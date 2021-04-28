Эксперт объяснил цели создания списка недружественных России государств Мужчина с ножом напал на детский сад в Китае, много пострадавших 28 апреля 2021, 12:41 Текст: Евгения Шестак

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в результате нападения мужчины с ножом на детский сад получили ранения 16 детей и двое воспитателей. По информации Центрального телевидения Китая, инцидент произошел в городе Бэйлю около 14.00 по местному времени (9.00 мск). По меньшей мере 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны. В настоящее время два ребенка находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». Отмечается, что полиция уже задержала подозреваемого, однако официально не уточняется, что стало мотивом нападения и чем был вооружен нападавший. Ранее пять человек получили ранения в результате нападения с ножом около детского сада в китайском городе Гуанчжоу.

Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит 27 апреля 2021, 14:16

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Предложение ООО «Оператор ГТС Украины» дополнительно увеличить транзит газа через Украину в мае не заинтересовало Газпром. На 2021 год у Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. метров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. метров в сутки, передает «Интерфакс». Сообщается, что 27 апреля ОГТСУ на месячный аукцион выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было. Напомним, глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил о готовности предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу. Он пояснил, что если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу». Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак 27 апреля 2021, 23:30

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Актер Максим Виторган прокомментировал заявление своей бывшей супруги Ксении Собчак о том, что все, к чему она прикасается, «превращается в Forbes». «Приятно видеть, что в рейтинг Forbes «Самые перспективные россияне до 30 лет» попала моя подруга, – заявила Собчак в Instagram. – Приходите попробовать как вкусно она готовит!». Речь идет о поваре-аватаре Саше SHE. При этом Собчак добавила, что «все, к чему» она «прикасается, превращается в Forbes». Это заявление прокомментировал бывший муж Собчак Максим Виторган: «Не все. Сейчас перепроверил еще раз – не все». Как сообщал РБК, Собчак, бренд-шеф Владимир Мухин и ресторатор Борис Зарьков открыли ресторан She, который заработал в конце 2020 года. Они запустили заведение нового типа, где функцию шеф-повара выполнял бы искусственный интеллект – девушка-аватар Саша Вайнер (Саша SHE). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) В начале 2019 года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене. В июне 2019 года Собчак подтвердила развод с Виторганом. В сентябре 2019 года состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Собчак устроила эротический танец. Германия поддержала решение Праги о высылке российских дипломатов 27 апреля 2021, 17:32

Фото: Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

ФРГ поддерживает решение Чехии о высылке из страны российских дипломатов, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. «Что касается ситуации в отношениях между Чешской Республикой и Россией, то я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки», – передает его слова РИА «Новости».



Маас добавил, что посол Германии в России уже занимается организацией помощи посольства для поддержания работоспособности чешской дипмиссии в Москве. Напомним, Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте. Также главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Крупный санаторий в Сочи массово отменил брони на май 27 апреля 2021, 16:29

Фото: adlerkurortsochi.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Санаторный комплекс «Адлеркурорт» отменил часть броней на май, из-за технического сбоя было продано больше номеров, чем есть в санатории в Сочи. «Это выяснилось в апреле, когда у стойки регистрации на одни и те же места стали претендовать десятки человек. Поначалу все удалось решить без последствий для партнеров – туристов с извинениями переселили в аналогичный корпус на той же территории. Однако ближе к середине месяца стало ясно, что масштабы овербукинга не позволяют обойтись своими силами. К тому же ситуация осложнилась тем, что часть номеров были выкуплены с кешбэком – эти бронирования старались сохранить в первую очередь. На некоторые даты получалось так, что на 500 мест претендует 1000 человек, поэтому пришлось обратиться за помощью к туроператорам, выкупившим блоки, и просить их помочь с размещением гостей в других отелях», – цитирует TourDom.ru коммерческого директора объединения «Профкурорт» Марину Розанову. Уточняется, что овербукинг произошел на вторую половину мая, когда спрос на отдых в Сочи спадет после майских праздников. Как рассказали в пресс-службе санатория, туристы в срочном порядке переселяются с сохранением уровня звездности в другие отели. «Санаторий очень востребован у туристов из-за доступных цен», – рассказали в пресс-службе. После того, как президент Владимир Путин объявил долгие выходные на майские праздники, российские курорты готовятся к дополнительному наплыву туристов. Так, например, Сочи в пятницу пообещал принять до 200 тыс. отдыхающих в эти праздники, что на четверть больше, чем в майские праздники 2019 года. Как выяснили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, 31,15% из его клиентов отправятся на майские праздники в Севастополь. На втором месте – Петербург, третье – у Волгограда. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что Крым занял второе место по популярности на майские праздники, уступив Краснодарскому краю. На третьем месте – отдых в Петербурге, на курортах Кавказских Минеральных вод. На четвертом месте – Калининградская область, на пятом – Москва и Подмосковье. Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре 27 апреля 2021, 15:00

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля. В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана». «Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть 28 апреля 2021, 06:51

Фото: «Централ Партнершип»/

«Ржевский против Наполеона»

Текст: Антон Антонов

Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ 27 апреля 2021, 17:04 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ. «Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС. Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются. Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ. Reuters заявило об угрозе поставкам нефти из России в Белоруссию из-за США 27 апреля 2021, 22:49 Текст: Антон Антонов

Как утверждает Reuters со ссылкой на источники, российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за санкций США против Минска. Reuters ссылается на четыре источника, «знакомых с ситуацией». Указывается, что новые санкции США против «Белнефтехима» и его дочерней компании «Нафтан» не затрагивают российских экспортеров напрямую, но те обеспокоены, что могут попасть под санкции за работу с белорусскими партнерами. Как отмечает Reuters, «помимо кредитов, Россия поддерживает» Белоруссию «поставками нефти на выгодных условиях», теперь же источники заявляют, что как минимум пара крупных российских компаний «не планирует поставлять нефть на «Нафтан» в мае». В одной из российских нефтяных компаний заявили, что «ждут решения начальства, а пока не подписывают» соответствующие документы. Reuters сообщает, что Россия поставляет «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц. Источники ожидают, что объемы будут перенаправлены в морские порты для экспорта. В конце прошлого года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня возобновляет санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса 28 апреля 2021, 11:00

Фото: РИА Новости/YouTube

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса, в то время как в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию. По словам главы МИД, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие. «В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ «Медведев – Саркози» (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией» – напомнил Лавров в интервью РИА «Новости». По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили». «Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров. «В случае с Донбассом, там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент (Франции Франсуа) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, президент (Украины Петр) Порошенко, президент (РФ Владимир) Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Лингвист рассказала о разнице румынского и молдавского языков 27 апреля 2021, 21:30

Фото: REUTERS/Bogdan Cristel BC/AA

Текст: Татьяна Косолапова

Румынский и молдавский языки справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов, массовой культуры и литературы, рассказала газете ВЗГЛЯД аспирант кафедры философских наук Московского государственного лингвистического университета Анастасия Родионова, комментируя инициативу президента Санду о государственном языке в Молдавии. В Молдавии в очередной раз подняли языковой вопрос: нынешний президент страны Майя Санду выступила с призывами к парламенту переименовать государственный язык в румынский. При этом многие лингвисты считают, что отличий между двумя языками недостаточно, чтобы считать их разными. «Румынский и молдавский языки все-таки справедливо считать одним языком, особенно если мы говорим о языке официальных документов, о языке массовой культуры, языке литературы. Классические академические тексты, литературные произведения, публицистика на румынском и молдавском языках будут идентичными и понятными на обеих сторонах реки Прут», – говорит Родионова. Другое дело – разговорный язык в Молдове, продолжает аспирант. Молдаване сегодня могут говорит как на чистом молдавском или румынском, так и на подобии украинского суржика, добавляя в свою речь элементы русской лексики и грамматики. Данное явление обусловлено историей. «Безусловно, язык в Румынии и в Молдове в исторической ретроспективе подвергался разным влияниям. Как румыны, так и молдаване исповедуют православие. Долгое время языком церковных богослужений был церковнославянский, что значительным образом отразилось и в языке. В молдавском и румынском языках значительную часть лексики составляют слова славянского происхождения. Однако с момента образования Румынии как единого государства, румынский язык подвергался изменениям по части замены многих славянских лексем словами латинского происхождения. В Молдове же, ставшей в XIX веке частью Российской империи, а позднее частью советского государства, язык неизбежно впитывал в себя элементы русского языка», – рассказывает собеседник. Она отмечает, что в языке Республики Молдова есть и свои регионализмы (слова, употребляемые только в данном регионе). Ровно таким же образом, как региональные языковые единицы присутствуют в регионах современной Румынии. «Поэтому, по моему мнению, верно считать, что в Румынии и в Молдове язык один и тот же, и большинство это понимают. Вопрос наименования языка лежит в области национальной идентичности и геополитики и звучит скорее как «Кем себя считают жители Республики: молдаванами или румынами?». И, как показывает статистика, этот вопрос сам народ для себя ещё не решил. Поэтому возвращение к этому довольно острому и болезненному вопросу снова поспособствовало расколу общества на равные части», – поясняет Родионова. Но для того, чтобы понимать различия между языками, необходимо посмотреть на составляющие их элементы, знакомые всем, кто изучает иностранные языки, подчеркивает лингвист. Во-первых, это лексика или слова, используемые в языке. Лексическая база языка в Румынии и в Молдове совпадает, за исключением некоторых регионализмов и просторечий из разговорного языка, что не является критичным. «Во-вторых, грамматика и синтаксис, то как слова строятся и сочетаются в предложении, чтобы оно имело смысл. Литературный румынский и молдавский язык в своей грамматической структуре не отличаются. Опять же, на разговорно-бытовом уровне в Молдове может присутствовать некоторое калькирование синтаксиса русского языка, то есть неверное построение предложения, а фактически его дословный перевод с русского языка. Но это элементы неграмотной речи и в литературном языке такого встретить нельзя», – обращает внимание эксперт. И в-третьих, фонетика, которая в языках обоих государств также одинакова, говорит Родионова. Присутствует, конечно, молдавский акцент, которому присуще смягчать твердые звуки, однако пониманию языка это не мешает. В декабре прошлого года официальный сайт президента Молдавии полностью перешел на румынский язык. Молдавский язык на нем теперь недоступен, хотя ранее именно он и являлся основным. Корабль ВМС США устроил стрельбу при приближении иранских катеров 28 апреля 2021, 01:56

Фото: William F. Gowdy/U.S. Navy/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Американский патрульный корабль «Файрболт» сделал предупредительные выстрелы, когда в Персидском заливе к нему приблизились катера иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщает ВМС США. Инцидент произошел 26 апреля, корабли США «проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах», сообщили в ВМС. Три катера КСИР «быстро приблизились с неизвестными намерениями» к «Файрболту» и сторожевому кораблю Береговой охраны США «Баранофф», передает ТАСС. Американцы по громкоговорителю призывали КСИР прекратить маневры, а затем патрульный корабль «произвел несколько предупредительных выстрелов». Иранские «катера отошли на безопасное расстояние». ВМС США сообщают, что все это время поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры «для снижения риска просчета, столкновения и эскалации». Подчеркивается, что «командиры сохраняют неотъемлемое право на самооборону». Напомним, СМИ сообщали, что 2 апреля два судна Береговой охраны США были окружены в Персидском заливе военными катерами, которые, предположительно, принадлежали иранскому Корпусу стражей исламской революции. Во время финала ЧМ по шашкам в Польше со стола убрали российский флаг 28 апреля 2021, 01:31

Фото: Warcaby/Youtube

Текст: Антон Антонов

Во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг. Во вторник состоялся четвертый раунд финального матча. Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий рассказал, что ему «позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась», пишет «Чемпионат». «Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать», – сказал он, добавив, что Польша «не совершила ничего плохого», более того, «сделала больше, чем должна». Как заявил Павлицкий, Всемирная организация шашек «проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим», организация «будет исключена» из Всемирного антидопингового агентства. Тансыккужина уступает после четырех раундов – матч состоит из девяти, в каждом разыгрывается 12 очков, для победы требуется 54 очка. Садовска ведет в матче со счетом 32:16. Завершится противостояние 3 мая. Во время инцидента россиянка как раз обдумывала свой ход и была явно удивлена происходящим. Произошедшее вызвало недовольство среди российских интернет-пользователей, передает РЕН ТВ со ссылкой на Sport.ua. В декабре Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией 27 апреля 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции России на санкции США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости». В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к России и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ». 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины 28 апреля 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук. «Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый». По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже. «Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук. Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят. Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля). Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт 27 апреля 2021, 18:40

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИД Сергей Лавров. «Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости». Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров. Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в Госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России. По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он. «Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров. В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров. «Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали – что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел. Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров. 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля. При этом США попали в список недружественных России государств.