Водитель переехал лежащего на дороге мужчину в Челябинске

Водитель автомобиля в Челябинске наехал на лежащего на проезжей части человека, в результате он скончался в больнице от полученных травм, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Прокуратура региона показала видео, на котором видно лежащего на проезжей части человека. К нему приближается автомобиль, притормаживает перед человеком на несколько секунд, а потом переезжает его в области головы и двигается дальше.

По данным прокуратуры, утром 13 мая у дома 23б по улице Российская 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на лежащего на проезжей части 43-летнего гражданина, который от полученных травм скончался в больнице.

«Прокуратурой Челябинска материалы проверки переданы в следственные органы СУСК России по Челябинской области для проведения дальнейшей проверки и процессуальной оценки действиям водителя по факту причинения смерти человеку. Ход проверки поставлен прокуратурой на контроль», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что, предварительно, погибший мужчина был бездомным, а со слов водителя автомобиля, он принял лежащего на дороге человека за мешок.

Ранее в Ярославле водитель легкового авто наехал на женщину, упавшую на скользкой дороге во время движения по пешеходному переходу. До этого другие пешеходы равнодушно проходили мимо нуждавшейся в помощи горожанке.