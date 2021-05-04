В Австрии подсчитали количество умерших после прививки от коронавируса

Число летальных исходов после вакцинации от нового коронавируса в Австрии увеличилось за неделю с 82 до 92. При этом прямая связь с использованной вакциной прослеживается только в одном случае, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года.

«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 92 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (79 – BioNTech – Pfizer, 6 – Moderna, 7 – AstraZeneca», – передает ТАСС передает ТАСС текст доклада.

Как отмечает надзорная служба, за время вакцинации пока только в одном случае видна связь смерти с вакциной, у шести умерших человек после прививки не последовало защитного эффекта. Причины смерти 30 человек выясняются. Во всех остальных случаях прямая связь с вакциной не установлена.

Ведомство отмечает, что естественные осложнения без связи с вакциной, но вплоть до летального исхода, могут возникать в основном у пожилого населения.

Напомним, в апреле в Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов.