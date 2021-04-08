Эксперты спрогнозировали существенное обновление состава Госдумы

«Единая Россия» проводит регистрацию участников праймериз для последующего выдвижения кандидатами в депутаты. Партия «Яблоко» намерена отдать приоритет федеральному списку кандидатов на предстоящих выборах. К съезду 23–24 апреля готовится и КПРФ, где состоятся выборы членов ЦК. Эксперты прокомментировали ход выборной кампании и оценили перспективы кандидатов на выборах в Госдуму.

«Мне представляется, что сейчас наступает время одномандатников. Люди хотят видеть конкретные лица и голосовать за известные и понятные личности», – считает ректор Института развития образования Республики Башкортостан Азат Янгиров. Однако, по его мнению, на данном этапе большинство кандидатов от одномандатных округов будет представлено от партии «Единая Россия». Впрочем, свои места наверняка сохранят в Государственной думе ЛДПР и «Справедливая Россия», – полагает эксперт.

В свою очередь член Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса Татьяна Стародуб предположила, что определенные шансы на успех могут быть у партии «Новые люди», которая очень громко заявила о себе на выборах разных уровней в сентябре 2020 года. «Среди избирателей стоит серьезный запрос на новые лица в политике и на новые смыслы», – считает эксперт. При этом она признает, что пройти в Госдуму по одномандатному округу непросто, однако подчеркивает, что возможно именно за счет кандидатов-одномандатников произойдет серьезное обновление парламента. «Важными факторами здесь станут: узнаваемость («свой, местный») и конкретные дела вместо пустых обещаний», – отметила Стародуб.

Схожей точки зрения придерживается журналист Сергей Томилов. Он убежден, что «налицо тренд на обновление состава Госдумы». «Люди хотят видеть в ней не только престарелых политиков или богатых бизнесменов, но и обычных сограждан – врачей, учителей, успешных общественников», – считает эксперт.

Касательно развития выборной кампании в отдельных регионах страны политический обозреватель Эдуард Уразаев считает, что кандидатам от «Единой России» будет непросто победить в одномандатных округах Республики Дагестан. «В некоторых из них, как и в 2016 году, выдвинутся беспартийные самовыдвиженцы, поддерживаемые некоторыми политическими группировками», – пояснил эксперт. Также он указал на похожую картину в других регионах Северо-Кавказского федерального округа, при этом выделив отдельно Северную Осетию и Ставропольский край. «В этих субъектах возможен совсем иной поворот: там есть состоятельные и известные деятели, которые уже выдвигались от других партий», – уточнил Уразаев.

О напряженной протестной обстановке в стране упомянул руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин из Челябинской области. Он отметил, что общая политическая ситуация в стране накануне выборов характеризуются ростом протестных настроений, которые во многом связаны с падением качества жизни, усталостью от пандемических ограничений и «общим анти-истеблишментарным демократическим трендом».

По его мнению, результатом такой ситуации может стать увеличение побед кандидатов от системной оппозиции в одномандатных округах. «Можно ожидать, что из 225 мандатов депутатов Госдумы по мажоритарным округам порядка 20-30 может уйти основным оппонентам «Единой России» – ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России – За правду», – предположил эксперт. По мнению Ширинкина, наиболее вероятно подобное развитие событий в округах, расположенных преимущественно в крупных городах и в регионах, где наблюдается высокий протестный потенциал.