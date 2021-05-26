Ученые подтвердили безопасность станций связи 5G в Москве

Специалисты НИИМТ им. Измерова завершили научно-исследовательскую работу (НИР) о безопасности мобильной связи всех стандартов, в том числе 5G. Результаты исследования направлены в Минздрав и Роспотребнадзор для принятия окончательных решений, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

«Исследовательская работа определила, что уровни электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями мобильной связи всех стандартов, в том числе пятого поколения, безопасны для здоровья человека. Ученые также предложили более современную и точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями систем сотовой связи, и сделали вывод о необходимости внедрения новых методов контроля уровня электромагнитных полей и возможности корректировки действующего предельного допустимого уровня с 10 до 40 мкВт/кв. см», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что ход и выводы НИР обсуждались экспертной группой, в которую вошли представители федеральных органов власти, научно-исследовательских организаций, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения России и операторов связи. Результаты работы также прошли регистрацию, обязательную для всех научно-исследовательских трудов. Проведение исследования одобрено Минцифрой России, Минздравом России и рабочей группой национальной программы «Цифровая экономика».

«Как и многие прогрессивные города, Москва стремится развивать современную инфраструктуру связи. При этом приоритетом для нас остается благополучие жителей столицы – в преддверии коммерческого внедрения сетей пятого поколения мы хотели получить научно обоснованные данные и быть уверенными, что 5G безопасен. Именно поэтому в феврале 2019 года ДИТ Москвы инициировал проведение фундаментальной исследовательской работы, которая сегодня дала окончательный и однозначный ответ на вопрос о безопасности сетей пятого поколения», – прокомментировал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

В течение полутора лет специалисты НИИМТ им. Измерова проводили в дневное и вечернее время полевые натурные (уличные) измерения уровней электромагнитных полей (ЭМП) в шести типовых микрорайонах Москвы, где представлены стандарты связи 2G-4G, а также в пилотных зонах 5G. Они показали текущие условия ЭМП в окружающей среде, а также вклад, который каждый стандарт связи вносит в общий показатель уровня ЭМП.

«Лабораторные измерения проводились в течение пяти месяцев в полном соответствии с российскими и международными стандартами и методиками. В ходе этой работы ученые определяли безопасный уровень электромагнитного поля при перспективном использовании базовых станций стандарта 5G, в том числе в миллиметровых частотах, таких как 28 ГГц и 37 ГГц», – добавили в ДИТ.

Помимо этого, сотрудники НИИМТ им. Измерова проанализировали международную практику применения санитарных норм, стандартов безопасности и рекомендаций, изучили действующие методики контроля уровней электромагнитного поля.

«В ходе работы мы взяли за основу проверенные международные методики и дополнили их рядом критериев, которые позволили более тщательно измерить воздействие всех текущих поколений связи, а также перспективного пятого поколения. Что касается действующей в России санитарной нормы в 10 мкВт/кв. см, которая является одной из самых жестких в Европе: замеры и лабораторные исследования показали, что даже при ее увеличении уровень ЭМП по-прежнему останется на безопасном для человека уровне. Необходимость внедрения новых подходов к оценке уровней электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями сотовой связи, а также возможность корректировки нормативов будут способствовать скорейшему развитию сетей связи нового поколения», – уточнил доктор биологических наук, заведующий лабораторией электромагнитных полей НИИМТ им. Измерова Сергей Перов.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России появился новый способ мошенничества: злоумышленники пользуются мифами о якобы губительном излучении сетей 5G.