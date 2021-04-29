Кремль прокомментировал возможность продления нерабочих дней после 10 мая

МИД объяснил опасения Запада отключить Россию от SWIFT

Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

«Пусть попробуют», – сказал он, комментируя угрозу отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, передает РИА «Новости».

«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», – отметил Крутских

По его словам, то, что эти акции не предпринимаются – свидетельство того, что за последние годы при президентстве Владимира Путина Россия укрепила свою обороноспособность. «И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», – добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.