Священнослужитель рассказал, как освятить кулич и яйца дома Благодатный огонь доставили в Москву 1 мая 2021, 21:32 Текст: Ксения Панькова

Спецборт из Иерусалима с частицей Благодатного огня приземлился в Москве. Святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, а также раздадут в субботу вечером всем желающим в 15 храмах столицы. В аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню. Благодатный огонь им раздал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин – глава российской делегации, забравшей огонь из Израиля, передает РИА «Новости». Первым регионом России, куда доставили частицу Благодатного огня, стал Ставропольский край. Лампаду из Иерусалима привезли спецрейсом, сообщила пресс-служба губернатора региона. «Ставропольский край вновь стал первым регионом России, куда была принесена частица Благодатного огня. Уже восьмой год подряд в предпасхальный вечер лампада из Иерусалима доставляется в краевой центр специальным авиарейсом», – говорится в сообщении. Отмечается, что в ставропольском аэропорту делегацию, доставившую лампаду с Огнем, встретили губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители епархий и территорий Ставрополья. «Сегодня паломники из разных территорий, регионов прибывают в Ставрополь за Благодатным огнем. И как мы говорим сегодня: Благодатный огонь сошел, значит жизнь продолжается! Значит, благодать будет на нашей земле. Значит, Господь благословит наш край, всех его жителей добром, миром и согласием», – обратился к верующим митрополит Кирилл, слова которого приводятся в сообщении. Он поздравил православных ставропольцев с праздником Пасхи. Зажженные от частицы Благодатного огня лампады доставлены в храмы Ставрополья и других регионов Северного Кавказа, добавили в пресс-службе. Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений.

Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V» 1 мая 2021, 00:40

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ. Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке медицинские институты Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины. В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС. В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата. Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V». Захарова ответила обещавшему не замолкать председателю Европарламента 1 мая 2021, 01:57

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европарламента Давида Сассоли о том, что ответные санкции Москвы не заставят ЕП «молчать». Сассоли процитировал «Войну и мир» Льва Толстого: «Как писал Толстой, «и нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды». Председатель ЕС заявил: «Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал». Он заверил, что «никакие санкции или запугивание не остановят» ни ЕП, ни его лично «от защиты прав человека, свободы, демократии». «Угрозы не заставят нас молчать», – приводит его слова РИА «Новости». «1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?» – ответила на это Захарова в Facebook. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». ЕС посетовал на решение России ответить на санкции 1 мая 2021, 00:03

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли прокомментировали ответ Москвы на санкции. В заявлении говорится, что действия России – «яркая демонстрация» ее выбора в пользу «конфронтации с ЕС» вместо «исправления негативной траектории двусторонних отношений». В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Действия Москвы, как говорится в заявлении, «нацелены непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц», передает ТАСС. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. Автоэксперт разъяснил новые правила купли-продажи подержанных автомобилей 1 мая 2021, 00:25

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Новые правила купли-продажи автомобилей с пробегом обеспечат наибольшую безопасность сделки, а также откроют перспективы для создания единой электронной истории машин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Согласно приказу Минцифры, с 1 мая изменяется порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Совершать сделку по поддержанной машине можно будет через интернет – опция ее заключения и подписания договора появится на Госуслугах. При этом покупателю в течение десяти дней после оформления сделки надо будет посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации. «То, что предлагает Минцифры, обеспечит безопасность сделки. Сейчас просто от руки пишется договор купли-продажи. Но из-за того, что сейчас много аферистов, машина может быть отчуждена без ведома владельца. Определить, хозяин или не хозяин совершал сделку, иногда невозможно. А теперь, если люди зарегистрированы, у них есть цифровая подпись, и один из них совершает продажу, а второй покупку, это делает факт мошенничества крайне маловероятным», – считает собеседник. Тем не менее, это не означает, что обман в таких случаях исключен, предупреждает автоэксперт. «Мы каждый день слышим истории о мошенничестве. Несмотря на защищенность банков, у них постоянно происходят утечки, злоумышленники пользуются различными подделками, в том числе биометрических данных и так далее. Сейчас это может коснуться и новой сделки купли-продажи, и других видов безбумажного цифрового общения между гражданами. Гарантий, что никто не влезет, не подделает, не сымитирует твои цифровые, биометрические данные, к сожалению, пока нет», – рассуждает Лысаков. Поэтому с одной стороны, эти технологии нужны, но с другой – предстоит еще очень большой объем работ по обеспечению гражданам неприкосновенности к их персональным данным, полагает депутат. Он подчеркивает, что до тех пор, пока в России нет полностью электронных баз данных, где числилась бы информация о ДТП автомобиля, его реальный пробег, год выпуска и так далее, покупатели не смогут узнать правду о приобретаемом автомобиле. «У нас в стране изменение пробега автомобиля не наказуемо. То есть люди перед продажей омолаживают свои машины: не только полируют, меняют масло и так далее, но скручивают специальным прибором пробег, из-за чего покупатель не знает, сколько в реальности километров проехала машина. Раньше на иномарках еще и год выпуска писали более поздний, когда баз данных не было», – говорит Лысаков. Он не исключает, что со временем и на «Госуслугах» появится база с историей авто, что существенно упростит процедуру покупки, а любой желающий сможет за пару минут узнать всю историю автомобиля. Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался, что нововведение – это движение в правильном направлении, но все-же это не полностью упростит процедуру. По его словам, автовладельцам следует понимать, что это только заключение договора, а не «весь процесс купли-продажи». Американские аналитики развенчали главный западный миф о Т-80 1 мая 2021, 13:34

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Заявления об устаревании танка Т-80 сильно преувеличены, Россия продолжает модернизацию старых моделей танков, несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата», считает журналист издания The National Interest Чарли Гао. Гао пишет: западные специалисты уже давно высказывали мнение, что Т-80 является якобы «тупиковой ветвью» развития российского танкостроения, однако ВС России не отказались от этого образца, ввиду чего он до сих пор регулярно обновляется до актуального состояния, что является доказательством несостоятельности главного зарубежного мифа о танке, передает ФАН. Главной отличительной особенностью танка является газотурбинная силовая установка, которая отлично подходит для работы в условиях низких температур, отметил автор материала. Он подчеркнул, что при минус 30 градусах Цельсия обычному дизельному танковому двигателю нужно около 45 минут, чтобы начать работу, в то время как силовому агрегату Т-80 достаточно для запуска всего одной минуты. Одним из самых интересных вариантов модернизации этой машины был «Черный орел», создаваемый в 1990-х годах, отмечает Гао. Этот проект, как указал журналист, имел множество преимуществ для своего времени, в частности более прочную лобовую броню, а также разделение всего внутреннего пространства танка на отсеки, что повышало безопасность экипажа и увеличивало живучесть самого образца. Также некоторое время ходили слухи, что в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС России, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания. По мнению Гао, этот вариант во многих аспектах превосходит даже Т-72Б3. Автор статьи добавил, что мнение об устаревании Т-80 является слишком преувеличенным. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему у России на вооружении много разных моделей танков. Глава Космических сил США заявил об оружии России против спутников 1 мая 2021, 07:30

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд. По его словам, «космос – такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море». Он уверен, что Россия и Китай «разработали оружие, которое может либо вывести из строя спутники, либо уничтожить спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство». При этом Китай он назвал «основной угрозой» для США, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Реймонд заявил, что хотя космос, по мнению США, является «областью ведения боевых действий», цель его ведомства заключается в том, чтобы не допустить «конфликта, который начнется или распространится на космос», но для этого «нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников». Он заявил, что этого можно добиться либо через «лишение выгод», либо через «обременение издержками». В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин на церемонии вступления в должность нового главы Индо-Тихоокеанского командования Джона Аквилино заявил, что «основой обороны Америки все еще является сдерживание», когда противники США «понимают бессмысленность прямого столкновения». «Как сказал президент Джон Кеннеди в 1961 году, только когда у нас без сомнений слишком много оружия, мы можем быть без сомнения уверены, что нам не придется его применять. Этот принцип действует и сегодня. И мы еще лучшие в этом деле», – заявил он, добавив, что сила США «коренится в демократии, включая способность изменять курс и использовать таланты всех представителей народа». Однако развитие технологий меняет характер войны, чем пользуются потенциальные противники США, так что Вашингтону нужно «убедиться, что система сдерживания сохраняет силу во всех возможных вариантах конфликта». Остин указал, что речь идет не только о традиционных областях сдерживания на земле, воде и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве. Напомним, США назвали Россию своим главным соперником в космосе. Космическое командование США утверждает, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Украинские призывники массово проигнорировали службу в ВСУ 1 мая 2021, 11:11

Фото: РИА Новости

Текст: Вера Басилая

За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды ВС Украины, на сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов – из западных регионов страны. В ходе весеннего армейского призыва минобороны Украины запланировало заполучить в свои ряды около 14 тыс. человек. «Мы уменьшили [запланированные] показатели призыва на 6,5 тыс. потенциальных бойцов, поскольку увеличили количество контрактников. На этом фоне предельная численность Вооруженных сил Украины остается в рамках международных договоренностей», – передает ФАН со ссылкой на заявление Генштаба Украины. За месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды вооруженных сил государства, на специальные сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство уклонистов из западных регионов страны. В ряде районов Ивано-Франковской и Тернопольской областей в местные военкоматы не явился ни один призывник. При этом зачастую так называемые добровольные помощники военкомов (ДПВ), представляющие крайне правые националистические группировки, наталкиваются на яростный отпор местного населения. По некоторым данным, в Прикарпатье жители одного из сел силой отбили у рекрутской команды 19-летнего молодого человека. «Из 50 человек [в регионе], подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, 48 выехали на сезонные работы в Польшу, еще двое – болеют», – говорится в одной из докладных записок, составленной одним из сотрудников отряда ДПВ в Волынской области. Доклады подобного содержания сегодня поступают практически из всех областей Украины. По словам менеджера киевского агентства по набору персонала Юрия Кирика, солдат украинской армии едва ли сможет рассчитывать на денежное довольствие даже в 2 тыс. гривен (около 5 тыс. рублей). При этом занимаясь даже неквалифицированным трудом в Российской Федерации или странах ЕС, украинец может получать 20 тыс. гривен. В минобороны Украины напомнили потенциальным уклонистам об административной и даже уголовной ответственности за отказ от «службы на благо родины». В оборонном ведомстве заявили, что за систематическое игнорирование требования явиться в военкомат призывнику грозят штрафы в размере до 10 тыс. гривен и даже тюремное заключение на два года. В отдельных случаях критика указанного призыва будет рассматриваться властями как «попытка дискредитации основ государственности». Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Ранее Зеленский уже сообщал о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. В ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске. По итогам 2020 года ситуация для украинских «ястребов» если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров. Американская разведка объяснила страх Вашингтона перед Москвой 1 мая 2021, 14:55

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В США опасаются, что Россия останется «разрушительной державой» в течение многих лет, несмотря на все чинимые препятствия, следует из ежегодного доклада американского разведсообщества. В докладе указывается, что Россия, вероятно, «останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий», и эта опасность для США сохранится, даже если «материальные возможности Москвы снизятся по сравнению с другими крупными игроками», передает «Царьград». Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия захочет сыграть роль силового посредника на постсоветском пространстве и за его пределами. При этом у Москвы есть целый ряд преимуществ – не только эффективные вооруженные силы, оружие массового поражения, а также энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку России играет ее обширная география и «готовность применять силу за рубежом». «Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах», – считают авторы доклада. При этом особенно американскую разведку беспокоит наращивание Россией военного присутствия в Арктике. Указывается, что Россия продолжает «бороться за влияние в мире», несмотря на ситуацию с инвестиционным климатом и помехами в экономике. Отметим при этом, что ранее Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией. Написавшую про «сброд» камчатскую чиновницу отстранили от должности 1 мая 2021, 10:28

Фото: kamgov.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил нового министра по туризму, должность занял Владимир Русанов, сменив на посту Наталью Максименко. Солодов заявил, обращаясь к Русанову, что «КВЦ-Инвест», которым он руководит много лет, «организует масштабные деловые мероприятия, тысячи гостей, которые побывали на них, отмечают высокой уровень организации», передает РИА «Новости». «Я хочу сегодня предложить вам этот успех подкрепить, взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить министерство туризма Камчатского края», – добавил он. О причинах ухода Максименко не сообщается. Чиновница стала известна после записи в соцсетях, опубликованной в январе, где она призвала не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Позже она заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции». Кроме того, в начале апреля Солодов объявил ей выговор после того, как в отношении руководителя подведомственного министерству учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих организации, в особо крупном размере. Максименко была назначена руководителем краевого министерства туризма осенью 2020 года по итогам всероссийского кадрового конкурса. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию» 1 мая 2021, 18:40

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Ксения Панькова

Включенный в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, глава Европарламента Давид Сассоли считает, что российские санкции – попытка «атаковать сердце европейской демократии». «Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии. Это означает, что Европейский парламент выполняет свой долг предупреждать, призывать, защищать ценности правового государства и свободы», – заявил европейский политик в эфире итальянской государственной радиостанции Radio1, передает РИА «Новости». «В эти последние годы многие пытались нас разделить, но не смогли этого сделать. Европейцы влюблены в свои свободы. И, конечно, мы будем продолжать делать все, чтобы и граждане и гражданки России могли иметь правовое государство и демократию», – приводит слова Сассоли газета la Repubblica. Ранее СМИ сообщили, что посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны в связи с российскими санкциями в отношении восьми чиновников ЕС. Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Россия ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Соловьев ответил на обвинения Бершидского из-за марша нацистов в Киеве 1 мая 2021, 15:23

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на материал журналиста Юрия Бершидского о марше нацистов в Киеве, в котором тот заявил о якобы симпатии коллеги к диктатору, лидеру фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Соловьев отметил в Telegram, что данный марш «осудили все, даже офис (президента Украины Владимира) Зеленского», и только Бершидский «упорствует и считает, что «пустяки, дело житейское», и привычно лжет, обвиняя меня в симпатиях к Муссолини». «Вот такая нынче обслуга нацистского киевского режима. Юра – классический пример», – добавил он. Ранее Соловьев в своей программе на телеканале «Россия 1» прокомментировал марш нацистов в Киеве, раскритиковав игнорирование ситуации со стороны властей Украины. В ответ Бершидский опубликовал статью, в которой назвал марш «скромным по масштабам шествием националистов с маргинальными взглядами». Он также оправдал киевскую администрацию, заявив, что «у нее просто не было выхода: уведомление о шествии было подано в полном соответствии с украинскими законами». Кроме того, в этом материале он назвал Соловьева «поклонником Муссолини». Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Участники данного «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве. Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией. Украинская певица обвинила продюсера Меладзе в домогательствах 1 мая 2021, 03:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Украинская певица Оля Полякова «поддержала» свою соотечественницу и коллегу Ани Лорак, обвинив продюсера Константина Меладзе в домогательствах, хотя сама Лорак уже заявила, что не выдвигала подобных обвинений. Полякова заявила, что «верит» Лорак, так как «сама получала предложение подобного рода от этого же человека». Полякова сказала, что о теме «харрасмента» принято молчать, поскольку это осуждается в обществе. Она призвала Лорак «не оправдываться ни перед кем» и «позволить правде звучать», чтобы помочь другим бороться с домогательствами, передает РЕН ТВ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Напомним, как сообщали СМИ, Лорак намекала, что Меладзе предлагал вступить в сексуальные отношения, обещая славу, но певица отказалась. Позднее Лорак заявила, что ее неправильно поняли. Константин Меладзе – старший брат певца Валерия Меладзе. В Швейцарии нашли хитрый способ избавиться от попрошаек 1 мая 2021, 12:35

Фото: imago stock&people/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну они получат билет до любого европейского города, пишут СМИ. Издание пишет Basler Zeitung со ссылкой на официального представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза, что попрошайки «подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию – по крайней мере, в течение установленного отрезка времени», передает РИА «Новости». За нарушение такого соглашения попрошайкам грозит депортация из страны. Посла России вызвали в МИД Швеции из-за санкций против чиновников ЕС 1 мая 2021, 16:24

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Ксения Панькова

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны в связи с российскими санкциями в отношении восьми чиновников ЕС, сообщает France Presse со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны. Как заявил агентству официальный представитель шведского МИДа Матс Самуэльсон, посол был вызван, чтобы «выразить наш протест в связи с мерами РФ». МИД Швеции считает, что «в отличие от санкций ЕС… российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы», передает РИА «Новости». Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Россия ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Блинкен собрался обсудить в Киеве поставки оружия Украине 1 мая 2021, 04:20

Фото: CNP/MediaPunch/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вопрос о поставках американского оружия Украине рассмотрят в ходе визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев, заявил и.о. его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Он отметил, что США «предоставляют Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь». Рикер уверен, что эта «тема будет поднята», она является «частью регулярного взаимодействия между посольством» США и «теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами», передает ТАСС. Рикер отказался сказать, идет ли речь о новых поставках оружия. Рикер напомнил, что Конгресс США выделил в 2021 году 408 млн долларов на помощь Украине в области безопасности, передает РИА «Новости». Госсекретарь отправится на Украину на следующей неделе. СМИ сообщали, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета. Блинкен в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава Госдепа выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, «особенно перед лицом российской агрессии», а также будет добиваться «большего прогресса в институциональных реформах и антикоррупционной повестке дня», сказал Рикер. Также США «подчеркнут призыв к украинским лидерам уважать практику транспарентного корпоративного управления, особенно на государственных предприятиях», включая «сектор энергетики». Рикер считает, что проведение реформ в условиях прозрачности и борьбы с коррупцией особенно важно «для стабильности и прогресса в будущем». По его словам, любые попытки изменения управления, выборных процедур создают проблемы, так как «корпоративное управление является критически важным для стабильного демократического общества». Он отметил, что «другие представители международного сообщества, друзья Украины в Европе, включая Международный валютный фонд, также выразили обеспокоенность некоторыми из шагов» в отношении «Нафтогаза», это «будет в повестке встречи». Напомним, украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.