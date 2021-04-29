Путин назвал спекуляции вокруг «Северного потока – 2» недобросовестной конкуренцией

Вокруг проекта «Северный поток – 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.

«Реализуются также знаковые совместные проекты, ну они, на мой взгляд, во всем мире известны, такие, например, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2», а также прокладка «Северного потока – 2». Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По словам президента, разговоры вокруг «Северного потока – 2» связаны «прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке». «Ну используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», – добавил президент.

Он выразил надежду, что все сложности, в том числе по «Северному потоку – 2», будут преодолены.

Путин вспомнил писателя-классика Михаила Салтыкова-Щедрина, у которого был персонаж – генерал, который оказался в лесу. «И он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же электричество берется просто из розетки», – сказал президент.

«Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности», – добавил Путин.

Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.