|
|
Блинкен и Нуланд прибыли на Украину
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев, сообщают СМИ.
Самолет Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. На пути следования в сторону Киева на каждой заправке дежурят сотрудники полиции, сообщает «Страна.ua», отметив, что полицейский запретил корреспонденту снимать проезд колонны на видео.
Вместе с Блинкеном в Киев прилетела и Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, передает ТАСС.
6 мая Блинкен планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Украины Владимиром Зеленским и сотрудниками посольства США в Киеве.
Напомним, сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
В Одессе ответили на требование Киева исправить русскоязычный гимн города
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости исправить русскоязычный гимн Одессы, поскольку он нарушает языковой закон. Мэр города Геннадий Труханов не поддержал эту инициативу.
На прошлой неделе языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация».
«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета – я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя – это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой – это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон. Трудно сказать, какое решение примет одесская городская власть по поводу текста гимна, но готов всячески содействовать», – заявил Креминь, передает РИА «Новости».
Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного и заявил, что данное решение будет рассматриваться в соответствии с процедурой.
«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен. Существует процедура: во-первых, для изменения гимна потребовались бы общественные слушания, во-вторых, 2/3 голосов депутатского корпуса. А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость», – заявил Труханов в комментарии «Стране».
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP.
«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны.
«Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Россия созвала встречу СБ ООН по Украине и трагедии в Доме профсоюзов
|
|
Москва надеется, что представители Украины и западных стран примут участие в запланированной на 5 мая неформальной встрече Совбеза ООН в формате «формулы Арриа» по расследованию пожара в Доме профсоюзов в Одессе, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
«Надеемся, что мужества поучаствовать в нашем мероприятии хватит и у наших западных коллег, традиционно выгораживающих Киев, – указал Полянский. – Будем приветствовать и участие представителей постпредства Украины, однако надежды на это мало – в последнее время они такие встречи своим присутствием не удостаивают, четко показывая, что их интересует не диалог, а лишь пропаганда своих установок на ооновской площадке».
Он также сообщил, что в ходе заседания по видеосвязи выступят Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, «непосредственно находившиеся на месте трагедии в Одессе 2 мая 2014 года». «Их дополнят Анна Тув, столкнувшаяся с действиями украинских радикалов на Донбассе, и Ростислав Ищенко, подвергшийся их преследованиям в Киеве», – добавил дипломат.
В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин: Предприятия Донбасса научились жить без Украины
Предприятия Донбасса научились работать без Украины, у них есть экспортный потенциал, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Наш бизнес еще с 14-го года начал перестраиваться, но после введения блокад – и транспортной, экономической и всевозможное, – мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции, они абсолютно новые. Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием», – сказал Пушилин.
По его словам, основные предприятия – металлургической промышленности, угольной промышленности, машиностроения – «практически вынуждены совершать подвиги», чтобы работать и сохранять рабочие места, передает РИА «Новости».
«Они имеют очень серьезный экспортный потенциал. Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию, потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала... потом COVID-19, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но тем не менее настроены оптимистично», – отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины.
Португалия усомнилась в желании украинцев вступать в НАТО
Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО, заявил министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу.
Он подчеркнул, что НАТО, принимая новую страну, ждет «консенсуса в обществе» этого государства по данному вопросу. По мнению Кравиньу, на Украине «консенсус должен быть более глубоким». Как заявил министр, сейчас «немного рано говорить о ее членстве в альянсе», передает ТАСС.
Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
Нуланд собралась на Украину
|
|
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд будет находиться в Киеве во время визита на Украину главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, следует из графика поездок руководства американского внешнеполитического ведомства.
Согласно графику Госдепартамента США, Нуланд собирается посетить Лондон и Киев в период с 4 по 6 мая, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на второй неделе мая отправится на Украину на фоне растущей напряженности с Россией. Как уточнил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который также сопровождает Блинкена в Великобританию и на Украину, в ходе визита госсекретаря США в Киев планируется обсудить поставки американского оружия Украине.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное». Сама Нуланд в 2014 году заявляла, что раздавала на Майдане в центре Киева не печенье, а сэндвичи.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В 2019 году она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. В 2019 году Нуланд отказали в российской визе по причине включения в черный список за антироссийские санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кравчук не исключил выхода Украины из минского формата переговоров
|
|
Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
«Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить – выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», – приводит слова Кравчука ТАСС.
Он добавил, что, с точки зрения Киева, изменение формата может означать изменение состава их сторон и повышение статуса их участников. «Или выйти из минского формата, или расширить этот формат, перенеся его, скажем, в Европу, изменив состав на более высокий уровень должностных лиц, и чтобы эти документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными для исполнения», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».
Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», – заявил Кравчук.
В прошлый понедельник Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией
|
|
На Украине не удалось победить нищету, так как не провели «нормальную декоммунизацию», заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой.
Как заявил Ницой, «это функция государства – что-то запрещать, а что-то разрешать». Он отметил, что «ничего не надо забывать», но требуется «политика не только декоммунизации, но и деколонизации». По его словам, «декоммунизация – это маленький, первый этап широкой политики, которую не провели», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
Ницой считает, что украинские власти не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», в результате на Украине «пошли на эту варварскую приватизацию», возникли «олигархические группы», ведь в стране, как заявил политолог, «не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации».
Андрей Ницой – супруг украинской писательницы Ларисы Ницой, которая известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Российских дипломатов «затошнило» от поведения Запада в СБ ООН
|
|
Реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На нем по видеосвязи выступили участники событий в Одессе, а также жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине».
Полянский признался, что заседание «оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте». Он отметил, что дипломатам не привыкать к «двойным стандартам и лицемерию западных коллег», но «спокойствие давалось непросто». По мнению Запада, на Украине «все беды спровоцировал некий «проект Русская весна», а в докладчики Россия якобы «подобрала провокаторов». «Как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом», – приводит слова Полянского РИА «Новости».
Он отметил, что в случае обсуждения в СБ ООН других конфликтов представители стран Запада нередко «приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека».
«Там их слушать можно, а здесь нельзя, ведь Украина – белая и пушистая по определению, и все зло там творим мы и пророссийские сепаратисты», – заявил российский дипломат, отметив, что на «ярмарке лицемерия» в СБ ООН «перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить».
Полянский заявил: «Очков себе западники этим спектаклем не заработали, но другого выхода у них нет – уж раз начали врать и передергивать, покрывать майданную власть, то надо продолжать». Он выразил уверенность, что на Западе «поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут и все им простят». Однако, по его словам, «правда о трагедии в Одессе, о происходящем и происходившем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН», а «западных коллег это бесит». «Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет», – заявил он.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил представителям Запада: «Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом». По его словам, «российской пропагандой» окрестили «очень неудобную информацию», которую Западу пришлось «лушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию».
2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Порошенко обвинили в покупке картины Репина и скульптуры Дали через офшоры
|
|
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» отвергла обвинения со стороны международного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в том, что Порошенко покупал произведения искусства через офшорные компании.
В партии заявили, что юристы бывшего президента «с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, распространенные в фейк-расследовании OCCRP». Утверждается, что Порошенко не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, о которых заявил центр, передает ТАСС со ссылкой на «Громадське».
OCCRP сообщает, что операции офшорных компаний совершались через счета в австрийском банке Raiffeisen. С 2009 года по 2012 год Порошенко и его супруга Марина купили через офшорную компанию Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) итальянскую люксовую мягкую мебель более чем на 100 тыс. долларов. Также были приобретены картина «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон», передает РИА «Новости».
OCCRP сообщает, что Порошенко был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, но вместо него был указан его сотрудник и деловой партнер Сергей Зайцев. Как заявляет OCCRP, «Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями». Еще 11 офшорных компаний также были связаны с бизнес-империей Порошенко и работали с Raiffeisen.
В 2016 году OCCRP заявил, что Порошенко создал офшорную компанию для реализации активов кондитерской корпорации Roshen, вместо того, чтобы передать их в траст. Сообщалось, что его инвестиционный фонд Prime Assets Capital незаконно вывел из страны почти 4 млн евро.
От Байдена и Зеленского потребовали не трогать Донбасс
Активисты движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» в Нью-Йорке в ходе митинга на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского «убрать руки прочь от Донецка и Луганска».
«На площади Юнион-сквер в Нью-Йорке мы провели акцию памяти по жертвам одесской бойни. Аналогичные мероприятия проходят как минимум в 20 городах Европы и Северной Америки сегодня. Мы считаем важным помянуть более 40 погибших антифашистов, а также проинформировать общественность о роли правительства США в поддержке ультраправого режима в Киеве», – рассказал РИА «Новости» координатор акции Грег Баттерфилд.
Активисты пришли с плакатами «Прекратите скрывать», «США, НАТО – вон с Украины», «Прекратите войну в Донбассе», «Мы помним бойню в Одессе», «Справедливость для жертв бойни в Одессе».
Один из транспарантов гласит: «Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска».
«Конфликт, который привел к нападению неонацистов в Одессе семь лет назад, продолжается до сих пор. Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска. <...> Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну. Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну», – указал Баттерфилд.
Координатора акции удивило то, «как американские корпоративные СМИ полностью стерли одесскую бойню из истории». «Так что преодолеть информационную блокаду – нелегкая битва. Мы продолжим укреплять солидарность с антифашистскими народами Донбасса и Украины и противостоять военным действиям США и НАТО против России», – заявил Баттерфилд.
В воскресенье вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой выразил уверенность, что виновные в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года понесут ответственность, их ждет международный трибунал. В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших преступлений в истории Украины.
Ранее антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
Пентагон заметил «много войск» у границ Украины
|
|
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у границ Украины находится еще много российских войск.
«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
Напомним, 23 апреля Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. К 26 апреля самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
При этом министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. В Пентагоне пообещали «пристально следить» за границей России и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава ДНР обвинил ОБСЕ в отходе от мандата и поддержке Украины
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины, заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Раньше, два-три года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они в первую очередь поддерживают Украину, нежели нас. Видели, понимали, но это не было таким явным, то есть они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае – Украины», – сказал Пушилин в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что отчеты ОБСЕ стали менее информативными. Ранее, по словам Пушилина, «можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня».
«Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному», – сказал Пушилин, добавив, что на таких отчетах «нельзя выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию».
Накануне военнослужащие ДНР перехватили ударный беспилотник украинских силовиков на западной окраине города Ясиноватая. В Народной милиции предположили, что ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где местные жители после пасхальной службы освящали традиционную пасхальную еду. Ранее президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму оценили «план» Климкина по возвращению полуострова Украине
Украинские политики занимаются самообманом, считая, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так Гемпель прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что способом давления на Россию в вопросе «деоккупации» якобы является вопрос воды для Крыма, передает РИА «Новости».
«Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом», – сказал крымский политик.
Он указал, что перекрытие подачи воды в Крым со стороны Украины является вопиющим нарушением прав человека, на которое предпочитают не обращать внимания международные правозащитные организации.
«Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями. Крым не просит днепровскую воду и даже не обсуждает этот вопрос. Мы успешно решим все проблемы, связанные с водообеспечением», – добавил Гемпель.
Ранее стало известно, что скважины для обеспечения Крыма водой решили пробурить под Азовским морем.
Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.
Отель в Турции закрыли из-за украинских туристов
Власти Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отпраздновать наступление Пасхи, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.
По информации газеты Turkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники вечеринки выложили фото в соцсетях. В итоге отелю аннулировали сертификат «Безопасный туризм», позволяющий работать в пандемию, передает РИА «Новости».
«В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», – заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.
В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час – самый продолжительный в стране с начала пандемии. Кроме того, МВД Турции распорядилось резко сократить ассортимент товаров в магазинах в рамках мер по противодействию коронавирусу и всеобщему локдауну в стране.