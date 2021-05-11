В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 612 палестинцев Евросоюз призвал остановить насилие в секторе Газа и Иерусалиме 11 мая 2021, 07:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз привал стороны палестино-израильского конфликта незамедлительно остановить вспышку насилия в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. «Вспышка насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также в Газе и окрестностях должна немедленно прекратиться», – передает РИА «Новости» текст документа. «Ракетные обстрелы из сектора Газа по гражданскому населению Израиля неприемлемы и ведут к дальнейшей эскалации», – отметили в ЕС. В Брюсселе призвали всех лидеров проявлять ответственность, препятствовать деятельности экстремистов. «Мы вновь призываем все стороны предпринимать усилия по деэскалации. В первую очередь, необходимо избегать жертв среди гражданских лиц», – говорится в заявлении ЕС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности.

Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме 10 мая 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом. «В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент. В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали сотни палестинцев 10 мая 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Сотни палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщило представительство Красного полумесяца в Иерусалиме в заявлении для прессы. «Сотни палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса. Пятьдесят пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», – говорится в заявлении. В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. С утра в понедельник на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. «Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», – говорится в сообщении полиции Израиля, передает РИА «Новости». После оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. «Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», – сообщил официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. Также израильская полиция разместила снайперов в дворах мечети и использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция «совершила беспрецедентное, варварское нападение» на мечеть. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на понедельник в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. ХАМАС призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем 11 мая 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что всем арабским государствам следует расторгнуть мирные соглашения с Израилем. «События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен», – приводит слова аль-Арури ТАСС. По словам заместителя главы Политбюро исламского движения ХАМАС, «оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города». «Невозможно более молчать о преступлениях, которые творит Израиль в Восточном Иерусалиме», – заявил аль-Арури в интервью телеканалу Al Mayadin. Замглавы Политбюро ХАМАС предупредил, что «бойцы отрядов исламского сопротивления, базирующиеся в секторе Газа, вступили в битву за мечеть Аль-Акса не на один день». Он указал, что военные действия будут продолжаться, поскольку «судьба Восточного Иерусалима является сердцевиной конфликта». «Силы сопротивления берут в этот момент на себя ответственность за всю Палестину и ее народ», – заявил аль-Арури. Напомним, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Кроме того, в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, не менее шести из них – по Иерусалиму. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. ХАМАС предъявил Израилю ультиматум 11 мая 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. «Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <…> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов», – приводит ТАСС слова представителя группировки Абу Убайды. Ранее, по сведениям палестинского издания Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение дня, по последним данным, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца. Ранее сообщилось, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме 10 мая 2021, 16:11 Текст: Елизавета Булкина

Палестина ежедневно контактирует с Россией по вопросу ситуации в Иерусалиме, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. «Конечно, я ежедневно общаюсь с господином замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым. Наш посол в Нью-Йорке также является представителем на ежедневных контактах с российскими представителями», – передает его слова ТАСС. «В ООН сегодня будет заседание для обсуждения палестинского вопроса и вопроса Иерусалима. Посмотрим, что из этого выйдет, но, как я и говорил, мы не хотим, чтобы весь мир защищал палестинцев, мы хотим, чтобы все эти страны выступили в защиту международного права –резолюции о двух государствах. Для того чтобы спокойно жить вместе, необходим международный контроль этой ситуации», – добавил посол. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Израиле заявили о пуске трех ракет по территории страны 10 мая 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник утром три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», сообщила армейская пресс-служба. «Сейчас 7 утра. Еще три ракеты выпущены по южному Израилю, нарушив то, как утро проходит обычно. Родители будят детей и гонят их в бомбоубежища», – говорится в заявлении армии Израиля, передает РИА «Новости». По словам военных, одна из ракет с большой вероятностью была перехвачена системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС. Сирены прозвучали в предыдущий раз в воскресенье вечером. После этого армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО «Железный купол». В ночь на понедельник израильские военные зафиксировали еще два пуска ракет из Газы, которые взорвались, не достигнув цели. Впоследствии танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой. Израиль начал вывод силовиков из мечети Аль-Акса 11 мая 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

Сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. По данным палестинской радиостанции, израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы, передает ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение понедельника в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, ранения получили не менее 520 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали девять детей 10 мая 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

В результате израильских ударов по сектору Газа в понедельник вечером погибли по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения прибрежного анклава. Согласно заявлению Минздрава сектора Газа, которое приводит WAFA, израильский беспилотник выпустил ракеты по группе людей на востоке Бейт-Хануна, передает ТАСС. В ЦАХАЛ сообщили, что армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа. Там уточнили, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму». Тем временем, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Число пострадавших в столкновениях в Иерусалиме палестинцев выросло до 215 10 мая 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме. «Двести пятнадцать палестинцев, включая медиков, получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса, 153 пострадавших были доставлены в городские больницы в Иерусалиме, четверо пострадавших в тяжелом состоянии», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. Назначена дата выборов президента Израиля 10 мая 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня в Кнессете (парламент страны), сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа. «Спикер Кнессета Ярив Левин постановил, что выборы следующего президента Израиля пройдут в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета. Подача заявлений на участие в выборах в качестве кандидата возможна до 19 мая», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кандидата в президенты может выдвинуть только группа из не менее чем десяти действующих парламентариев. Глава государства избирается тайным голосованием в Кнессете, для победы претендент должен получить простое большинство голосов. Всего в парламенте 120 депутатов. Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля. По закону выборы его преемника должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты. В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов. Президент Израиля по закону поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования. Согласно закону, он находится вне политики и представляет всех граждан страны. Израиль нанес удары по объектам ХАМАС 10 мая 2021, 21:54 Текст: Елизавета Булкина

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус. «То, что мы наблюдаем начиная с 18.00 вечера, это вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль, нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным», – передает его слова РИА «Новости». По словам Конрикуса, израильские военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности, часть была перехвачена ПРО «Железный купол». В пресс-службе армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник «нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа». Конрикус заявлял ранее, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет. «Не менее шести из них – по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года», – передает его слова ТАСС. Ранее Израиль заявил о семи выпущенных ракетах из сектора Газа. Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Иерусалиме 10 мая 2021, 19:16 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили ситуацию в Иерусалиме и Палестине, сообщил источник в МИД Турции. «Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в Палестине и Иерусалиме», – передает ТАСС слова представителя турецкого ведомства. Ранее посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Израиль заявил о семи выпущенных ракетах из сектора Газа 10 мая 2021, 18:44 Текст: Елизавета Булкина

По территории Израиля в понедельник из сектора Газа было выпущено семь ракет, одна из них была перехвачена системой ПВО, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. «Семь ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», – передает заявление военных ТАСС. Ранее армия заявила, что радикалы из сектора Газа запустили в том числе противотанковую ракету по израильской территории. По данным военных, противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль, один человек был ранен. Между тем ответственность за ракетный удар по Израилю взяла на себя группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС). «Бригады аль-Кассама нанесли ракетный удар по врагу в ответ на его преступления в оккупированном Иерусалиме и агрессию против священного города, а также его жестокое обращение с нашим народом в [пригороде Восточного Иерусалима] Шейх-Джаррахе и мечети Аль-Акса», – приводит палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса» заявление группировки. Утром в понедельник армия Израиля сообщила о пуске трех ракет по территории страны. Блинкен заявил о праве Израиля на защиту граждан от обстрелов 10 мая 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Израиль имеет право на защиту своих граждан и территории от ракетных атак, обстрелы должны незамедлительно прекратиться, все стороны должны стремиться к деэскалации напряженности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. «Ракетные обстрелы должны незамедлительно прекратиться. Мы выражаем обеспокоенность насилием, насилие должно прекратиться. Все стороны должны [стремиться] к деэскалации напряженности, сделать практические шаги для прекращения конфликта, успокоения ситуации», – приводит слова госсекретаря США ТАСС. «Важно, чтобы все стороны предприняли меры по деэскалации и успокоению ситуации, – отметил Блинкен. – Я очень обеспокоен ракетными атаками. Даже если все стороны предпринимают действия для снижения напряженности, Израиль имеет право защитить своих граждан и территорию от этих атак». По словам госсекретаря Соединенных Штатов, данная тема будет обсуждаться в ходе переговоров с иорданским министром. «Президент США Джо Байден является давним другом Иордании, а Иордания является нашим давним другом. Мы тесные партнеры по теме многих вызовов в регионе», – сказал Блинкен. В понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, «не менее шести из них – по Иерусалиму». В ответ на пуски ракет из сектора Газа армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Тем временем, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник утром пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 612 палестинцев 11 мая 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Число палестинцев, получивших ранения в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612, сообщила газета «Аль-Кудс» со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. «В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев», – передает слова представителя общества ТАСС. Тем временем палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинцев, проживающих не территории Западного берега реки Иордан, продолжать противостояние с сотрудниками израильских правоохранительных органов. «Мы призываем наш палестинский народ во всех городах Западного берега <...> продолжать противостояние с оккупантами с тем, чтобы они заплатили цену за свою агрессию против наших святынь и против нашего народа», – приводит радиостанция слова официального представителя ХАМАС Хазема Касема. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности.