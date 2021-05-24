Выборы в девяти российских регионах прошли без нарушений

Муниципальные выборы прошли 23 мая в девяти регионах России. По данным экспертов Независимого общественного мониторинга (НОМ) и представителей общественных штабов, независимым контролем были охвачены все избирательные участки.

Выборы прошли в республиках Алтай и Карачаево-Черкесия, Красноярском и Приморском краях, Волгоградской, Иркутской, Омской и Свердловской областях, а также Чукотском автономном округе, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Первыми открылись избирательные участки на Чукотке, где жители сельского поселения Нешкан голосовали за нового главу. В избирательном бюллетене были представлены две кандидатуры – кандидат от партии «Единая Россия» и самовыдвиженец. Выборы находились под контролем общественного наблюдателя. К 14.00 явка достигла почти 50%.

В Республике Алтай завершились выборы глав Казахского, Чендекского, Ыныргинского, Верх-Пьянковского сельских поселений. Процедура голосования прошла без нарушений, все участки открылись вовремя. В Кош-Агачском районе избиратели, в сравнении с другими муниципальными образованиями, голосовали более активно: предварительная явка составила порядка 70%. За пост главы здесь борются два самовыдвиженца, кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России».

В Эвенкийском районе Красноярского края состоялись досрочные выборы главы поселка Суломай. На выборах были зарегистрированы два самовыдвиженца и кандидат от партии «Единая Россия». Как сообщила региональный координатор НОМ Эвелина Павельева, местные жители проявили большой интерес к кампании – на 14.00 явка практически достигла 50%.

В городском округе «Большой Камень» (Приморский край) проходили довыборы депутатов муниципальной думы по многомандатным избирательным округам № 6 и № 11. На два вакантных места претендовали по два кандидата от «Единой России», самовыдвиженец, а также кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ. Голосование прошло в штатном режиме.

В Иркутской области прошли выборы в Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском муниципальных районах. Особенно высокий уровень конкуренции в Усольском районе, где на пост главы Среднинского городского поселения претендуют 12 кандидатов.

Конкурентно прошли выборы и в Марьяновскиом муниципальном районе Омской области. Здесь жители голосовали на довыборах депутата муниципального Совета по одномандатному избирательному округу № 5. За место боролись пять кандидатов: от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженец. За все время проведения выборов нарушений выявлено не было.

Жители Североуральского городского округа Свердловской области проголосовали на дополнительных выборах депутатов местной думы по пятимандатному избирательному округу № 2. Выборы проходили под тотальным контролем общественных наблюдателей, наблюдателей от партий и кандидатов, а также представителей СМИ. Также на всех участках установлены видеорегистраторы. Жалоб не поступало.

Муниципальные выборы проходили в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области. Здесь за пост главы Бахтияровского сельского поселения между собой конкурируют кандидаты от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», а также самовыдвиженец. Процедура голосования была проведена без нарушений.

В Карачаево-Черкесской Республике состоялись дополнительные выборы депутатов муниципальной Думы Карачаевского городского округа, в которых приняли участие два кандидата от партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца. А в Адыге-Хабльском муниципальном районе завершились досрочные выборы депутатов Совета Вако-Жилевского сельского поселения, где были представлены шесть кандидатов от «Единой России» и один – от «КПРФ».

По словам председателя Общественной палаты региона Елены Ляшовой, «на 14.00 по местному времени явка в Карачаевском городском округе была приблизительно 25%, в Вако-Жилевском – 21,97%. Контроль за соблюдением прозрачности в проведении процедур проводили наблюдатели от Общественной палаты».