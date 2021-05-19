Украинских организаторов «Евровидения» обвинили в плагиате

Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» в плагиате. По ее словам, постановка на песню «Шум» группы Go_A является ее режиссерским сценарием.

На своей странице в Facebook девушка рассказала, что 6 февраля для участия в конкурсе она отправляла на телевидение идею для клипа украинского коллектива. По ее словам, тогда победил другой человек.

«Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню «Шум» группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» – спросила у подписчиков сценарист.

Она указала, что в ее сценарии была идея и способы ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. Михайлова подчеркнула, что направила письмо на телеканал «Суспільне мовлення» с просьбой указать свое авторство идеи постановки, однако ее перенаправили с этим вопросом на СТБ. После чего девушка обратилась за помощью к юристу и провела встречу с представителями СТБ. Ей заявили, что «постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».

Вместе с тем девушка призналась, что несмотря на плагиат, все равно болеет за Украину и обожает группу Go_A. «Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», – заключила сценарист.

Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.

Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».