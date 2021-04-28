Эксперт оценил угрозу поставкам нефти из России в Белоруссию из-за санкций США

«Если появятся санкционные риски для российских предприятий из-за поставок нефти в Белоруссию, то от таких поставок отказались бы все компании», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщение Reuters о том, что российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за санкций США против Минска.

«Нужно дождаться подтверждения этой информации со стороны самих компаний. Если бы в реальности был риск попадания российских предприятий под санкции из-за поставок нефти в Белоруссию, то от поставок отказались бы все компании», – убежден эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника, при этом «компании могут найти схемы, которые позволят им успешно работать на белорусском рынке». «Если такая потребность возникнет, то им удастся найти предприятия, которым компании России будут продавать нефть, а те, в свою очередь, будут перепродавать ее белорусским компаниям», – отметил он.

Возможно, у Reuters появилась информация о том, что конкретные компании не будут поставлять нефть по иным причинам, и журналисты интерпретировали это как намеренный отказ из-за страха санкций, полагает Юшков. «Возможно Белоруссии сейчас не нужно производить текущие объемы топлива, и она именно в мае не будет покупать дополнительные объемы нефти у России, – отмечает он. – Соответственно, какие-то компании не будут ее поставлять Минску».

Кроме того, Белоруссия поставляет основные объемы нефти на внешние рынки. А в Европе по-прежнему не восстановился объем потребления нефтепродуктов. «В ряде стран до сих пор есть ограничения на перемещение граждан, поэтому им не нужны объемы топлива, сопоставимые с доковидным периодом. Возможно, причина в том, что у Минска сейчас просто нет рынка сбыта», – предположил собеседник.

Накануне стало известно о том, что российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за санкций США против Минска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, «знакомых с ситуацией».

Указывается, что новые санкции США против «Белнефтехима» и его дочерней компании «Нафтан» не затрагивают российских экспортеров напрямую, но те обеспокоены, что могут попасть под санкции за работу с белорусскими партнерами.

Как отмечает Reuters, «помимо кредитов, Россия поддерживает» Белоруссию «поставками нефти на выгодных условиях», теперь же источники заявляют, что как минимум пара крупных российских компаний «не планирует поставлять нефть на «Нафтан» в мае». В одной из российских нефтяных компаний заявили, что «ждут решения начальства, а пока не подписывают» соответствующие документы. При этом Россия поставляет «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц.

В конце прошлого года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня возобновляет санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД