Захарова заявила, что США подорвали свою консульскую работу в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сами подорвали свою консульскую работу в России.

«На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда», – заявила Захарова в интервью Sputnik на русском.

По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. В связи с этим дипломат подчеркнула, что «не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении».

Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания, отметив, что Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от семи до десяти дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.

Накануне посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.

В МИД заявили, что решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб.