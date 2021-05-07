Чешка поделилась потрясающими впечатлениями от поездки по России

Туристка из Чехии Йолана Седлачкова рассказала журналу Reflex, что получила потрясающие впечатления от зимней поездки по Сибири.

Путешественница отметила, что морозы обычно порождают настоящий хаос в Центральной Европе. Однако в Сибири они превращают труднодоступные места в многолюдные благодаря ледовым дорогам или зимникам. Несколько таких путей ведут через озеро Байкал, передает РИА «Новости».

«Самое глубокое и древнее озеро на Земле притягивает внимание своей уникальной красотой и атмосферой мистики в любое время года. <…> Я уже давно мечтала увидеть Байкал в таком необычайном виде и проехать на собственном автомобиле от одного берега до другого», – написала Седлачкова.

Оказавшись на озере, чешская туристка восхитилась красотой и прозрачностью льда под ногами. Переплетения трещин и россыпи пузырьков показались ей «удивительным зрелищем».

После Байкала путешественница отправилась к Змеиной бухте, где бьет один из самых теплых термальных источников на Байкале (38,5-45 градусов).

«Там купаются в двух деревянных ваннах, размещенных прямо на пляже под открытым небом. Мы согрелись до самых костей. Из воды поднимался пар, который тут же замерзал у нас на волосах. После купания вылезать из ванны на удивление было не так неприятно, как забираться в нее», – отметила Седлачкова.

Затем туристка повернула к глухой деревушке Давша, окруженной девственной природой Баргузинского национального парка, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Деревня – как будто из русской сказки. Деревянные домишки были покрыты снежными шапками, а вокруг – только бесконечные леса и чистое озеро», – говорится в статье.

Южнее Якутска туристка выехала на зимник на реке Лене и побывала у Ленских столбов. Ее впечатлили скальные колонны, обрамляющие реку на протяжении 40 километров.

«Сибирь зимой – это потрясающие впечатления. Все мне там очень близко. Я чувствую себя там как рыба в воде. Я люблю те края и большие расстояния, которые формируют характер людей и порождают невероятные истории», – заключила путешественница из Чехии.

Напомним, в декабре 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали. В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.

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