В Дагестане выпускников школы раскритиковали за танец в балетных пачках

В Дагестане разгорелся скандал после того, как выпускники лицея № 8 Махачкалы станцевали сцену из балета «Лебединое озеро» в юбках.

Восемь выпускников школы надели юбки и станцевали сцену из балета. Судя по видео, другие школьники встретили сценку смехом. На видео с выступлением слышен смех из зала, не скрывают улыбок и сами артисты, сообщает «Росбалт».

Ролик с шуточным танцем распространился в Сети и вызвал негативную реакцию у местных жителей. Местные общественники жестко осудили поступок выпускников, сообщает «Комсомольская правда».

«Аллах проклял мужчин, подобающим женщинам, и женщин, походящих на мужчин. Где мужество? Где умма (прихожане – прим ВЗГЛЯД), на которую мы надеемся? Нам тоже в школе говорили делать сценки. Но почему не сказать: «Я мужчина, я такого не сделаю». Кто вы после такого?» – прокомментировал видео замруководителя отдела просвещения Исламского университета в Дербенте Иса Гамзатов.

«Интересно, кому в голову пришла идея вырядить школьников в девочек? Директора школы и заместителя по воспитательной части стоило бы проверить на профпригодность», – написал один из местных телеграм-каналов, передает «ФАН».

Между тем выпускники лицея уже опубликовали коллективное письмо в поддержку школьников и учителей. Они отметили, что закончили учебное заведение в 2015 году и обязаны всем педагогам лицея. По их мнению, постановка имела исключительно шуточный характер.

«Танец маленьких лебедей», который по какой-то причине посчитали оскорбительным, не носил ни публичного, ни уничижительного, ни пропагандистского характера. Это всего лишь камерная школьная сценка, призванная, чтобы над ней от души посмеялись как дети, так и взрослые. Очень грустно, что в ней, как в темной комнате, углядели черную кошку, которой там нет», – говорится в письме выпускников.

В свою очередь дирекция лицея, по словам общественника Булача Чанкалаева, не знала о сценке. И пообещала впредь пресекать подобное.

В марте в Дагестане школьный учитель пострадал в результате взрыва гранаты во время урока ОБЖ, возбуждено уголовное дело о халатности.