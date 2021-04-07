Лавров не исключил производство «Спутника V» в Пакистане

Россия рассматривает возможное производство в Пакистане вакцины против коронавируса «Спутник V» как перспективную инициативу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

«В странах, которые являются нашими зарубежными партнерами, такое производство уже налажено, и в Индии сейчас начинается, и в Корее, в Белоруссии. Конечно, мы готовы в силу имеющихся возможностей стараться помочь нашим пакистанским коллегам удовлетворить их потребности, но опять же у нас обязательства перед теми странами, которые обратились к нам раньше, но, я считаю, это очень перспективная тема, и наши соответствующие эксперты будут работать над ее реализацией», – заявил министр, передает ТАСС.

Колоссальный дефицит вакцин от коронавируса терзает даже самые богатые страны. Население беднейших государств и вовсе получит вакцины неизвестно когда. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему не удается распределить вакцины по всему миру быстро, справедливо и массово – и как со всем этим связаны тайные обстоятельства работы глобальных фармацевтических концернов.