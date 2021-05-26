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В Сочи построят самый крупный летний сноупарк в России
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В Сочи на курорте Красная Поляна построят самый крупный летний сноупарк в России, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна.
Сноупарк будет построен в горной долине Цирк-2 на высоте более 2000 метров над уровнем моря, климат позволит кататься здесь до середины лета. «Запасов снега горной долины Цирк-2 хватит, чтобы построить самый крупный летний сноупарк в России площадью 20 000 квадратных метров. По проекту в парке будет два бугельных подъёмника, два склона протяженностью по 300 метров и более 15 фигур», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Также в долине откроется летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который будет работать с 14 июня по 11 июля и продлит сезон катания в горах.
Напомним, в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта.
Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair
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«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.
«Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно».
По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт.
Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт.
«То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар.
Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим».
Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов».
При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства.
Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны.
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Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам неэффективно.
«По России – политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной... Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что к саммиту ЕС в июне будет представлен доклад по отношениям с Россией.
«Мы должны переопределить рамки наших отношений... Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы», – сказал французский лидер.
ЕС ввел санкции в отношении Москвы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, впоследствии экономические санкции против России неоднократно продлевались.
Крым и Севастополь стали частью России после референдума 16 марта 2014 года, тогда более 96% участников голосования высказались за вхождение региона в состав России.
Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. Летом прошлого года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против полуострова в рамках политики непризнания воссоединения региона с Россией.
Сочинцы попросили туристов не приезжать к ним в город
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В Сочи местные жители жалуются на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками в городе сочинцы просят туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях, сообщили СМИ.
Как сообщает «Московский комсомолец» вопрос об ограничении въезда гостевых автомобилей в Сочи на днях был поднят на законодательном собрании Краснодара. Для снижения количества машин на курорте рассматривают разные варианты, в том числе организацию платного въезда для туристов или разрешение на передвижение по городу в определенные дни автомобилей с четными и нечетными номерами, как за рубежом.
В свою очередь жители Сочи жалуются на серьезные пробки в городе, а курьеры и таксисты из-за заторов лишаются заработков.
Сочинцы уверены, что во всем виноваты туристы, которые приехали в город еще до официального старта курортного сезона. Серьезные проблемы наблюдаются и с парковкой, приезжие оставляют свои автомобили в неположенных местах, тем самым еще больше увеличивая заторы.
Одна из местных жительниц рассказала, что живет в Адлере, а работает в центре Сочи, и если раньше у нее на дорогу уходило около 40 минут, то теперь стоять в пробках приходится по полтора–два часа. «Если не предпринимать никаких мер, в летний сезон город и его окрестности просто встанут вмертвую», – добавила она.
«Из-за туристов муж лишился части зарплаты, он занимается развозом товаров. Платят супругу сдельно в зависимости от количества выполненных заказов. В мае из-за пробок количество доставок, которые он успевает сделать за день, снизилось практически вдвое. Летом работать вообще будет невозможно», – пожаловалась жительница курорта.
В соцсетях уже начался своеобразный флешмоб – местные жители фотографируют плакаты, надписи на футболках и наклейки на машинах со слоганом: «Не приезжайте к нам!», «Не приезжайте к нам на автомобилях!». Таким образом сочинцы хотят убедить туристов, что город не резиновый, и даже при закрытых границах в России вполне можно найти другие места для отдыха.
Ранее глава города Алексей Копайгородский сообщал, что в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта.
Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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В Совфеде высказались о защите задержанной в Минске россиянки Сапеги
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«Если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя задержание белорусскими правоохранителями россиянки Софьи Сапеги.
«Наше государство обязано защищать законные права и интересы своих граждан. Но если они нарушают закон в другой стране, то должны четко понимать, что им, возможно, придется нести ответственность за содеянное по законам этой страны. Поэтому мы по возможности предупреждаем россиян о такой ситуации», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Что касается тяжести обвинений, то здесь, как правило, подход такой: если гражданину РФ угрожает смертная казнь за совершение преступления в другой стране, а в России на эту меру наказания наложен мораторий, тогда мы настаиваем на выдаче такого гражданина нам. Причем зачастую такие граждане отбывают положенный срок, но уже в России», – рассказал собеседник.
Сенатор подчеркнул, что Софья Сапега, вероятно, вмешивалась в дела суверенного государства. Более того, из предварительно озвученных обвинений следует, что она имела прямое отношение к публикации личных данных не только граждан Белоруссии, но и России, отметил собеседник.
«Это уже само по себе является серьезным правонарушением в рамках российского законодательства. Поэтому в любом случае, если ее вина будет доказана, эта история для нее просто так не закончится. Но как гражданка России она имеет право на консульскую поддержку. И, насколько я знаю, эта поддержка ей была оказана», – заключил Климов.
Ранее стало известно, что задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил источник в белорусских силовых структурах.
«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил источник. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат.
«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя сложившуюся ситуацию.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Онищенко порекомендовал россиянам не ехать в Турцию в этом году
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В Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому российскому туристу стоит забыть по турецкий берег в этом году, заявил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя предложение министра республики создать модель безопасного туризма.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой предложил России создать модель безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии. Согласно ей, в первую очередь предлагается открыть для посещения только курортные города, где по словам главы ведомства ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 на 50 % ниже среднего показателя по стране.
«Забудьте в этом году про турецкий берег. Хватит! Там ситуация неконтролируемая, неуправляемая. Что говорить, если они уже и тесты практически отменили. Они готовы на все, потому что прекрасно понимают, что страховки у туриста нет. Заболеет он там, дай бог до дома добраться успеет. А если там останется, то кто его лечить будет? Тем более известно, что не все легко переносят заболевание», – говорит Онищенко.
Отметим, что турецкий министр также сообщил, что страна готова пускать российских туристов без обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну, поскольку Россия успешно справляется с заболеванием.
«Не нужно рассчитывать, что если вы заболеете в Турции, то за вами самолеты пришлют специальные. Давайте изначально не создавать сложные ситуации. А то, что в каких-то городах на 50 % меньше заболевших – ужимки слабых, это абсолютно не аргумент. Не нужно ездить, даже если доступ будет», – подчеркивает депутат
Врач подчеркивает, что даже молодежь не всегда после коронавируса может сразу вернуться к нормальному образу жизни, у них тоже бывают последствия по состоянию.
«Это потеря здоровья, средств, потому что реабилитация длится достаточно долго. Поэтому давайте прививаться и отдыхать дома. Тем более, что на сегодняшний день по курортам у нас есть достаточно приличные возможности. А нашим бы предпринимателям, которые предоставляют туристические услуги, следует поумерить свои аппетиты. Здесь нужно проявить солидарность», – считает Онищенко.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции, Россия ограничила с ней регулярное и чартерное авиасообщение с 15 апреля по 1 июня. В ближайшее время российская делегация намерена посетить страну для оценки ситуации и перспектив возобновления авиационного сообщения и активного туристического потока.
20 мая сообщалось, что в Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 впервые с начала марта: количество заболевших составляет менее 10 тысяч человек.
Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России
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«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора.
«В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов».
Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор.
«Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков.
«Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны».
Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик.
«Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков.
«Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка».
«При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет».
Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета».
Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей.
Стала известна сумма долга туроператоров перед россиянами за Турцию
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Задолженность туроператоров перед туристами за несостоявшиеся туры в Турцию составляет порядка 20 млрд рублей, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин во вторник на 14-й международной конференции Digital Aviation & Travel Forum.
Горин заявил, что «40 млрд рублей была задолженность туроператоров перед туристами из-за отмененных (в 2020 году) туров», на данный момент «эта цифра выглядит намного симпатичнее, всего осталось 14 млрд, но, увы, закрытие Турции привело к тому, что еще 20 млрд перенесенных туров нужно будет выполнять в перспективе», передает РИА «Новости».
«Мы провели исследование, из 500 тыс. туристов, которые не смогли полететь в Турцию, только 15% перебронировали свои туры на Россию, 18% – в другие страны, а 60% и более приняли решение ждать открытия Турции и перенесли сроки поездок», – добавил Горин.
Напомним, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила с ней регулярное и чартерное авиасообщение с 15 апреля по 1 июня.
20 мая сообщалось, что в Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 впервые с начала марта: количество заболевших составляет менее 10 тыс. человек.
Накануне министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страна готова пускать российских туристов без обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус, поскольку Россия успешно справляется с заболеванием.
Вместе с тем бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили в пресс-службе суда.
«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Уточняется, что суд рассмотрел восемь протоколов, по двум вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере 3 миллиона рублей за каждое административное правонарушение.
Помимо этого, 10 июня в отношении Facebook суд рассмотрит еще два аналогичных протокола и два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях).
Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией.
Накануне Роскомнадзор сообщил, что трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией.
По данным ведомства, после того как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации.
Россия возобновила полеты в пять стран
Россия возобновляет полеты в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту, восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе.
Рейсы Москва – Канкун, Москва – Лиссабон и Москва – Джидда теперь могут проводиться по три раза в неделю. По направлениям Москва – Рейкьявик и Москва – Валлетта самолеты смогут отправляться с частотой два раза в неделю, передает РИА «Новости». Рейсы Грозный – Джидда и Махачкала – Джидда разрешено осуществлять по одному разу в неделю.
Кроме того, увеличивается число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.
Также возобновляются полеты за рубеж из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.
Напомним, Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Исключение составили вывозные перелеты, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.
Однако уже с августа в стране началось постепенное возобновление международного авиасообщения.
Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД порекомендовал россиянам не ехать в Турцию в этом году.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об ухудшении ситуации с COVID из-за туризма.
МИД предупредил Ригу о последствиях замены флага России
Рига должна осознавать пагубность таких провокационных шагов, решение властей Латвии – это недостойные манипуляции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений. К сожалению, это недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Ранее Захарова заявила, что Латвия своими действиями в отношении российского флага в Риге пытается закрепиться в числе недружественных государств, Москва сделает соответствующие выводы.
Напомним, власти Риги объяснили замену флага России тем, что было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Кроме того, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. В ответ мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице.
В Крыму предложили связать Симферополь и Ялту канатной дорогой
В Крыму предложили построить уникальную канатную дорогу протяженностью более 50 километров, проходить она будет от Симферополя до Ялты, сообщил председатель комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
«В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты. Уникальную для республики транспортную магистраль длиной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей», – написал он в своем Facebook.
Бабашов отметил, что проект является всего лишь интересным предложением, которое поддержали многие депутаты. Презентация проекта прошла на заседании комитета.
«По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК. Если говорить о технике – тут тоже интересно. Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», – отметил он, а также добавил, что реализация проекта зависит от того, найдут ли производители инвестора.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил строить на судостроительном заводе «Море» в Феодосии ледоколы, соответствующее предложение уже направлено в правительство.
Россия поставила партию истребителей Су-35 в одну из зарубежных стран
Россия в 2020 году поставила партию истребителей поколения 4++ Су-35 в одну из зарубежных стран, следует из годового отчета предприятия-производителя данных машин – ПАО «Сухой».
Как отмечается в отчете, в рамках военно-технического сотрудничества и в соответствии с обязательствами изготовлена и принята зарубежным заказчиком партия самолетов Су-35, передает РИА «Новости».
Информации, о какой именно стране идет речь, в документе нет.
Единственный официально подтвержденный иностранный заказчик Су-35 – Китай, купивший у России 24 Су-35 на 2,5 млрд долларов.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва не исключает подписание контракта на поставку дополнительной партии этих истребителей Пекину.
Ранее появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа. Су–30СМ и Су–35 сохранили аэродинамику истребителя Су–27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. Также новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. Кроме того, Су–35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях.
Представитель посольства России встретился с арестованной в Минске россиянкой Сапегой
Представитель посольства России в Белоруссии встретился с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой, которую сняли с рейса Ryanair и задержали вместе с одним из основателей экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем, сообщили в дипломатической миссии.
«Представитель посольства встретился с гражданкой России – с Софией Сапегой», – цитирует слова сотрудника дипмиссии РИА «Новости».
Ранее было опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков Telegram-канала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.