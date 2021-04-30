МИД о решении США приостановить выдачу виз: Не умеют и не хотят работать

Решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб, заявили в МИД России.

«На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с.г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.

В МИД отметили, что для сравнения, в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.

«Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм «помощников» для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью. После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в «намеренной эскалации», – сказано в сообщении МИДа.

В то же время в министерстве отметили, что коллеги из США в России могли заниматься не только дипломатической работой. «При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?» – задались вопросом ведомстве.

Кроме того, МИД России посоветовал США доукомплектовать штат посольства в Москве американцами.

«В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По информации МИДа, «без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем [посольстве] останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами».

«Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», – уточнили в ведомстве.

Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.