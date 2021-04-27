Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма Крейсер ЧФ «Москва» начал учения в Черном море 27 апреля 2021, 19:06 Текст: Алексей Дегтярев

Флагман Черноморского флота (ЧФ) ракетный крейсер «Москва» начал учебно-боевые упражнения в море, в ходе учений планируется отработать алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса, сообщили в пресс-службе ЧФ. «Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению», – цитирует сообщение флота ТАСС. Крейсер примет участие в маневрах вместе с вертолетами морской авиации, другими кораблями флота и ПВО, учения проводятся на нескольких морских полигонах акватории Черного моря. Экипаж корабля отработает алгоритм действий по применению ракетного комплекса, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морским целям. Ранее крейсер проводил учения в марте 2021 года. Экипаж отрабатывал тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде. Во вторник патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направился в Черное море. Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», сообщал 6-й флот США. До этого что эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.

ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 26 апреля 2021, 00:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км. Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск 27 апреля 2021, 12:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия перемещает войска в пределах собственной территории по своим планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник. Он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет и намерена впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ, передает РИА «Новости». Также министр заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. После учений в Черном море остались два больших десантных корабля СФ 26 апреля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма, сообщила пресс-служба СФ. «Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода», – передает «Интерфакс» сообщение СФ. В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи «Александра Отраковского» и «Кондопоги» отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. В Швеции усомнились в возвращении войск России в места дислокации 25 апреля 2021, 04:30

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил с утверждением, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России якобы является «дымовой завесой». «Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России. Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT. Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. «Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма 27 апреля 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 заметили недалеко от границ Крыма на севере полуострова. Опознать беспилотник удалось благодаря позывному «12345678», который ранее уже определяли во время учений «Объединенные усилия – 2020», сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar. Известно, что беспилотник взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов. На его вооружении находятся именно аппараты Bayraktar. Скорость беспилотника составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов. После взлета аппарат отключил транспондер, так что его действия не смогли отследить. В это же время у границ Крыма работали два американских стратегических БПЛА Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint. В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Военный эксперт назвал сказками заявления Киева о превосходстве американских ВМС над ЧФ 26 апреля 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt якобы способны «уничтожить» Черноморский флот России, – сказки, заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее экс-замминистра Украины Юрий Грымчак заявил о планах Киева по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. По его словам, что для этих целей будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США. Грымчак уверен, что появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев может «оставить» Россию без всего Черноморского флота. Дандыкин в интервью ФАН прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту России ничего не угрожает. «Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», – сказал Дандыкин. Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ. «Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах – «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — заявил военный эксперт. Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России. «Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. … После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины – сказки», – резюмировал Дандыкин. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. На Западе включили Россию в пятерку лидеров по военным расходам 26 апреля 2021, 07:22

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти 2 трлн долларов США, Россия вошла в пятерку лидеров, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере. «В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19», – передает РИА «Новости» текст отчета. По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов. Россия вновь вошла в пятерку лидеров рейтинга и заняла четвертое место. Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов. На них приходилось 39% всех мировых военных расходов. «Увеличение военных расходов США может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов, таких как модернизация ядерного арсенала США и крупные закупки вооружений», – отмечает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер. Он добавил, что увеличение расходов «отражает растущую озабоченность» по поводу предполагаемых угроз со стороны «стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия». Второе и третье места по подсчетам SIPRI заняли Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9% и достигли 252 млрд долларов. Военные расходы Индии в 2020 году, согласно отчету, составили 72,9 млрд долларов. По данным SIPRI, военные расходы России в 2020 году составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге института. При этом отмечается, что фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9% выше, чем в 2019 году. Значительный рост военных расходов наблюдается в 2020 году также в странах НАТО. «Почти все государства-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП», – сообщается в докладе. «Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более двух процентов ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза», – заявил научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Лопеш де Сильва. Ранее в НАТО сообщали, что суммарные военные расходы государств альянса в 2020 году составят 1092,5 млрд долларов, что почти на 61 млрд больше, чем в 2019 году. Напомним, в ноябре 2020 года в британском правительстве заявили, что Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 млрд фунтов стерлингов. В Минобороны создадут управление по искусственному интеллекту 26 апреля 2021, 22:07 Текст: Ксения Панькова

Минобороны России планирует создать в своей структуре специальное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба правительства. «В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов провёл заседание рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного и двойного назначения. На нем представители Минобороны рассказали о направлениях интеллектуализации беспилотников при групповом применении. «Представители крупнейших предприятий – производителей беспилотников поделились с участниками заседания новейшими разработками, позволяющими обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения», – отмечается в сообщении. Уточняется, что участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» сообщил, что новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект. Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России 27 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники. По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico. Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам. Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования». Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии. В Минобороны раскрыли число вакцинированных военнослужащих 25 апреля 2021, 22:56 Текст: Антон Никитин

Вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах России прошли более 660 тыс. человек, говорится в бюллетене Минобороны. «Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. К настоящему времени добровольную вакцинацию «Спутником V» прошли 660694 человека», – приводит текст сообщения РИА «Новости». В бюллетене отмечается, что на текущий момент в Вооруженные силы России поставлено 705965 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в армии России (нарастающим итогом) увеличилась до 32869 человек. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 114110 человек. В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период на текущие сутки установлено 347 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Напомним, в августе 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие в обязательном порядке получат прививку от коронавируса, первыми вакцинацию пройдут военные, несущие боевую вахту на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО в Европе 27 апреля 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе. «В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», – добавил он. По словам Шойгу, Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. «Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – сказал Шойгу. Ранее во вторник Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Американский патрульный катер береговой охраны направился в Черное море 27 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направляется в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США. «Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», – говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter. BREAKING:@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021 Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», говорится в сообщении. Ранее шестой флот США сообщил, что эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Авиация ЮВО и ЧФ вернулась на базовые аэродромы после учений в Крыму 26 апреля 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Самолеты и вертолеты авиации Южного военного округа и Черноморского флота вернулись на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе ЮВО. «Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи самолетов вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов. Армейская и флотская авиация отработала взаимодействие, проведя ракетные пуски и бомбометания, а также доставив десант и обеспечив огневое прикрытие. «Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ3 выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям, экипажи подтвердили способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью», – сказали в пресс-службе. Накануне министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. «Грачи» провели ночные учения в Забайкалье 27 апреля 2021, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили ночные учебно-тренировочные полеты, сообщили в Минобороны. Летчики штурмовиков отработали взлет и посадку в условиях условного ракетно-бомбового удара по аэродрому. Летный состав выполнил учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы. «Полеты были проведены в ночное время суток с применением специальной аппаратуры. Кроме того, пилоты отработали взлет и заход на посадку по освещенной взлетной полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на средних и малых высотах», – передает официальный сайт Минобороны. Ранее эксперты британского журнала Flight International включили четыре российских боевых самолета в топ-10 рейтинга наиболее популярных в мире образцов военной авиатехники. Седьмую позицию занял штурмовик Су-25 – по данным журнала, в мире эксплуатируется 470 этих боевых самолетов. В общей сложности Су-25 составляет 3% от общемирового парка боевых самолетов. Белоруссия назвала главные угрозы для стран ОДКБ 27 апреля 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Среди основных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе. «Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств-членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма», – говорится в сообщении минобороны республики, передает РИА «Новости». По данным ведомства, также Хрениным были отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону, в их числе – «развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.