкладываться в сферу в том числе и потому, что деньги были «дорогие», – заявила Разворотнева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». При этом, по словам эксперта, в отдельных регионах практика инфраструктурных кредитов уже успешно опробована. «В Волгоградский области был создан фонд развития инфраструктуры, где выдавали кредиты под 2%. Региону удалось заключить интересные концессионные соглашения, в том числе в тех сферах, которые потенциально считаются инвестиционно непривлекательными – водоснабжение и водоотведение», – рассказала она. Кроме того, регионам понадобится методическая помощь от правительства в подготовке проектов – о ней тоже говорил президент в своем послании. «На мой взгляд, необходимо создать полноценный институт развития в сфере ЖКХ – по аналогии с Российским экологическим оператором, ДОМ.РФ, чтобы существовало множество инструментов для реализации и развития проектов. Ведь для одних территорий достаточно инфраструктурных проектов, для других нужны государственные гарантии, софинансирование – например, в малых городах», – резюмировала Разворотнева. Напомним, в своем ежегодном послании глава государства поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Поручение Путина позволит решить проблему обновления парка школьных автобусов 4 мая 2021, 15:41 Текст: Алина Назарова

Поручение президента Владимира Путина дополнительно закупать не менее 4 тыс. школьных автобусов ежегодно позволит комплексно решить проблему обновления парка этого транспорта, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров, участник предварительного голосования «Единой России» Илья Зотов. По словам Зотова, ежегодно автобусный парк школ обновлялся не более, чем на 10% от общего объема. В конечном счете, это привело к необходимости почти полной замены техники. Предложенная «Единой Россией» мера, которая вошла в перечень поручений по итогам послания президента, – это важный шаг по обеспечению транспортной доступности учащихся, особенно в отдаленных населенных пунктах, говорится в сообщении на сайте «Единой России». В то же время Зотов отметил, что также нужно решить вопрос нехватки запчастей и отсутствия гаражей. «Эти вопросы также необходимо решать комплексно, чтобы обеспечить более длительный срок службы автобусов. К примеру, президент поручил построить 1,3 тысячи школ в ближайшие годы, и нам бы хотелось, чтобы в новых школах, которые построят, был гараж», – отметил он. Аналогичная ситуация складывается и в случае с обновлением парка скорых на селе. «Здесь также большое количество уже действующих машин выходит из строя, парка не хватает. Дополнительное оснащение позволит решить и этот вопрос», – резюмировал Зотов. Теперь по поручению президента в период 2021-2023 годов в регионы поставят 5 тыс. карет скорой помощи. В свою очередь председатель Российского союза сельской молодежи, участник предварительного голосования «Единой России» Юлия Оглоблина указала, что выполнение поставленных в послании задач даст возможность реально улучшить жизнь сельской молодежи. По ее мнению, понимание того, что теперь есть существенная господдержка, побудит их оставаться в своих населенных пунктах и саморелизовываться на местах. Среди основных задач, которые будут реализованы по итогам послания, и которые в качестве предложений «Единая Россия» направляла в адрес главы государства – бесплатное подключение людей к газу. «Очень много обращений ежегодно поступает по газификации на «прямую линию» президента. И в мой адрес такие вопросы тоже приходят. Иногда речь идет развитии предпринимательства на селе, ведении фермерского хозяйства. Но как можно заниматься фермерством, если у нас газа в селе нет? Даже в Подмосковье, рядом со столицей, очень много населенных пунктов не газифицированы», – отметила Оглоблина. Не менее важным она назвала вопрос оказания медицинской помощи в сельских поселениях и проблему дорог, потому что иногда скорым просто невозможно добраться до пациентов в отдаленных населенных пунктах. «По итогам послания регионам будет оказана существенная поддержка. Не во всех программах, нацпроектах отдельно выделяют село. Как правило, все ресурсы стекаются в города, а к сельским территориям относятся по остаточному принципу. Будем на всех наших площадках обсуждать вопросы по сельским дорогам, в том числе по удешевлению стоимости их строительства», – пояснила общественница. Организация досуга, по словам Оглоблиной, волнует представителей сельской молодежи не меньше. «Когда проводим опросы, почему вы собираетесь в город, раньше на первое место выходило наличие работы, а сейчас – интернет, досуг. И в этом смысле перезагрузка сельских ДК становится дополнительным аргументом для переезда», – добавила она. Напомним, в своем ежегодном послании глава государства поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата 6 мая 2021, 13:32 Текст: Наталья Ануфриева

В четверг Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены. Памятное мероприятие было проведено в честь 26 Ияра, который по еврейскому календарю пришелся в 1945 году на 9 мая, а также является праздником – Днем спасения и освобождения, передает газета «Известия». Эта дата является религиозным продолжением Дня Победы и Днем благодарности еврейского народа Красной армией за спасение от нацизма. В торжественной церемонии, прошедшей в Александровском саду, приняли участие главный раввин России Берл Лазар и вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захаров. В Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка» 5 мая 2021, 10:31 Текст: Елизавета Булкина

Артисты из 12 стран мира выступили на премьере Международной сцены «Бессмертного полка» в Музее Победы. На сцене выступили представители Армении, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Колумбии, Кубы, Сербии, Узбекистана, Киргизии, Южной Кореи и России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «С самого детства я чувствовал любовь ко всему русскому. Не могу объяснить, почему это происходило, но каждый раз, когда какая-нибудь музыка меня волновала, оказывалось, что это была музыка русского автора… А ваш замечательный праздник – День Победы – это дань героизму, величию, единству народа, которым я восхищаюсь и который люблю», – рассказал кубинец Улисес Карл. Встреча в Музее Победы должна была состояться еще год назад – в честь празднования 75-летия Великой Победы. В начале 2020 года жюри Международной сцены под председательством сопредседателя Бессмертного полка России, народного артиста СССР, Героя Труда России Василия Ланового определило финалистов проекта. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проведение сцены было перенесено. Напомним, 9 мая, как и планировалось, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году в России может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией.