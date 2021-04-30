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МИД о решении США приостановить выдачу виз: Не умеют и не хотят работать
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Решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб, заявили в МИД России.
«На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с.г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.
В МИД отметили, что для сравнения, в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.
«Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм «помощников» для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью. После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в «намеренной эскалации», – сказано в сообщении МИДа.
В то же время в министерстве отметили, что коллеги из США в России могли заниматься не только дипломатической работой. «При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?» – задались вопросом ведомстве.
Кроме того, МИД России посоветовал США доукомплектовать штат посольства в Москве американцами.
«В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По информации МИДа, «без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем [посольстве] останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами».
«Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», – уточнили в ведомстве.
Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
США пригрозили России из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»
Соединенные Штаты ответят в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом), заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
«Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы «РСЕ/РС», мы ответим», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кому выгодно обострение межнациональных отношений в России и кто пытается посеять раздор между многочисленными народами страны?
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Госдеп пригрозил ответом на контрмеры России против дипмиссии США
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В Госдепартаменте США не располагают всеми деталями принятых Россией дополнительных мер в отношении американской дипломатической миссии в Москве и оставляют за собой право на ответ, сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Москва официально уведомила Госдепартамент о частях дополнительных мер, которые она решила принять в отношении нашей [дипломатической] миссии в России. Однако мы еще не располагаем всеми деталями этого», – приводит ТАСС слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Мы находимся в процессе изучения тех мер, о которых нас официально поставили в известность. Знаем, что они негативно отразятся на способности нашей миссии функционировать, и, как следствие, на нашей способности дипломатически взаимодействовать с нашими российскими коллегами. Конечно, мы действительно оставляем за собой право ответить», – отметил Прайс.
При этом он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что антироссийские шаги Вашингтона «не были эскалационными» и якобы являлись лишь ответом на предполагаемую атаку на американскую демократию со стороны России и взлом компьютерных систем в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. «Так мы на это смотрим. Дело не в том, что мы осуществили эскалацию [напряженности в отношениях России и США]», – подчеркнул дипломат. Между тем Россия отвергает упомянутые обвинения со стороны США.
«И мы (американские должностные лица) продолжаем рассматривать то, что россияне довели до нашего сведения, зная, что оставляем за собой право ответить. Это будет зависеть от того, что мы услышим и оценим в будущем. Однако мы знаем, что нам необходимо держать эти линии связи [между Россией и США] открытыми, если мы хотим привнести какую-то долю стабильности и предсказуемости в [двусторонние] отношения», – добавил Прайс.
Накануне Байден пригрозил России «последствиями». Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
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Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам
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«Это попытка вызвать недовольство граждан России властями страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение посольства США о приостановлении рассмотрения виз для недипломатических поездок.
«Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник.
«Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – заключил Пушков.
В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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В Пентагоне назвали регионы возможного сотрудничества с Россией
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Подход действующей администрации США к России неизбежно предполагает ведение диалога, Вашингтон не стремится к игре с нулевой суммой с Москвой в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
«Мы не стремимся к эскалации [напряженности в двусторонних отношениях]. Мы стремимся к установлению более стабильных отношений с Россией. Это неизбежно предполагает диалог. Поэтому президент [США Джо] Байден открыт для того, чтобы вести переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным», – приводит ТАСС выдержку из выступления Купер в вашингтонском Атлантическом совете на интернет-семинаре, посвященном анализу роли Москвы в регионах Средиземного моря и Ближнего Востока, а также Северной Африки.
«Поэтому, что касается спектра вызовов в регионе, США рассматривают эту конкуренцию не сквозь призму игры с нулевой суммой. Мы правда приветствуем тот факт, что, скажем, в Ливии вы видите, как Россия в действительности оказывает поддержку Правительству национального единства», – отметила представитель Пентагона.
«Но теперь пришло время следить [за дальнейшим развитием событий] и привлекать Россию к ответственности. Есть договоренность о выводе иностранных сил из Ливии, так что мы будем внимательно следить, произойдет ли это в реальности», – добавила Купер.
В свою очередь участвовавший в той же видеоконференции член Национального совета по разведке США Кристофер Борт выступил с утверждением, что Россия стремится сократить влияние США на Ближнем Востоке и вернуть себе роль мировой державы. «Главное для России быть неотъемлемым игроком в Средиземноморье, как и в любой другой части мира, где она начинает движение. <…> Восстановление своего статуса великой державы, ей нужно выглядеть неотъемлемой [частью] в разрешении любого мирового кризиса, а также ограничить влияние США. Это основная цель в Сирии, это <…> основная цель на Ближнем Востоке. <…> Вторая цель – противостоять попыткам цветных революций», – полагает Борт.
Он также выразил мнение, что растущее влияние КНР в мире в будущем может стать проблемой для России. «Любые проблемы между Россией и КНР на данный момент поддаются работе [над ними]. Между лидерам есть хорошее понимание [друг друга]. <…> Однако <…> многие отмечают, что [это], возможно, станет проблемой для будущих поколений российских лидеров», – утверждал Борт. «Есть осознание того, что Китай играет все большую роль, и, как вы сказали, Китай может представить то, чего не может Россия: деньги и инфраструктуру», – считает американский чиновник.
Накануне Байден пригрозил России «последствиями». Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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Соловьев предложил Госдепу оплатить штрафы «Радио Свобода»
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«Госдеп ничего не может противопоставить Москве, поскольку радиостанция нарушила российское законодательство», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя угрозу Госдепа США принять ответные меры против России в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы СМИ-иноагента «Радио Свобода».
«Радио Свобода» нарушила российское законодательство, поскольку не маркировала себя как СМИ-иноагент. В связи с этим радиостания обязана выплатить наложенные на нее штрафы. Однако работать в Москве ей никто не запрещает. А Вашингтон, который в том или ином виде ее финансирует, вместо очередных демаршей может просто оплатить эти штрафы», – пояснил тележурналист Владимир Соловьев.
Журналист убежден, что «Госдеп вряд ли сможет что-то противопоставить Москве в этой истории». «Единственное, чем Госдеп может пригрозить – попытаться ограничить работу российских СМИ, которые как раз выполняют американский закон об иностранных агентах и соответствующим образом маркируют себя, работая за рубежом», – считает Соловьев.
«Зато благодаря этой ситуации теперь ни у кого не возникнет ни малейших сомнений касательно того, что это за радиостанция и о какой именно свободе идет речь», – заключил собеседник.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты примут ответные меры в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.
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Посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок
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Американское посольство в Москве приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок, говорится в сообщении диппредставительства.
«Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, оставив среди них только экстренные услуги для граждан США и предоставление очень ограниченного числа иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти. … Такие сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», – говорится в сообщении на сайте посольства.
Там добавили, что рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено.
Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
Пушков: Назначение Нуланд в Госдеп – это акт эскалации со стороны США
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«У Нуланд негативный багаж отношений с Россией. Поэтому не вижу ничего позитивного в ее назначении для наших отношений с США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя утверждение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
«Назначение Виктории Нуланд в Госдеп подтверждает линию администрации главы США Джо Байдена на конфронтацию с Россией. У нее очень негативный багаж отношений с нашей страной и инициатив, направленных против России», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Такие политики, как Нуланд, сотрудничеством не занимаются, – подчеркнул собеседник. – Она сторонница жесткого курса по отношению к России. Это политическая фигура, созданная для конфронтации. Поэтому ее назначение опровергает вашингтонскую риторику относительно того, что они не хотят эскалации с Москвой. Само назначение Нуланд – это уже акт эскалации».
«Виктория Нуланд специализируется на поддержке оранжевых революций», – напомнил Пушков. – Это мы видели по опыту Украины. Думаю, она будет работать в том же духе на белорусском и молдавском направлениях. Поэтому я не вижу в ее назначении ничего позитивного для наших отношений с США».
Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Кандидатура принята единогласно.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «для Нуланд стабильная и развивающаяся Россия – это кошмар, поэтому она добавит нам хлопот».
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
При этом в 2019 году Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.
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Сенатор: Возвращение Нуланд в Госдеп добавит хлопот России
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«Для Нуланд стабильная и развивающаяся Россия – это кошмар. Поэтому она добавит нам хлопот», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя утверждение Сенатом Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
«От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное», – с иронией отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Она нам хорошо известна, – добавил собеседник. – Для нее существующая политическая система России и вообще стабильная развивающаяся Россия – это кошмар. Поэтому она постарается действовать теми методами, к которым привыкла».
«При этом, – обратил внимание Климов, – Нуланд является очень профессиональным человеком. Она стоит на том, что Америка превыше всего везде, включая территории других суверенных стран. Так что хлопот она нам явно добавит».
Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Кандидатура принята единогласно.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
При этом в 2019 году Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.
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В Германии указали на выигравшего от введения санкций против России
Депутат бундестага Вальдемар Гердт выразил уверенность, что возможное отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT и введение запрета на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны.
«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», – заявил Гердт в беседе с телеканалом «360», не уточнив, кого он имеет в виду под «третьей стороной».
Депутат бундестага подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий на остановку строительства российского трубопровода или отключение от SWIFT. Гердт также добавил, что в случае отказа от «Северного потока –2» Германии придется выплачивать 12 млрд евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, а это, по мнению парламентария, серьезно скажется на экономическом положении ФРГ.
Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
В прошлый четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 19 апреля на видеоконференции с главами МИД стран ЕС призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
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Посольство США рекомендовало американцам с истекшими визами покинуть Россию
Гражданам США, находящимся в России с истекшими визами, настоятельно рекомендуется покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении американского диппредставительства в Москве.
«Если вы гражданин США в России и ваша виза истекает, мы рекомендуем покинуть РФ до 15 июня, крайнего срока, установленного правительством России», – говорится в сообщении на сайте посольства.
Там отметили, что при необходимости гражданам США в случае необходимости остаться в России следует обратиться в местные офисы МВД. Посольство США в Москве не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в РФ или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством страны, уточнили в диппредставительстве.
Ранее американское посольство в Москве сообщило, что сокращает штат сотрудников консульства на 75% и приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
В посольстве США прокомментировали слова Лаврова об «обнулении» конфликта
Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости возврата к нормальным отношениям Москвы и Вашингтона.
«Нам точно нужен период детокса», – написала Росс в Twitter, отвечая на пост МИД России с цитатой высказывания Лаврова, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД заявил, что Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация «скользит по той же наклонной». Лавров заявил, что если бы это зависело только от России, «наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России».
Высказывание Росс в Twitter появилось спустя почти час после того как посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования.
Кандидатура принята единогласно, передает РИА «Новости».
Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
Кремль оценил решение посольства США не обрабатывать неиммиграционные визы
Решение американского посольства в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы ничего не меняет, их и так в последний год невозможно было получить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидали ли в Кремле такого побочного эффекта и на кого возлагают ответственность за такие неудобства для россиян, передает РИА «Новости».
Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита России и США.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается.
Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене
Вена может стать площадкой для переговоров между Россией и США на высшем уровне, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается.