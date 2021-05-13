Несколько провинций Канады ограничили использование вакцины AstraZeneca

В Канаде несколько провинций объявили о решении ограничить применение вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Последними о принятом решении объявили власти Квебека. «Министерство здравоохранения и социального обеспечения объявляет, что с сегодняшнего дня вакцина AstraZeneca больше не будет предлагаться в качестве первой дозы», – передает РИА «Новости» заявление минздрава провинции.

На следующей неделе ожидается поставка 148 тыс. доз препарата. Они будут предложены в качестве второй дозы людям, которые уже получили в качестве первой вакцину CoviShield или AstraZeneca. Однако при желании можно будет заменить ее на дозу мРНК-вакцины (Pfizer или Moderna).

Ранее использование вакцины AstraZeneca ограничили провинции Новая Шотландия, Манитоба, Альберта, Саскачеван и Онтарио. Большинство провинций заявили, что делают это из-за нехватки поставок. При этом Манитоба, Онтарио и Новая Шотландия в качестве одной из причин такого решения указали на связь между препаратом и тромбозом.

В апреле европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.