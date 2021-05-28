За оскорбление погибших летчиков в Белоруссии задержали 20 человек

Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что более 20 человек задержаны в республике за оскорбление погибших под Барановичами в Брестской области летчиков учебно-боевого самолета Як-130, которые увели падающую машину от жилых домов.

«На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория падающей машины. С помощью резервной системы летчики до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками были незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ найти людей, которые оставили в интернете негативные комментарии о погибших летчиках. В сюжете было отмечено, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни. В зависимости от обстоятельств совершения преступных действий по этой статье может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 20 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной крушения военного самолета в Барановичах (Брестская область) 18 мая стал отказ всех уровней системы управления.