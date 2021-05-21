Собянин пожаловался на низкую долю привившихся от COVID-19 в Москве В Москве решили поставить памятник академику Сахарову 21 мая 2021, 11:33 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве появится памятник академику Андрею Сахарову, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка, сообщил глава Совета по правам человека президента РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. Фадеев напомнил, что 21 мая исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова, передает РИА «Новости». «Сам вопрос об установке памятника в столице уже решен. Когда и где он будет возведен – это уже технический вопрос, который нужно задавать тем, кто занимается непосредственно его установкой», – сказал он. Глава СПЧ добавил, что планирует посетить памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Сахарова. «В частности, 21 мая пройдет концерт в Московском международном Доме музыки, который я планирую посетить, а днем ранее в галерее «ГРАУНД Солянка» открылась выставка «Андрей Сахаров. Новый век», представленная как «путешествие с десятью остановками», – добавил глава Фадеев. Член СПЧ Андрей Бабушкин добавил, что тема установки памятника Сахарову в столице обсуждалась неоднократно. На вопрос, кто будет заниматься установкой памятника, он сказал: «Пока, наверное, рано об этом говорить». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия.

Москвичи нашли подходящую для переименования в честь Лужкова улицу 19 мая 2021, 18:03

Фото: Илья Питалев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Группа москвичей направила обращение в столичную мэрию и Мосгордуму с предложением переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова. В обращении отмечается, что в конце апреля 2020 года более 30 депутатов Госдумы России обратились с ходатайством к мэру Москвы о присвоении одной из улиц или площадей Москвы имени Юрия Лужкова, передает РИА «Новости». «В муниципальном районе «Аэропорт» есть городской топоним с абсурдным названием: «4-я улица 8 Марта». В столице есть улица 8 Марта, есть 1-я улица 8 Марта и есть 4-я улица 8 Марта. Не существует ни 2-й, ни 3-й улиц 8 Марта. Имя Лужкова тесно связано с районом», – говорится в обращении. Как указали москвичи, Лужков неоднократно посещал этот район с традиционными субботними объездами в должности мэра. «Горячо радел за свое детище – проект «Большой Ленинградки», реконструкции Ленинградского проспекта, превращения его в современную автомагистраль. 4-я улица 8 Марта находится недалеко от проспекта», – отмечается в обращении. Подчеркивается, что жители благодарны Лужкову за то, что при проектировании «Большой Ленинградки» были выбраны тоннельные решения, а не эстакадные. Транспортные потоки убраны под землю. «Предлагаем переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова», – добавили инициаторы. На ваш взгляд Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем? Да

Нет

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова. В свою очередь в Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова. Напомним, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. В феврале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства рекомендовал присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления. ГИБДД Москвы поддержала частичное введение ограничения скорости в 30 км/ч 19 мая 2021, 18:10 Текст: Дарья Григоренко

ГИБДД Москвы сообщила, что поддерживает идею введения ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. «Для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, должна быть своя скорость», – говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

Отмечается, что 17 мая началась шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Как уточнили в ведомстве, главная тема – снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу. «Последние – самые уязвимые участники дорожного движения. Каждый день в мире в ДТП погибают 3 тыс. детей и подростков. И если при скорости 30 км/ч шанс выжить еще есть, то при 80 км/ч это практически невозможно», – добавили в ГИБДД. Ранее, вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Регионы также получили рекомендацию применять на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС. В ноябре 2020 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, добавив, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП. Также Колокольцев отметил, что на безопасность дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей. Задержаны обсуждавшие в автобусе нападение на школу в Москве подростки 20 мая 2021, 13:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

У обсуждавших нападение на школу подростков в Москве изъяли нож, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту, сообщил адвокат Тимур Маршани, с которым родители задержанных обсуждают возможность представлять их интересы. «Сейчас их допрашивают в МВД. У них изъяли нож-бабочку, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту», – сообщил Маршани ТАСС. Он пояснил, что изъятые предметы не ограничены в гражданском обороте, оба задержанных еще не достигли 18 лет. Молодые люди пояснили правоохранителям, что шутили и не собирались нападать на школу. «Это была гипотетическая возможность, которую они обсуждали в виде шутки, никакого отношения это к реальному преступлению или к попытке совершения преступления не имеет», – добавил Маршани. Юрист уточнил, что подростков задержали на законном основании: при подозрении в совершении преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, полиция может проводить профилактические проверки, задержание, установление личности и преступных связей. При этом изъятые предметы также могут использоваться при совершении преступления. «По подозрению в реальной объективной возможности совершения преступления данные молодые люди были задержаны, сейчас проводится проверка. В последующем они будут поставлены на профилактический учет», – указал юрист. Ранее сообщалось, что правоохранители в Москве начали поиск двух молодых людей, которые обсуждали возможное нападение на одну из столичных школ в автобусе. Разговор юношей о гипотетическом нападении услышал другой подросток, он сообщил об этом в полицию. Центральный детский магазин на Лубянке опечатали 18 мая 2021, 13:55 Текст: Елизавета Булкина

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. «По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. <…> 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин. Мужчина с ножом напал на подростка в лифте в Москве 19 мая 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве мужчина напал с ножом на школьника в лифте одного из жилых домов, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Инцидент произошел в понедельник, 17 мая. Неизвестный в лифте угрожал несовершеннолетнему предметом, похожим на нож. Преступник похитил у десятиклассника телефон и скрылся, передает «Вечерняя Москва». Материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. Позже подозреваемый был задержан, им оказался 43-летний безработный. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Фасад здания обрушился на двух человек в Москве 19 мая 2021, 12:37 Текст: Алексей Дегтярев

Прокуратура Москвы инициировала проверку после обрушения фасада здания на двух человек, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По предварительной информации, 19 мая на улице Садовой-Спасской произошло частичное обрушение штукатурного слоя фасада жилого дома. В результате двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В ходе проверки планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку полноте действий ответственных лиц управляющей компании. В феврале в центре Москвы обрушились строительные леса, пострадал человек, правоохранители проводили проверку. В Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова 18 мая 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы. «На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий. Хинштейн напомнил, что ранее с аналогичным обращением в адрес Собянина выступила и большая группа депутатов Госдумы, включая руководителей фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. На «салатовой» ветке метро в Москве остановлено движение 19 мая 2021, 21:49 Текст: Дарья Григоренко

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. «Нет движения поездов на участке «Зябликово» – «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 16 апреля движение поездов было приостановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Боровицкая» до «Нагорной» из-за человека на путях. В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы». «Отравителю с газировкой» вынесли приговор 20 мая 2021, 16:47 Текст: Алексей Дегтярев

Вынесен приговор Мурату Сабанову, обвиненному в отравлениях с помощью газировки в центре Москвы, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. «С учетом позиции государственного обвинителя, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщила Нефедова РИА «Новости». Ему инкриминировали 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве, по данным надзорного ведомства, всего пострадавшими числятся 30 человек. Напомним, прокуратура запрашивала для Сабанова 17 лет колонии строгого режима. Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко сообщала, что Сабанов признал вину, но лишь частично, он не согласился с «причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый заявлял, что пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь. С мая по июнь 2019 года Сабанов избирал жертв в разных местах в центре Москвы. Он подбирал тех, кто находится в состоянии опьянения, предлагал выпить им приготовленный напиток с растворенными лекарствами седативного действия, либо добавлял им эти препараты в бутылки, которые были при себе у жертв, чтобы обобрать их. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован. Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий 18 мая 2021, 21:49 Текст: Елена Мирошниченко

Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24». «Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия... В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились». Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин. Москвича задержали за надругательство над дочерью в 2009 году 19 мая 2021, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержали мужчину, который подозревается в надругательстве над 12-летней дочерью, сообщил источник в правоохранительных органах. Родственница девушки 1997 года рождения заявил правоохранителям, что с февраля по август 2008 года отец девочки «трогал ее за интимные места», сообщил источник РИА «Новости». Тогда девочке было 11 лет. «Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», – добавил собеседник. Мужчину задержали 18 мая, он признался в содеянном. В феврале в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Обезврежена похищавшая деньги у пенсионеров в Москве банда лжеюристов 20 мая 2021, 12:19 Текст: Алексей Дегтярев

Задержаны кравшие у пенсионеров деньги мошенники, возбуждено 16 уголовных дел, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны шестеро подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены 16 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – цитирует Волк ТАСС. Правоохранители вместе с представителями компании Group-IB установили, что подозреваемые звонили пенсионерам и представлялись работниками юридических фирм. Они обещали помочь в получении компенсаций за некачественно оказанные услуги другими организациями, для этого они брали «комиссию», «налоговый сбор», доверчивые пенсионеры переводили им свои сбережения на счета. «Одну из потерпевших – 83-летнюю москвичку, ветерана труда и заслуженного учителя – сообщники убедили произвести оплату налога на якобы причитающуюся ей компенсационную выплату с помощью экспресс-перевода. Пенсионерка неоднократно пересылала деньги по указанным ей реквизитам, в результате чего лишилась 280 тыс. рублей», – пояснила представитель ведомства. Всего было проведено 17 обысков, изъяты банковские карты, компьютерная техника, базы данных с персональными данными граждан, средства связи и документы. «Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона», – указала Волк. Ранее в Москве пресекли деятельность преступной группы, кравшей смартфоны жителей и похищавших через кабинеты онлайн-банков их деньги. Полиция начала поиск обсуждавших в автобусе нападение на школу в Москве 20 мая 2021, 12:34 Текст: Алексей Дегтярев

Правоохранители в Москве начали поиск двух молодых людей, которые обсуждали возможное нападение на одну из столичных школ в автобусе, сообщил источник в правоохранительных органах. «Полиция ведет розыск двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ. Их разговор услышал подросток, который сообщил об этом в полицию. Кроме того, при себе у молодых людей была кобура от пистолета», – пояснил собеседник ТАСС. 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После нападения на школу в Казани полиция Москвы усилила меры безопасности нескольких столичных школ. Пассажирам метро Москвы и МЦК начали раздавать питьевую воду 18 мая 2021, 14:36 Текст: Наталья Ануфриева

Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начнут раздавать питьевую воду, если температура на станциях будет выше 28 градусов, сообщили в столичном департаменте транспорта. В Telegram-канале департамента говорится, что для комфорта пассажиров в метро был увеличен воздухообмен, вентиляцию перевели в летний режим работы. Кроме того, было принято решение бесплатно раздавать пассажирам воду на станциях, «если температура на них превысит 28 градусов». Отмечается, что воду уже раздают на станциях «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Кунцевская» (Арбатско-Покровской линии), «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили», «Филевский парк», а также на станциях Московского центрального кольца (МЦК): «Стрешнево», «Панфиловская», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка», «Нижегородская». Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели. Собянин опроверг информацию о застройке «РЖД Арены» жильем 19 мая 2021, 14:54 Текст: Елена Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены», он назвал это бредом и добавил, что стадион и окружающий его спортивный кластер должны развиваться. «Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», – цитирует его РИА «Новости». Также он подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки, мэр считает, что «новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона». Также Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для людей с инвалидностью. «Достаточно много людей с ограниченными возможностями, которым нужны специальные требования для таких спортивных сооружений. Здесь как раз такой спортивный объект, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются регулярно, ...и всем желающим москвичам ...заниматься плаванием, баскетболом, волейболом, на тренажерах и так далее», – рассказал Собянин. По его словам, в ФОКе созданы условия для занятий спортом и проведения реабилитации людей с инвалидностью: помещения расширены для проезда колясок, а также оснащены цветовой навигацией для слабовидящих людей, в раздевалках и бассейне есть специальные приспособления, которые позволяют пользоваться ими людям с инвалидностью. ФОК может оказывать услуги 120 посетителям ежедневно. Мэр рассказал, что за последние годы в Москве построили около140 новых спортивных объектов, в их числе бассейны, ледовые арены, футбольные поля. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Взамен РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово. В новости отмечается, что ремонтировать стадион клуба в Черкизово нет смысла, на его месте якобы построят новый многофункциональный район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.