Мужчина с ножом напал на людей около детсада в Китае

Пять человек получили ранения в результате нападения с ножом около детского сада в китайском городе Гуанчжоу, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в районе Фанью у ворот образовательного учреждения. Раненые госпитализированы, информации об их состоянии не приводится, передает RT.

По данным Global Times, по меньшей мере двое раненых – школьники. Подозреваемый в совершении нападения задержан.

Ранее в британском городе Плимут неизвестный напал с ножом на людей, ножевые ранения получили четыре человека.