В Раде провели акцию «Бессмертный полк»

Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) провели акцию «Бессмертный полк» во время заседания Рады.

Парламентарии принесли на трибуны портреты родственников и полководцев времен Великой Отечественной войны. Они заявили, что Украина не должна забывать настоящих героев, передает РИА «Новости».

«Нас на Украине – абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели!» – заявил депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Он добавил, что ветераны Великой Отечественной были людьми, которые «не боялись смотреть в глаза смерти» ради Победы, и завершил свое выступление фразой председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Ранее сообщалось, что на украинском телевидении в эфире телеканала «Интер» пройдет онлайн-марш «Наш полк», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в России традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. А 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

