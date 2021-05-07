Сборная России проиграла канадцам в финале юниорского ЧМ по хоккею

Канадские хоккеисты в Техасе обыграли команду России в финале чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет).

Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас) и завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной Канады. У канадцев отличились Коннор Бедард (16-я минута), Шейн Райт (20, 60), Бреннан Отманн (25), Логан Станковен (37). В составе сборной России шайбы забросили Матвей Мичков (6), Дмитрий Бучельников (19), Владимир Грудинин (50). В первом периоде Бедард не сумел реализовать буллит. Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, на его счету 16 очков (12 голов + четыре результативные передачи), передает ТАСС.

Сборная России уступила в решающем матче юниорского чемпионата мира второй раз подряд. На предыдущем турнире, который прошел в 2019 году, российские юниоры в матче за золотые медали проиграли команде Швеции (3:4, в овертайме). Российская команда до этого восемь раз выходила в финал турнира и одержала три победы (2001, 2004, 2007), также в ее активе три бронзовые медали.

Россияне и канадцы встретились в решающей игре юниорского чемпионата мира во второй раз. В финале турнира 2008 года в Казани сборная Канады выиграла со счетом 8:0. В 2011 году команды играли в матче за третье место, встреча завершилась победой россиян (6:4).

Сборная Канады стала победителем юниорского чемпионата мира в четвертый раз, также на ее счету одна серебряная и три бронзовые награды. В предыдущий раз канадцы играли в финале турнира в 2013 году, тогда они обыграли команду США (3:2).

В матче за третье место, который прошел ранее в пятницу, шведы разгромили финнов (8:0). Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года, самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед).

Напомним, 27 апреля сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.