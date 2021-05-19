Собянин опроверг информацию о застройке «РЖД Арены» жильем

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены», он назвал это бредом и добавил, что стадион и окружающий его спортивный кластер должны развиваться.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», – цитирует его РИА «Новости». Также он подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки, мэр считает, что «новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона».

Также Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для людей с инвалидностью.

«Достаточно много людей с ограниченными возможностями, которым нужны специальные требования для таких спортивных сооружений. Здесь как раз такой спортивный объект, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются регулярно, ...и всем желающим москвичам ...заниматься плаванием, баскетболом, волейболом, на тренажерах и так далее», – рассказал Собянин.

По его словам, в ФОКе созданы условия для занятий спортом и проведения реабилитации людей с инвалидностью: помещения расширены для проезда колясок, а также оснащены цветовой навигацией для слабовидящих людей, в раздевалках и бассейне есть специальные приспособления, которые позволяют пользоваться ими людям с инвалидностью. ФОК может оказывать услуги 120 посетителям ежедневно.

Мэр рассказал, что за последние годы в Москве построили около140 новых спортивных объектов, в их числе бассейны, ледовые арены, футбольные поля.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Взамен РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово. В новости отмечается, что ремонтировать стадион клуба в Черкизово нет смысла, на его месте якобы построят новый многофункциональный район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком.