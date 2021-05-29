В ЛНР обнаружили комплексы РЭБ украинских силовиков в новых точках

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков возле поселков Новотошковское и Новоалександровка, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

«В зоне ответственности (...) ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Новоалекандровка, Золотое, Новотошковское зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД», – приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Также сообщается, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки. При обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие, также по территории ДНР было выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Ранее сообщалось, что украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.

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