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Захарова заявила, что США подорвали свою консульскую работу в России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сами подорвали свою консульскую работу в России.
«На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», – заявила Захарова в интервью Sputnik на русском.
По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. В связи с этим дипломат подчеркнула, что «не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении».
Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания, отметив, что Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от семи до десяти дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.
Накануне посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
В МИД заявили, что решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб.
США пригрозили России из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»
Соединенные Штаты ответят в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом), заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
«Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы «РСЕ/РС», мы ответим», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.
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Госдеп пригрозил ответом на контрмеры России против дипмиссии США
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В Госдепартаменте США не располагают всеми деталями принятых Россией дополнительных мер в отношении американской дипломатической миссии в Москве и оставляют за собой право на ответ, сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Москва официально уведомила Госдепартамент о частях дополнительных мер, которые она решила принять в отношении нашей [дипломатической] миссии в России. Однако мы еще не располагаем всеми деталями этого», – приводит ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Мы находимся в процессе изучения тех мер, о которых нас официально поставили в известность. Знаем, что они негативно отразятся на способности нашей миссии функционировать, и, как следствие, на нашей способности дипломатически взаимодействовать с нашими российскими коллегами. Конечно, мы действительно оставляем за собой право ответить», – отметил Прайс.
При этом он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что антироссийские шаги Вашингтона «не были эскалационными» и якобы являлись лишь ответом на предполагаемую атаку на американскую демократию со стороны России и взлом компьютерных систем в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. «Так мы на это смотрим. Дело не в том, что мы осуществили эскалацию [напряженности в отношениях России и США]», – подчеркнул дипломат. Между тем Россия отвергает упомянутые обвинения со стороны США.
«И мы (американские должностные лица) продолжаем рассматривать то, что россияне довели до нашего сведения, зная, что оставляем за собой право ответить. Это будет зависеть от того, что мы услышим и оценим в будущем. Однако мы знаем, что нам необходимо держать эти линии связи [между Россией и США] открытыми, если мы хотим привнести какую-то долю стабильности и предсказуемости в [двусторонние] отношения», – добавил Прайс.
Накануне Байден пригрозил России «последствиями». Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
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МИД о решении США приостановить выдачу виз: Не умеют и не хотят работать
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Решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб, заявили в МИД России.
«На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с.г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.
В МИД отметили, что для сравнения, в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.
«Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм «помощников» для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью. После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в «намеренной эскалации», – сказано в сообщении МИДа.
В то же время в министерстве отметили, что коллеги из США в России могли заниматься не только дипломатической работой. «При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?» – задались вопросом ведомстве.
Кроме того, МИД России посоветовал США доукомплектовать штат посольства в Москве американцами.
«В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По информации МИДа, «без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем [посольстве] останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами».
«Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», – уточнили в ведомстве.
Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Глава Космических сил США заявил об оружии России против спутников
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Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.
По его словам, «космос – такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море». Он уверен, что Россия и Китай «разработали оружие, которое может либо вывести из строя спутники, либо уничтожить спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство». При этом Китай он назвал «основной угрозой» для США, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Реймонд заявил, что хотя космос, по мнению США, является «областью ведения боевых действий», цель его ведомства заключается в том, чтобы не допустить «конфликта, который начнется или распространится на космос», но для этого «нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников». Он заявил, что этого можно добиться либо через «лишение выгод», либо через «обременение издержками».
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин на церемонии вступления в должность нового главы Индо-Тихоокеанского командования Джона Аквилино заявил, что «основой обороны Америки все еще является сдерживание», когда противники США «понимают бессмысленность прямого столкновения».
«Как сказал президент Джон Кеннеди в 1961 году, только когда у нас без сомнений слишком много оружия, мы можем быть без сомнения уверены, что нам не придется его применять. Этот принцип действует и сегодня. И мы еще лучшие в этом деле», – заявил он, добавив, что сила США «коренится в демократии, включая способность изменять курс и использовать таланты всех представителей народа».
Однако развитие технологий меняет характер войны, чем пользуются потенциальные противники США, так что Вашингтону нужно «убедиться, что система сдерживания сохраняет силу во всех возможных вариантах конфликта». Остин указал, что речь идет не только о традиционных областях сдерживания на земле, воде и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве.
Напомним, США назвали Россию своим главным соперником в космосе. Космическое командование США утверждает, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия.
Байден пригрозил России последствиями
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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия, говорится в обнародованном Белым домом тексте речи американского президента Джо Байдена перед членами обеих палат Конгресса США.
«Что касается России, я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил», – заявил американский президент.
Он добавил, что Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», – указал президент США.
«Я выполнил свое обязательство созвать саммит по климату прямо здесь, в Америке, со всеми крупнейшими экономиками мира – от Китая и России до Индии и Европейского союза – в первые 100 дней [президентства]», – продолжал глава Белого дома, говоря о борьбе с изменением климата.
Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам
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«Это попытка вызвать недовольство граждан России властями страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение посольства США о приостановлении рассмотрения виз для недипломатических поездок.
«Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник.
«Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – заключил Пушков.
В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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Пушков: Назначение Нуланд в Госдеп – это акт эскалации со стороны США
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«У Нуланд негативный багаж отношений с Россией. Поэтому не вижу ничего позитивного в ее назначении для наших отношений с США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя утверждение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
«Назначение Виктории Нуланд в Госдеп подтверждает линию администрации главы США Джо Байдена на конфронтацию с Россией. У нее очень негативный багаж отношений с нашей страной и инициатив, направленных против России», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Такие политики, как Нуланд, сотрудничеством не занимаются, – подчеркнул собеседник. – Она сторонница жесткого курса по отношению к России. Это политическая фигура, созданная для конфронтации. Поэтому ее назначение опровергает вашингтонскую риторику относительно того, что они не хотят эскалации с Москвой. Само назначение Нуланд – это уже акт эскалации».
«Виктория Нуланд специализируется на поддержке оранжевых революций», – напомнил Пушков. – Это мы видели по опыту Украины. Думаю, она будет работать в том же духе на белорусском и молдавском направлениях. Поэтому я не вижу в ее назначении ничего позитивного для наших отношений с США».
Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Кандидатура принята единогласно.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «для Нуланд стабильная и развивающаяся Россия – это кошмар, поэтому она добавит нам хлопот».
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
При этом в 2019 году Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.
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Россиянин задержан в США за отмывание трети миллиарда долларов
Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов задержан в Соединенных Штатов по обвинению в отмывании 336 млн долларов через криптовалюту, свидетельствуют документы суда.
Стерлингов обвиняется по трем пунктам – отмывание денежных средств, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии. Он находится под стражей, говорится в документах. Cтерлингова обвиняют в руководстве сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность, передает РИА «Новости».
«Более чем 1,2 млн биткоинов, оценивающихся в 335809383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», – говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение. В них также отмечается, что из 336 млн долларов по меньшей мере 78 млн проходили через услуги различных торговых площадок «теневого интернета», где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.
Напомним, в августе 2020 года гражданина России Егора Крючкова арестовали в США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. В июне 2020 года российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в американских тюрьмах удерживают около 100 россиян, которых «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».
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В Пентагоне назвали регионы возможного сотрудничества с Россией
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Подход действующей администрации США к России неизбежно предполагает ведение диалога, Вашингтон не стремится к игре с нулевой суммой с Москвой в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
«Мы не стремимся к эскалации [напряженности в двусторонних отношениях]. Мы стремимся к установлению более стабильных отношений с Россией. Это неизбежно предполагает диалог. Поэтому президент [США Джо] Байден открыт для того, чтобы вести переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным», – приводит ТАСС выдержку из выступления Купер в вашингтонском Атлантическом совете на интернет-семинаре, посвященном анализу роли Москвы в регионах Средиземного моря и Ближнего Востока, а также Северной Африки.
«Поэтому, что касается спектра вызовов в регионе, США рассматривают эту конкуренцию не сквозь призму игры с нулевой суммой. Мы правда приветствуем тот факт, что, скажем, в Ливии вы видите, как Россия в действительности оказывает поддержку Правительству национального единства», – отметила представитель Пентагона.
«Но теперь пришло время следить [за дальнейшим развитием событий] и привлекать Россию к ответственности. Есть договоренность о выводе иностранных сил из Ливии, так что мы будем внимательно следить, произойдет ли это в реальности», – добавила Купер.
В свою очередь участвовавший в той же видеоконференции член Национального совета по разведке США Кристофер Борт выступил с утверждением, что Россия стремится сократить влияние США на Ближнем Востоке и вернуть себе роль мировой державы. «Главное для России быть неотъемлемым игроком в Средиземноморье, как и в любой другой части мира, где она начинает движение. <…> Восстановление своего статуса великой державы, ей нужно выглядеть неотъемлемой [частью] в разрешении любого мирового кризиса, а также ограничить влияние США. Это основная цель в Сирии, это <…> основная цель на Ближнем Востоке. <…> Вторая цель – противостоять попыткам цветных революций», – полагает Борт.
Он также выразил мнение, что растущее влияние КНР в мире в будущем может стать проблемой для России. «Любые проблемы между Россией и КНР на данный момент поддаются работе [над ними]. Между лидерам есть хорошее понимание [друг друга]. <…> Однако <…> многие отмечают, что [это], возможно, станет проблемой для будущих поколений российских лидеров», – утверждал Борт. «Есть осознание того, что Китай играет все большую роль, и, как вы сказали, Китай может представить то, чего не может Россия: деньги и инфраструктуру», – считает американский чиновник.
Накануне Байден пригрозил России «последствиями». Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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Соловьев предложил Госдепу оплатить штрафы «Радио Свобода»
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«Госдеп ничего не может противопоставить Москве, поскольку радиостанция нарушила российское законодательство», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя угрозу Госдепа США принять ответные меры против России в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы СМИ-иноагента «Радио Свобода».
«Радио Свобода» нарушила российское законодательство, поскольку не маркировала себя как СМИ-иноагент. В связи с этим радиостания обязана выплатить наложенные на нее штрафы. Однако работать в Москве ей никто не запрещает. А Вашингтон, который в том или ином виде ее финансирует, вместо очередных демаршей может просто оплатить эти штрафы», – пояснил тележурналист Владимир Соловьев.
Журналист убежден, что «Госдеп вряд ли сможет что-то противопоставить Москве в этой истории». «Единственное, чем Госдеп может пригрозить – попытаться ограничить работу российских СМИ, которые как раз выполняют американский закон об иностранных агентах и соответствующим образом маркируют себя, работая за рубежом», – считает Соловьев.
«Зато благодаря этой ситуации теперь ни у кого не возникнет ни малейших сомнений касательно того, что это за радиостанция и о какой именно свободе идет речь», – заключил собеседник.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты примут ответные меры в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.
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Посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок
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Американское посольство в Москве приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок, говорится в сообщении диппредставительства.
«Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, оставив среди них только экстренные услуги для граждан США и предоставление очень ограниченного числа иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти. … Такие сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», – говорится в сообщении на сайте посольства.
Там добавили, что рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено.
Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
Сенатор: Возвращение Нуланд в Госдеп добавит хлопот России
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«Для Нуланд стабильная и развивающаяся Россия – это кошмар. Поэтому она добавит нам хлопот», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя утверждение Сенатом Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
«От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное», – с иронией отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Она нам хорошо известна, – добавил собеседник. – Для нее существующая политическая система России и вообще стабильная развивающаяся Россия – это кошмар. Поэтому она постарается действовать теми методами, к которым привыкла».
«При этом, – обратил внимание Климов, – Нуланд является очень профессиональным человеком. Она стоит на том, что Америка превыше всего везде, включая территории других суверенных стран. Так что хлопот она нам явно добавит».
Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Кандидатура принята единогласно.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
При этом в 2019 году Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.
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Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией
США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя ответные санкции Москвы против ЕС.
По его словам, Москва «должна выполнять свои международные обязательства». Он заявил, что США, как и ЕС, «осуждают» ответные санкции России. Блинкен считает ответ Москвы на антироссийские санкции «попыткой запугать критиков», передает ТАСС.
Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?».
В Германии указали на выигравшего от введения санкций против России
Депутат бундестага Вальдемар Гердт выразил уверенность, что возможное отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT и введение запрета на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны.
«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», – заявил Гердт в беседе с телеканалом «360», не уточнив, кого он имеет в виду под «третьей стороной».
Депутат бундестага подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий на остановку строительства российского трубопровода или отключение от SWIFT. Гердт также добавил, что в случае отказа от «Северного потока –2» Германии придется выплачивать 12 млрд евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, а это, по мнению парламентария, серьезно скажется на экономическом положении ФРГ.
Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
В прошлый четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 19 апреля на видеоконференции с главами МИД стран ЕС призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
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Американская разведка объяснила страх Вашингтона перед Москвой
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В США опасаются, что Россия останется «разрушительной державой» в течение многих лет, несмотря на все чинимые препятствия, следует из ежегодного доклада американского разведсообщества.
В докладе указывается, что Россия, вероятно, «останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий», и эта опасность для США сохранится, даже если «материальные возможности Москвы снизятся по сравнению с другими крупными игроками», передает «Царьград».
Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия захочет сыграть роль силового посредника на постсоветском пространстве и за его пределами. При этом у Москвы есть целый ряд преимуществ – не только эффективные вооруженные силы, оружие массового поражения, а также энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку России играет ее обширная география и «готовность применять силу за рубежом».
«Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах», – считают авторы доклада.
При этом особенно американскую разведку беспокоит наращивание Россией военного присутствия в Арктике. Указывается, что Россия продолжает «бороться за влияние в мире», несмотря на ситуацию с инвестиционным климатом и помехами в экономике.
Отметим при этом, что ранее Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией.