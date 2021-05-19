|
|
Украинских организаторов «Евровидения» обвинили в плагиате
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» в плагиате. По ее словам, постановка на песню «Шум» группы Go_A является ее режиссерским сценарием.
На своей странице в Facebook девушка рассказала, что 6 февраля для участия в конкурсе она отправляла на телевидение идею для клипа украинского коллектива. По ее словам, тогда победил другой человек.
«Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню «Шум» группы Go_A не похожа на мою от слова «совсем»? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» – спросила у подписчиков сценарист.
Она указала, что в ее сценарии была идея и способы ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки. Михайлова подчеркнула, что направила письмо на телеканал «Суспільне мовлення» с просьбой указать свое авторство идеи постановки, однако ее перенаправили с этим вопросом на СТБ. После чего девушка обратилась за помощью к юристу и провела встречу с представителями СТБ. Ей заявили, что «постановка – это полностью разработанная другим человеком идея».
Вместе с тем девушка призналась, что несмотря на плагиат, все равно болеет за Украину и обожает группу Go_A. «Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», – заключила сценарист.
Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»
|
|
Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2» составят 5-6 млрд долларов в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» в 5-6 млрд долларов в год», – заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, передает РИА «Новости».
По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 млрд долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.
Как отметил Макогон, эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он заявил, что необходимо предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Между тем в понедельник Германия разрешила начать укладку «Северного потока – 2» в своих водах.
Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме указали на серьезный просчет в отношениях с Украиной
|
|
Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Украина [в нынешнем виде] просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», – высказался Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. «Потому что они [якобы] ни в чем не виноваты, их используют – Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать», – считает депутат.
Затулин также выразил мнение, что «борьба за Украину не закончена». «Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже», – заключил политик.
Накануне в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля 2019 года. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а вступил в силу 1 апреля 1999 года. В Кремле отмечали, что прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Холмогоров резко отреагировал на выступление Манижи на «Евровидении»
|
|
Публицист Егор Холмогоров, оценивая выступление Манижи на песенном конкурсе «Евровидение – 2021», заявил, что нарочно не смог бы придумать метафору дерусификации лучше, чем сотворила сама певица.
«В новом варианте саморепрезентации Манижи с Рашен Вуман все еще круче. «Недославянка» высвобождается из традиционного русского наряда, как утверждают, сшитого из лоскутков, присланных женщинами со всей России, и оказывается обычной гастарбайтеркой в комбинезоне», – отметил Холмогоров, пишет «Царьград».
Холмогоров добавил, что «если бы он нарочно придумывал метафору дерусификации, выхода из русскости, разрусения», то у него «не получилось бы лучше».
В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил шансы Манижи в финале конкурса, при этом признался, что не понимает ее песню, передает РИА «Новости».
«То, что она будет на высоком месте, у меня нет сомнения. Шанс на победу высокий. С точки зрения номера и выступления – прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть, она на своем месте. Но песня, я не понимаю ее песню», – сказал Пригожин.
Накануне представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама Манижа пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму подсчитали размер компенсации от Украины за блокаду полуострова
После смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Идет колоссальная работа, подсчитать ущерб сложно. <…> Что мы будем с этим делать – мы получим моральное подтверждение того, что нас все время пытались уничтожить. Когда придут [на Украине] к власти люди, а этот момент обязательно настанет, с которыми можно разговаривать, тогда будет момент для компенсации всех исков (убытков), понесенных крымчанами», – цитирует ТАСС Константинова.
Ранее Госсовет полуострова сообщал, что власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Посла Украины возмутило решение обсудить в Бундестаге отношения с Россией
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
«Постыдно, что фракция Левой партии злоупотребляет темой 80-летней годовщины нападения Германии на СССР и цинично использует ее, чтобы приглушить агрессию России против Украины», – написал дипломат в Twitter. По его мнению, «тем самым происходит глумление над 8 млн украинских жертв нацистов».
В среду Бундестаг обсудит резолюцию Левой партии под названием «80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз – за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения». Депутаты призывают использовать 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР как повод «начать переговоры с целью заключения германо-российского соглашения для достижения примирения и укрепления дружбы» между ФРГ и Россией.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Манижа выступила в полуфинале Евровидения
Представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2021» с песней Russian Woman.
Полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2021» можно посмотреть на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
Ранее Манижа выразила уверенность, что попадет в финал конкурса.
Международный конкурс «Евровидение-2021» стартовал на берегу реки Ньиве-Маас в Роттердаме 16 мая.
Российская участница Манижа выступает с песней Russian Woman («Русская женщина»). По ее словам, написать композицию ее «заставили трудные времена» в жизни.
В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Иностранцы восхищались видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова объяснила, как Киеву стоит назвать помощь России в вывозе украинцев из Непала
Помощь России при вывозе граждан Украины называется «ответственным поведением», объяснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.
Посольство России совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс «Аэрофлота» для вывоза из Непала 219 россиян, также из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты и 10 граждан Украины.
Захарова в своем Facebook отметила, что в то время как все благодарят за помощь, «киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз».
«Глава МИД Украины Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: «Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени «Аэрофлота» начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства». Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать», – написала дипломат.
Между тем Захарова отметила, что российский посол в Непале Алексей Новиков «вновь творит чудеса». «Тот самый посол Алексей Новиков, который год назад разбил в Катманду палаточный лагерь для соотечественников, которых пандемия застигла врасплох. Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян», – отметила она.
Напомним, 3 мая власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендовали оперативно покинуть страну.
Манижа вышла в финал Евровидения
|
|
Представляющая Россию певица Манижа по итогам состоявшегося во вторник вечером выступления на арене «Ахой» в Роттердаме прошла в финал международного конкурса «Евровидение-2021» с песней Russian Woman.
Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран – участниц полуфинала, передает ТАСС.
«В финал прошла Россия», – объявили ведущие.
В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут десять участников. Автоматически финалистами становятся представители стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран – основательниц конкурса) – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, – Нидерландов.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме.
Напомним, в понедельник певица выразила уверенность, что попадет в финал конкурса.
Международный конкурс «Евровидение-2021» стартовал на берегу реки Ньиве-Маас в Роттердаме 16 мая. Российская участница Манижа выступает с песней Russian Woman («Русская женщина»). По ее словам, написать композицию ее «заставили трудные времена».
В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Иностранцы восхищались видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме.
Зеленский увеличил военные расходы Украины
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая об увеличении военных расходов в госбюджете на предстоящие три года, следует из указа, опубликованного пресс-службой офиса украинского президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О предложениях к бюджетной декларации на 2022–2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – приводит текст документа ТАСС.
В решении СНБО, о котором идет речь, дано поручение правительству обеспечить при подготовке законопроектов о госбюджете на 2022, 2023 и 2024 годы увеличение объема расходов на безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки. Кабинету министров поручено также предусмотреть в бюджетной декларации, которая лежит в основе госбюджета на указанный период, «расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП».
Ранее во вторник в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Манижа пообещала стать «безумнее» в финале «Евровидения»
|
|
Представляющая Россию певица Манижа после состоявшегося во вторник выступления на арене «Ахой» в Роттердаме пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2021».
«Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», – приводит слова певицы ТАСС.
Согласно жеребьевке, Манижа выступит с песней Russian Woman («Русская женщина») в первой части финала, который состоится 22 мая, пере.
Артистка также призвала больше петь по-русски на «Евровидении». «Люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с песней на русском языке. Восемнадцать лет назад «Тату» были на евровизионной сцене и пели по-русски. Так что я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски», – заявила певица, по-русски признавшись России в любви на англоязычной конференции. «Я хочу, чтобы мы больше пели на русском языке, потому что русский язык прекрасен, он невероятный», – добавила она.
Накануне представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут десять участников. Автоматически финалистами становятся представители стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран – основательниц конкурса) – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, – Нидерландов.
В ФРГ отказались устанавливать памятник погибшим в годы войны украинцам
Депутаты Бундестага отказались устанавливать в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Мы, украинцы, разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о создании в Берлине мемориала в память о 8 млн украинских жертв нацистов, хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны», – отметил дипломат в Twitter.
Ранее Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Премьер Эстонии посетила район силовой операции в Донбассе
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила линию соприкосновения в Донбассе, сообщили в Минобороны Украины.
«В рамках визита на Украину премьер-министр Эстонской Республики госпожа Кая Каллас, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики господин Каймо Кууск посетили район проведения ООС (операция объединенных сил в Донбассе). В ходе поездки в Луганскую область делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой [контрольных пунктов въезда – выезда] КПВВ @Станица Луганская@, который планируется модернизировать», – приводит сообщение Минобороны Украины ТАСС.
Накануне в Эстонии начались масштабные учения НАТО. В тот же день американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины. В начале мая Соединенные Штаты поддержали вступление Украины в НАТО.
В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР обвинили Украину в саботаже обсуждения политических вопросов на переговорах
Украинская сторона саботирует обсуждение политических вопросов в ходе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
«Киев откровенно саботирует обсуждение политических вопросов. ОБСЕ стараются это не заметить. Получается плохо», – передает его слова РИА «Новости».
Мирошник добавил, что координатор в подгруппе от ОБСЕ Пьер Морель «пытается хоть как-то реанимировать переговорную ситуацию в политической подгруппе». По его словам, представитель Киева в подгруппе Александр Мережко открыто заявляет, что «диалог Киева и Донбасса – это совсем не то, к чему стремится Киев».
«Представители ОБСЕ сейчас в сложном положении. Они бы не против продолжать имитацию переговоров дальше, но, в отличие от Мережко, не могут не замечать, что минские соглашения предполагают принятие решений «в обсуждении и по согласованию» с представителями Луганска и Донецка. А этого в реальности нет. Есть несоблюдение самого первого стандарта ОБСЕ по ведению переговоров – готовности стороны конфликта к переговорам. У Украины этой готовности нет. У ОБСЕ нет решимости это признать», – заявил Мирошник.
Ранее во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что представители украинской стороны вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу.
Видео Манижи на «Евровидении» стало самым популярным
Запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube, сообщила пресс-служба Первого канала.
На Первом канале сообщили, что выступление Манижи с песней «Russian Woman» на «Евровидении-2021» в Роттердаме, «тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже наутро набрало первый миллион просмотров», передает ТАСС.
Отмечается, что это уже второе достижение конкурсной композиции «Russian Woman».
«Видео национального отбора, прошедшего на Первом 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе – 11 млн просмотров», – отметили на канале-вещателе конкурса.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса.
В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лолита оценила ответ Манижи «хамам»
Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение – 2021», станет одним из лидеров конкурса, уже сейчас она является одной из лучших, считает исполнительница Лолита.
«Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила, Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров», – рассказала Лолита Ura.ru.
Певица добавила, что из-за гастролей ей удалось посмотреть выступление только одной Манижы, а остальных участников она не видела. «В свете всего хамства, которое она получила до Евровидения, я считаю, что это достойный ответ всем хамам. Манижа одна из лучших», – подчеркнула Лолита.
Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса.
В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».
При этом запись выступления Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.