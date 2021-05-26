Создатели фейка о праймериз ЕР не учли электронный формат проведения голосования Эксперт: Праймериз «Единой России» продемонстрировали работу социальных лифтов в России 26 мая 2021, 17:21 Текст: Елизавета Булкина

На праймериз «Единой России» идут молодые и энергичные управленцы, в том числе победители и финалисты всероссийских конкурсов, что способствует органичному обновлению политической элиты, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря Общественной Палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник. «Считаю также весьма позитивным то, что на выборы идут победители и финалисты всероссийских конкурсов, таких как «Лидеры России», «Политстартап», среди них много молодых и энергичных управленцев. Это наглядно демонстрирует, что в нашей стране заработала система «социальных лифтов» и «кадрового резерва», необходимых для органичного обновления всей политической элиты страны», – сказал он. Замсекретаря ОП также отметил, что важным является тот, что на выборы в Госдуму намерены баллотироваться люди, которые хорошо знают, что беспокоит наших граждан и твердо намерены решать их проблемы. «Среди тех, кто готов работать в Государственной Думе в новом политическом цикле много кандидатов, которых я знаю лично, в том числе и по работе в Общественной Палате. Это волонтеры, активисты социально ориентированных некоммерческих организаций, учителя, журналисты, врачи и работники культуры», – отметил Школьник. «Думаю, что опыт праймериз «Единой России», которые характеризуются публичностью и открытостью, может в последствии быть взят на вооружение и другими партиями. Такая открытость пользуется доверием граждан, депутаты, популярные в народе, как показывает практика, могут более эффективно использовать свой авторитет и ресурс доверия для работы в Государственной Думе нового созыва и уверенно представлять интересы своих избирателей в институтах государственной власти», – заключил он. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Ургант высмеял предвыборный ролик Волковой 25 мая 2021, 12:41

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеял предвыборный ролик бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой. В программе Ургант пошутил, что на самом деле стал режиссером ролика Волковой и показал якобы кадры со съемок, на которых подсказывает артистке правильные интонации и выражения. «Очень хорошо! Смотри, это прямо слоган: небо уронит мандат на ладони, нас не догонят, нас не догонят», – говорит телеведущий в завершении ролика. 13 мая бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, решившая участвовать в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области, опубликовала предвыборный видеоролик, в котором обосновала мотивы своего участия в выборах именно в Ивановской области. 20 мая она записала второе предвыборное видео, в котором пожаловалась на оппозицию. Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» в апреле зарегистрировал Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Стартовало предварительное голосование «Единой России» 24 мая 2021, 09:40 Текст: Алина Назарова

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно. По состоянию на 23 мая на сайте pg.er.ru зарегистрировалось почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Треть участников – общественники и волонтеры, более половины – беспартийные, каждый третий – моложе 35 лет, каждый четвертый – действующий депутат, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Наиболее высокие показатели активности – в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной Думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления», – рассказал председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин. Примерно в половине регионов процедура пройдет по смешанной системе, в том числе и очно. Там 30 мая откроются счетные (избирательные) участки. «Мы предприняли все необходимые меры, чтобы здоровью людей ничто не угрожало – на участках будут соблюдены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, санитайзерами и так далее», – резюмировал Карелин. Он напомнил, что 23 мая в Центральном исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования. «Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена», – отметин Карелин. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Роскомнадзор заблокировал поддельный сайт праймериз «Единой России» 26 мая 2021, 10:02 Текст: Наталья Ануфриева

Роскомнадзор заблокировал обнаруженный в Сети сайт праймериз партии «Единой России», он не использовался как фишинговый, но такая угроза присутствовала. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что информация сайта «вводила в заблуждение как избирателей, так и кандидатов», передает РИА «Новости». По словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева, сам по себе ресурс с доменным именем не использовался как фишинговый и не собирал данные его посетителей, но такая угроза была. «На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности. Кроме того, на нем использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте pg.er.ru, с целью мимикрии», – рассказал он. Праймериз «Единой России» проходят во всех регионах с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Желающий проголосовать должен иметь верифицированную учетную запись на сайте «Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. В понедельник сайт подвергся DDOS-атаке. Ключи шифрования блокчейна для праймериз «Единой России» разделили на четыре части 23 мая 2021, 19:26 Коды для шифров блокчейна электронного предварительного голосования «Единой Росси» разделили на несколько частей, технология позволяет сохранить тайну голосования и обеспечивает защиту персональных данных, заявили в партии. Части ключей шифрования получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, сообщается на сайте ЕР. Они будут хранить их в специальных сейф-пакетах до окончания предварительного голосования партии. Ключи соединят вечером 30 мая, после чего блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Наблюдать за подсчетом голосов смогут все желающие. Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев подчеркнул, что «Единая Россия» реализовала запрос избирателей на возможность наблюдения за ходом электронного предварительного голосования. «Это происходит с помощью технологии блокчейн. Чтобы предотвратить возможное вмешательство мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволяет нам провести самое защищенное, самое легитимное и самое открытое голосование», – сказал он. Высоко оценили уровень безопасности системы электронной процедуры и представители IT-отрасли. Они отметили, что развитие электронных выборных технологий позволяет делать процесс волеизъявления быстрее в самых дальних уголках. «Сделано все разумно, рационально. После голосования каждый сможет скачать все данные в этом блокчейне себе на компьютер и просто проверит, правильно ли учтен его голос. Это инновация. Причем сделать это можно при сохранении тайны голосования», – сказал Игорь Ашманов. В свою очередь, член Центризбиркома Антон Лопатин, подчеркнул, что практика применения дистанционного электронного голосования, которую наработала «Единая Россия», повышает доверие избирателей. «ЦИК РФ будет сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии процедуры», – заключил он. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах. Также примерно в половине регионов процедура пройдет и в очном формате – на один день, 30 мая, откроются счетные (избирательные) участки, куда люди смогут прийти и сделать свой выбор. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. Выборы в девяти российских регионах прошли без нарушений 24 мая 2021, 12:22 Текст: Алина Назарова

Муниципальные выборы прошли 23 мая в девяти регионах России. По данным экспертов Независимого общественного мониторинга (НОМ) и представителей общественных штабов, независимым контролем были охвачены все избирательные участки. Выборы прошли в республиках Алтай и Карачаево-Черкесия, Красноярском и Приморском краях, Волгоградской, Иркутской, Омской и Свердловской областях, а также Чукотском автономном округе, говорится в сообщении на сайте НОМ. Первыми открылись избирательные участки на Чукотке, где жители сельского поселения Нешкан голосовали за нового главу. В избирательном бюллетене были представлены две кандидатуры – кандидат от партии «Единая Россия» и самовыдвиженец. Выборы находились под контролем общественного наблюдателя. К 14.00 явка достигла почти 50%. В Республике Алтай завершились выборы глав Казахского, Чендекского, Ыныргинского, Верх-Пьянковского сельских поселений. Процедура голосования прошла без нарушений, все участки открылись вовремя. В Кош-Агачском районе избиратели, в сравнении с другими муниципальными образованиями, голосовали более активно: предварительная явка составила порядка 70%. За пост главы здесь борются два самовыдвиженца, кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России». В Эвенкийском районе Красноярского края состоялись досрочные выборы главы поселка Суломай. На выборах были зарегистрированы два самовыдвиженца и кандидат от партии «Единая Россия». Как сообщила региональный координатор НОМ Эвелина Павельева, местные жители проявили большой интерес к кампании – на 14.00 явка практически достигла 50%. В городском округе «Большой Камень» (Приморский край) проходили довыборы депутатов муниципальной думы по многомандатным избирательным округам № 6 и № 11. На два вакантных места претендовали по два кандидата от «Единой России», самовыдвиженец, а также кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ. Голосование прошло в штатном режиме. В Иркутской области прошли выборы в Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском муниципальных районах. Особенно высокий уровень конкуренции в Усольском районе, где на пост главы Среднинского городского поселения претендуют 12 кандидатов. Конкурентно прошли выборы и в Марьяновскиом муниципальном районе Омской области. Здесь жители голосовали на довыборах депутата муниципального Совета по одномандатному избирательному округу № 5. За место боролись пять кандидатов: от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженец. За все время проведения выборов нарушений выявлено не было. Жители Североуральского городского округа Свердловской области проголосовали на дополнительных выборах депутатов местной думы по пятимандатному избирательному округу № 2. Выборы проходили под тотальным контролем общественных наблюдателей, наблюдателей от партий и кандидатов, а также представителей СМИ. Также на всех участках установлены видеорегистраторы. Жалоб не поступало. Муниципальные выборы проходили в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области. Здесь за пост главы Бахтияровского сельского поселения между собой конкурируют кандидаты от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», а также самовыдвиженец. Процедура голосования была проведена без нарушений. В Карачаево-Черкесской Республике состоялись дополнительные выборы депутатов муниципальной Думы Карачаевского городского округа, в которых приняли участие два кандидата от партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца. А в Адыге-Хабльском муниципальном районе завершились досрочные выборы депутатов Совета Вако-Жилевского сельского поселения, где были представлены шесть кандидатов от «Единой России» и один – от «КПРФ». По словам председателя Общественной палаты региона Елены Ляшовой, «на 14.00 по местному времени явка в Карачаевском городском округе была приблизительно 25%, в Вако-Жилевском – 21,97%. Контроль за соблюдением прозрачности в проведении процедур проводили наблюдатели от Общественной палаты». В праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму примут участие 5,5 тыс. человек 23 мая 2021, 17:52 Текст: Алексей Дегтярев

Участниками предварительного голосования (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму станут порядка 5,5 тыс. человек, число выборщиков составляет порядка 6 млн человек, заявил глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин. Число заявок, направленных для участия в праймериз в 2021 году, вдвое превысило аналогичный показатель 2016 года, перед прошлыми выборами в Госдуму, указал Карелин, передает ТАСС. Всего было получено около 7,6 тыс. заявлений на предварительное голосование, зарегистрировано 5,5 тыс. «Конкурс на место более чем высокий», – подчеркнул сенатор. По его словам, число претендентов на выдвижение по федеральному списку и одномандатным округам примерно одинаково. Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко пояснил, что «во многих регионах конкурс – 25 человек на место», что «говорит о беспрецедентном уровне доверия» к праймериз. Ревенко добавил, что число граждан, которые смогут проголосовать при предварительном голосовании в системе онлайн, составляет около 6 млн человек. Ранее социологическое исследование «ФОМнибус» показало, что «Единая Россия» остается лидером симпатий избирателей, доверие к ней стабильно сохраняется на уровне выше 30%. Не меняются предпочтения граждан и в отношении других партий: на преодоление проходного барьера могут рассчитывать КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду». Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Праймериз «Единой России» подверглись критике со стороны СМИ-иноагентов 25 мая 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

СМИ-иноагенты опубликовали несколько критических статей о праймериз «Единой России», стартовавшем 24 мая. Большинство из них освещают скандалы, которые существуют в любой партии, однако есть и нейтральные и даже позитивные оценки. Так, радио «Свобода*» (внесено в список СМИ-иноагентов) собрало мнения интернет-пользователей о проведении партийных праймериз. Большинство из них отмечают, что ЕР – единственная в России партия, которая проводит процедуру предварительного голосования, пишут «Актуальные комментарии». Пользователи Twitter указывают, что количество зарегистрировавшихся на предварительное голосование избирателей, достигшее 5 млн человек, является «верным знаком доверия граждан». Также они обратили внимание на высокий процент участников праймериз, не являющихся членами партии – примерно половина. «Это тоже для многих будет хорошим уроком по внутрипартийной демократии», – отмечают пользователи. Приводятся и критические комментарии. «Предлагаю всем, кто выступает против ЕР, «сломать систему» и устроить «умное голосование наоборот». Давайте массово примем участие в «праймериз» ЕР, проголосовав согласованно за самую беспонтовую кандидатуру, лучше даже и беспартийную, но точно не за представителей партийной номенклатуры ЕР», – предложил один из комментаторов. Издание «Крым. Реалии» (внесено в список СМИ-иноагентов) опубликовало интервью с политологом Александром Кыневым, который заявил, что предвыборная кампания из-за правил организации в этом году «лишена интриги» и «в партии предпринимаются попытки привлечь хоть какое-то внимание к ней». По его словам, эту задачу решает предвыборный видеоролик бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой. Кроме этого, подобные скандалы, по мнению политолога, «всегда направлены на отвлечение внимания». Между тем само предварительное голосование оказалось крайне востребованным у россиян. В первый день в нем приняли участие больше 1 млн избирателей по всей стране. Напомним, утром в понедельник сайт pg.er.ru, где проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. Их обнаружила система мониторинга. Работу сайта восстанавливали совместно со специалистами Ростелекома. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Эксперт назвал острой конкуренцию на праймериз «Единой России» 24 мая 2021, 14:20 Текст: Олег Исайченко

«В ряде избирательных округов сейчас наблюдается ситуация, когда те, кого готовили на роль технических кандидатов, действуют самостоятельно и рассчитывают на победу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя старт предварительного голосования «Единой России». «На данный момент трудно сказать, в каких именно избирательных округах будет наблюдаться особенно высокая конкуренция между кандидатами от «Единой России». Но очевидно одно – конкуренция внутри региональных элит наблюдается во многих регионах, что не может не отразиться на ходе праймериз», – считает глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его словам, где-то конкурентные истории будут острее, где-то будут менее заметными в связи с тем, что некоторые кандидаты могут понадеяться на договоренности «высоких сторон». «Но в целом эти праймериз характеризуются общим оживлением региональных элит и пониманием того, что политикой заниматься нужно, интересно и полезно», – отметил собеседник. Старовойтов также указал на наличие разного рода несогласованных процессов в ходе предварительного голосования. «Мы наблюдаем немало историй, когда участники праймериз не согласны с ранее отведенной им ролью. И те, кого готовили на роль технических кандидатов, зачастую действуют самостоятельно, рассчитывая на то, что в случае победы партия будет вынуждена выдвинуть их кандидатуры на дальнейшие выборы», – пояснил политолог. «Такие примеры мы видим в ряде избирательных округов на территориях Ставрополья и Краснодарского края, а также в Белгородской, Омской и Новосибирской областях. Примечательно, что конкурентная борьба в ходе праймериз освещается открыто», – заключил Старовойтов. Напомним, предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно. При этом ранее стало известно, что «Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Эксперт рассказал о росте конкуренции на праймериз «Единой России» 25 мая 2021, 14:36 Текст: Елена Лексина

«Треть участников предварительного голосования составляют волонтеры и общественники, что свидетельствует о существенном обновлении партии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов, комментируя ход предварительного голосования «Единой России». «Предварительное голосование «Единой России» – уникальная процедура. Уже 24 мая для участия в предварительном голосовании было зарегистрировано более 6 миллионов граждан. Треть участников составляют волонтеры и общественники, что свидетельствует о существенном обновлении партии», – отметил политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В частности, как отмечает эксперт, по числу зарегистрированных избирателей на праймериз лидерами являются Москва, Краснодарский край, Свердловская, Московская области, Санкт-Петербург, а по доле участников праймериз среди избирателей региона – Тыва и Чувашия. Кроме того, по мнению собеседника, существенно вырос уровень конкуренции между кандидатами. Сегодня он составляет на некоторых округах 13 и даже 15 человек на место. Эксперт указал, что высокая конкуренция на праймериз наблюдается в Ульяновской, Ивановской областях и Приморском крае. «Также к регионам с большим числом поданных заявок стоит отнести Краснодарский край, Свердловскую, Иркутскую области и Москву», – добавил Орлов. «При этом среди конкурентных округов выделяются Центральный округ №208 в Москве, Нижневартовский и Ханты-Мансийский округа в ХМАО, а также Приокский округ в Нижегородской, Волгодонский в Ростовской и Магнитогорский в Челябинской областях», – указал политолог. Эксперт пояснил, что на предварительном голосовании очень важна роль региональных элит, «отсюда – высокий уровень конкуренции». «Элиты воспринимают эту процедуру «Единой России» как естественный и довольно значимый карьерный лифт. Неудивительно, что давление «на входе» в этот лифт непрерывно растет», – считает Орлов. «В целом, я считаю, что предстоящая неделя электронного голосования и «очный» день голосования 30 мая продемонстрируют действительно национальный масштаб вовлечения активной части населения в праймериз «Единой России», – заключил политолог. Напомним, предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно. При этом ранее стало известно, что «Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. Эксперты отмечают существенное увеличение профессионального разнообразия среди кандидатов. Так, среди зарегистрированных участников представлено больше социально одобряемых профессий: медиков, педагогов, работников сферы ЖКХ и культуры. Из 5,5 тыс. кандидатов 971 человек – это учителя и врачи. В частности, от Москвы на выборы идет главврач клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Попробовать свои силы в политике намерен и руководитель Красноярского регионального сосудистого центра КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Алексей Протопопов. Кроме того, помимо мэра Тольятти, пробуют свои силы на федеральном уровне и другие градоначальники. Мэр Омска Оксана Фадина решительно настроена на борьбу. Ей может составить конкуренцию также финалист конкурсов «ПолитСтартап» и «Лидеры России», депутат Заксобрания области Игорь Антропенко. От Оренбурга конкуренцию главе города Владимиру Ильиных составит победитель федеральных конкурсов, секретарь регионального отделения партии Сергей Дмитриев. Идет в Госдуму по списку и заслуженный врач РФ, глава городского округа Тольятти Николай Ренц. Молодой мэр Иваново Владимир Шарыпов также пробуется на праймериз. В списки по Дагестану будет пробовать свои силы проректор Московского института психоанализа, победитель конкурса «ПолитСтартап» и автор проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. Кандидатом от московского Тушинского одномандатного округа хочет стать молодой управленец-химик, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга. При этом в ряде регионов эксперты предвидят острую борьбу между уже состоявшимися известными политиками, готовыми побороться за место в региональных группах партсписка. Поменять статус согласен спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров – он был зарегистрирован на предварительное голосование по списку в Госдуму от родного Санкт-Петербурга. Участвовать в праймериз будут и два члена Совета Федерации: Сергей Лисовский выдвинулся в Госдуму по списку от Курганской области, а Владимир Кравченко настроен на победу в Томской области. Депутат Госдумы от Иркутской области Николай Николаев намерен сразиться с коллегой по Охотному ряду – депутатом Госдумы от Тамбова Тамарой Фроловой. В Брянской области борьба за место еще жарче: там сойдутся в схватке два председателя думских комитетов – глава комитета по образованию и науке, известный политолог Вячеслав Никонов и депутат Госдумы Валентина Миронова, которая возглавляет Комитет по образованию. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о защищенности сайта праймериз «Единой России». Хакеры атаковали сайт предварительного голосования «Единой России» 24 мая 2021, 11:01 Текст: Алина Назарова

Сайт предварительного голосования «Единой России» в понедельник утром подвергся DDoS-атаке, однако потеря данных исключена, на проведении процедуры хакерская атака не отразится, заявил глава IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев. «Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу», – сообщил Сатеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Накануне DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов также подвергся сайт «Единой России». При этом на сайте предварительного голосования pg.er.ru фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента IT, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Сатеев. Тем временем вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщил, что компания фиксирует практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России». По его словам, как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. «Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», – подчеркнул он. Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. ЦИК озвучил регионы, где пройдет онлайн-голосование 25 мая 2021, 14:27 Текст: Алина Назарова

Дистанционное электронное голосование в 2021 году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе, следует из решения Центризбиркома. На заседании во вторник ЦИК рассмотрел заявки десяти регионов на проведение дистанционного электронного голосования. Кроме того, в Москве дистанционное электронное голосование предусмотрено отдельным законом, передает РИА «Новости». «За регион должны проголосовать более 50% членов ЦИК. У нас более 50% голосов членов ЦИК набрали Курская область, Мурманская область, Нижегородская область, Ростовская область, Ярославская область и город Севастополь», – объявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. «Я считаю, что мы идем достаточно аккуратно и взвешенно. ... Нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему дистанционного электронного голосования, ограничившись 1-1,5 млн избирателей, и это будет большое количество транзакций», – сказал он. По словам Булаева, дистанционное электронное голосование будет применяться в том числе на муниципальных выборах. «Это сложнейшая процедура, требующая большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа. Это сложная задача, никто таких задач перед собой не ставил, не решал. Мы ее решили на тестировании, мы надеемся, что мы ее успешно решим и в единый день голосования», – подчеркнул зампред ЦИК. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев. В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России. В праймериз «Единой России» за день приняли участие более 1 млн человек 25 мая 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в первый день приняли участие более 1 млн избирателей, сообщила пресс-служба партии. Активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края, сообщил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин. «Количество проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта pg.er.ru. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор. Хочу напомнить, что возможность стать избирателем есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать – до 30 мая включительно», – сказал Карелин, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он также напомнил, что 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе, будут также открыты и счетные участки. «Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь «Единой России» определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму», – заключил он. Напомним, утром в понедельник сайт pg.er.ru, где проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. Их обнаружила система мониторинга. Работу сайта восстанавливали совместно со специалистами Ростелекома. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Госдума одобрила запрет избираться причастным к экстремизму гражданам 25 мая 2021, 13:36 Текст: Алина Назарова

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник проголосовали во втором чтении за поправку, согласно которой причастными к деятельности экстремисткой или террористической организации могут быть признаны лица, выразившие ей поддержку, в том числе в виде высказываний онлайн. Таким гражданам будет запрещено избираться на все выборные должности в течение трех лет с решения суда о признания организации экстремисткой или террористической. При этом причастность лица к деятельности таких организаций будет устанавливать суд, передает ТАСС. Под причастностью предлагается понимать «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической». Кроме того, причастными к таким организациям могут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям такой организации. При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, а также в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи. Кроме того, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким организациям. Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, – в течение трех лет. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек 26 мая 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

В предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы ха два дня приняли участие более 2,5 млн избирателей, сообщила пресс-служба партии. Активнее всего голосуют жители Свердловской области. За ней следуют Подмосковье, Краснодарский край, Москва и Оренбургская область, рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин. «Активность избирателей на предварительном голосовании «Единой России» оправдывает все наши самые смелые ожидания. Регистрация продолжается до 28 мая и также идет очень активно. В понедельник было шесть миллионов избирателей, спустя сутки желающих принять участие в предварительном голосовании стало на 400 тысяч человек больше. Это действительно высокий показатель, который подтверждает доверие к процедуре», – сказал Карелин, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Почти 2 млн человек намерены принять участие в предварительном голосовании в Центральном федеральном округе. Помимо традиционно высоких показателей в Москве и Московской области (633 и 252 тыс. человек соответственно), большой интерес к процедуре демонстрируют жители Тамбовской (больше 115 тыс. зарегистрированных) и Ярославской областей (около 60 тыс.). Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Создатели фейка о праймериз ЕР не учли электронный формат проведения голосования 26 мая 2021, 16:49 Текст: Елизавета Булкина

С началом предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в Сети начали распространяться фейки. Один из них – якобы о массовом подвозе избирателей в Котовске Тамбовской области – был разоблачен. «В Сети уже вовсю распространяется видео о массовом подвозе избирателей на предварительное голосование «Единой России» в Котовске Тамбовской области. Ролик активно тиражируется в ВК, но, разумеется, это фейк», – написал в своем Telegram-канале журналист, первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич. Он отметил, что попытка выдать фейк за правду была «неплохая». «Но есть нюанс: предварительное голосование в настоящее время проходит только в электронном формате. Избирательные участки будут открыты только 30 мая и в ограниченном числе регионов, где праймериз пройдут по смешанной системе», – пояснил Малькевич. Зампред комиссии ОП при этом подчеркнул, что создатели фейков «совсем обленились», поскольку распространяемое видео «гуляет» по Сети уже почти десять лет в качестве фейковых «доказательств» нарушений на голосованиях. Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. В праймериз «Единой России» за два дня приняли участие более 2,5 млн человек. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.