В британском городе Плимут неизвестный напал с ножом на людей

Ножевые ранения в результате инцидента в британском городе Плимут получили четыре человека, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.

«Прибыли полицейские подразделения и обнаружили четверых человек, получивших серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения. Все они были доставлены в больницу Derriford для лечения», – передает заявление правоохранительных органов РИА «Новости».

Подозреваемый в нападении сначала скрылся с места происшествия, однако позже его задержали на окраине города Эксетер по подозрению в покушении на убийство. Им оказался мужчина старше 50 лет.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее в британском Бирмингеме один человек погиб, семеро пострадали в результате нескольких нападений, которые происходили ночью в городе.