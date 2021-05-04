Зафиксирован минимальный с конца сентября прирост коронавирусных больных за сутки

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4 мая, вторник | Последнее обновление — 11:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При пожаре в московском отеле спасено 300 человек
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На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами.
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Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его так же невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру.
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Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат.
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Зафиксирован минимальный с конца сентября прирост коронавирусных больных за сутки
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В России за последние сутки зафиксировали 7770 новых случаев коронавируса, это минимальный прирост с 26 сентября 2020 года, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 7 770 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 945 (12,2%) без клинических проявлений... В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавирусной инфекции», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Темп прироста, по этим данным, составляет 0,16%, 26 сентября было зарегистрировано 7523 новых случая коронавируса.
Напомним, за прошлые сутки в России выявили 8489 новых случаев коронавируса.
Коронавирус вынудил власти Грузии остановить общественный транспорт
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве.
Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС.
Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.
Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года.
Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер.
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Стало известно число привившихся от коронавируса россиян
Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
«Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
Зеленский пожаловался на «вакцинную несправедливость» Евросоюза
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину, сообщило польское издание WNP.
«Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, на сегодняшний день привиты около 1 млн украинцев, что составляет небольшой процент от общего количества жителей страны.
«Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года», – уточнил он. Зеленский считает такое поведение со стороны ЕС несправедливым и «несоответствующим европейским ценностям».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС
Рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран следует согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил источник в ЕС, подчеркнув, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС.
«Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступить в силу уже к началу июня», – сказал он, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что к этому же времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.
Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
На прошлой неделе Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
Голикова объяснила необходимость сдавать ПЦР привитым от COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, почему вакцинированные от коронавируса должны проходить ПЦР-тестирования по возвращении из-за границы, отметив, что пока нет полных данных о последствиях для окружающих при контакте с привитым.
«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших – сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с COVID.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
Еврокомиссия предложила смягчить ограничения на въезд в ЕС
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Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.
«Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях», – говорится в предложении Еврокомиссии.
Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Центр Чумакова анонсировал выпуск 7,5 млн доз вакцины «КовиВак»
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует выпустить минимум 7,5 млн доз вакцины от коронавируса «КовиВак» до конца 2021 года, сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.
«До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз) минимум», – сказал Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, иммунитет к коронавирусу после прививки «КовиВак» длится порядка восьми месяцев. Также он добавил, что Центр Чумакова подал в Минздрав документы для разрешения применять свою вакцину людям старше 60 лет.
«Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания», – сказал Ишмухаметов.
Ранее сообщалось, что две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка.
В апреле опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки
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Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии пускать в Евросоюз только после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.
Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. «Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», – заявил парламентарий РИА «Новости».
По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. «Любые разумные страны не пойдут на это предложение», – подытожил Башкин.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения «ковидного занавеса». «Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период», – сказал депутат. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в ЕС.
«Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура», – заявил Слуцкий. При этом он призвал не торопиться с выводами.
Напомним, в конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза будут принимать туристов после вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие покупки российской вакцины.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Чехия отказалась от не зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса
Чехия не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«В республику поступает достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в других препаратах [не зарегистрированных в Евросоюзе]», – передает ТАСС слова Бабиша со ссылкой на Чешское радио.
Напомним, 29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
Между тем 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил о намерении поддержать применение «Спутника V», если в республике будет недостаток других препаратов.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России. Днем позже Чехия решила выслать 18 российских дипломатов под предлогом якобы причастности спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов о Врбетице в 2014 году. Однако Москва указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске.
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Патриарх Кирилл указал на «ущербность бытия» в киберпространстве
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и рассказал об уроках, которые преподал коронавирус.
«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами: Христос Воскресе!» – заявил патриарх, добавив, что в 2021 году особенность Пасхи связана с «надеждой, что напасть» коронавируса «пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», передает РИА «Новости».
В числе этих уроков патриарх назвал напоминание «о хрупкости бытия», которое учит ценить «великий дар Божий – жизнь». Также людям преподали урок ответственности: «Такие на первый взгляд мелочи, как пренебрежение санитарным и нормами могут нанести человеку невосполнимый урон». Главный же урок, по его словам, заключается в понимании ценности живого человеческого общения, «значимости не виртуальных, а реальных отношений друг с другом» – ситуация с коронавирусом «показала ущербность бытия человека, помещенного в прокрустово ложе киберпространства».
Однако человек сохранил возможность «служить ближним и дальним, поддерживать тех, кто слабее, помогать тому, кто пострадал». Патриарх подчеркнул, что «учиться деятельной любви надо ежедневно». Он призвал людей «стать добрее, ответственнее, внимательнее друг ко другу».
Перед началом богослужения в московском храме Христа Спасителя патриарх Кирилл пожелал людям «доброго здравия душевного и телесного, мира, спокойствия и, самое главное, твердой веры и убежденности, что воскресший Христос открывает нам реальную возможность, чтобы менять жизнь к лучшему, а это значит, возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке называется счастьем». Он указал, что коронавирус «в значительной мере парализовал религиозную жизнь», но «сегодня мы слышим шум от наполняющего храм народа». Хотя «угроза» сохраняется, она «постепенно отступает».
«Вирус – земная, физическая, грех – духовная болезнь, и куда более опасная, чем физическое заболевание», – сказал он, подчеркнув, что Христос вошел в мир, страдал и воскрес «именно для того, чтобы даровать нам победу над грехом». Патриарх призвал «хранить веру в сердце несмотря ни на что» и «возрастать в совершении добрых дел, чтобы мы сами менялись и мир вокруг нас менялся к лучшему».
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход во время пасхального богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя. Глава российского государства Владимир Путин посетил храм Христа Спасителя, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
ВОЗ решила оценить безопасность «Спутника V» летом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле, сообщила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
«У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, «предоставление данных в процессе». Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», – цитирует РИА «Новости» Симао.
По его словам, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины, при этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.
«Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно – в июле», – добавила она.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май.
Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».
Россиян призвали срочно покинуть Непал
Власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендуется оперативно покинуть страну, сообщило российское посольство в стране.
Как сообщило дипведомство в Facebook, внутренние рейсы прекращаются с понедельника, 3 мая, а международные авиаперелеты будут полностью приостановлены с 6 мая.
По словам посла России в Непале Алексея Новикова, в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в непальских больницах нет свободных мест. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, дальнейшие решения будут определяться эпидемиологической ситуацией в стране, передает ТАСС.
По данным международного статистического бюро Worldometer, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев заболевания коронавируса, из них 3 325 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 283 994 человек.
В январе Россия договорилась с Непалом о поставках до 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве не критическая, однако виден рост случаев заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, призвав москвичей соблюдать осторожность и посвятить выходные дни близким.
Он напомнил, что в этом году в Москве не проводится больших массовых мероприятий, «Бессмертный полк» перенесен на другую дату, ряд других массовых мероприятий, фестивали массовые отменены.
«Но тем не менее весь общепит, торговля, парки – они будут работать, поэтому можно спокойно гулять, отдыхать. Но при этом надо понимать: ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким», – заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабильная, критического роста заболеваемости не отмечается.
Демонстрантов в Брюсселе разогнали водометами
Полиция использовала водометы в Брюсселе, где противники антикоронавирусных ограничений устроили несанкционированную акцию.
В акции приняли участие несколько тысяч человек, около 100 демонстрантов вступили в прямую схватку с полицией. Один из водометов наехал на человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на Libre Belgique
Напомним, первомайские демонстрации и акции протеста переросли в столкновения с полицией и в других городах Европы: Лондоне, Берлине, Цюрихе, Париже.
В Монголию поступила первая партия «Спутника V»
Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Монголию, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Спутник V» прибыл сегодня в Монголию!» – сообщается в официальном Twitter российской вакцины.
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Ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V».
Напомним, в феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.
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