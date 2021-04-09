Немецкий эксперт объяснил «вакцинный сепаратизм» в ЕС

«Немцы пытаются договориться с Москвой о поставках вакцины в обход ЕС, потому что другие страны союза блокируют любое сотрудничество с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщение о том, что Берлин и Москва ведут прямые переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины «Спутник V» в ФРГ.

«В Евросоюзе все решения нужно принимать консенсусом. Но внутри ЕС есть страны, которые противятся любому сотрудничеству с Россией. Именно они тормозят договоренность по поставкам «Спутника V», провоцируя вакцинный сепаратизм в странах Евросоюза», – убежден немецкий политолог Александр Рар.

«Это удивительно, – подчеркивает эксперт, – потому что пандемия должна объединять людей. А тема вакцины стала политической. Немцам это надоело, они понимают, что надо спасать жизни. Поэтому они пытаются отдельно договориться с Россией о быстрых поставках «Спутника V».

«В то же время другие страны пытаются остановить немцев. Но Германия понимает, что в нынешней ситуации через Брюссель действовать невозможно. Там будут все блокировать», – полагает собеседник.

Поэтому страны Европы будут договариваться о поставках российской вакцины по отдельности, прогнозирует Рар. «Венгры, чехи, сербы, немцы, итальянцы, австрийцы договорятся, а Франция скорее всего, солидаризуется с Польшей и с прибалтами, которые выступают против «Спутника V», – заключил политолог.

В свою очередь глава Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов указывает на то, что «сейчас наша вакцина переживает беспрецедентное давление со стороны ЕС». «Честно говоря, я сомневаюсь, что он зарегистрирует ее в обозримом будущем», – отметил политолог.

Собеседник предположил, что ЕС потенциально может зарегистрировать «Спутник V» ближе к осени. «Но тогда, скорее всего, европейцы уже не будут испытывать дефицита в вакцинах от других производителей, и наша им будет просто не нужна», – отметил эксперт.

«Поэтому я без лишнего оптимизма смотрел бы на перспективы российской вакцины в Европе. Тем более недавний скандал со Словакией, которая пыталась напрямую закупить вакцину у России, еще больше пошатнул наши позиции в этом вопросе», – заключил Кузнецов.

Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.

Накануне глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.

В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.

В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».

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